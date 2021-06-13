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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7785778677877788>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 106
1. Зросли більш, як на 15%
18%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
39%
41
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
16%
17
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 16:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Друзья, назовите мне хотя бы одну страну в мире, где открытие рынка земли затормозило бы, а тем более снизило бы цены на недвижимость. Нет такой в природе. Ну, может, конечно, Украина будет первой.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 16:08

  Первый написав:Ти ж аномально низький курс в 24 грн ще декілька місяців тому засовував кули тре і не тре.
А тільки вирівнявся, то вже і не такий той курс:-) і не можна на нього посилатися.

😂😂😂😂


Дно ценовое, а не курсовое (хотя ты тут демонстрируешь дно ментальное). Лучше бы вникал в детали спора, чем набрасывать с разбега по методичке
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 16:17

За 5 месяцев текущего года объемы строительства жилья на 15% выше, чем в 2020-м, и на 8% ниже, чем в 2019-м. Данные общенациональные - разбивки по регионам нет

Зображення
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 16:19

  airmax78 написав:Друзья, назовите мне хотя бы одну страну в мире, где открытие рынка земли затормозило бы, а тем более снизило бы цены на недвижимость. Нет такой в природе. Ну, может, конечно, Украина будет первой.

цілих два роки жужали, я кавалірок накупляв щоб продати покорювачам столиці, і що тепер?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 16:31

  airmax78 написав:Друзья, назовите мне хотя бы одну страну в мире, где открытие рынка земли затормозило бы, а тем более снизило бы цены на недвижимость. Нет такой в природе. Ну, может, конечно, Украина будет первой.


"да, у нас свой, особенный путь"

это цитата если чо
baraka
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 16:36

Дивися зРадіо, який Ти красавчик. ЗРадіо. Це ТВОЄ ДНО І НЕ ТІЛЬКИ МЕНТАЛЬНЕ.
Ти робив табличку. Тобі писали про аномально низький курс…


  zРадио написав:Динамика цен на жилье за прошедший год от Госстата. Украина в целом - по регионам пока не сплитует

Зображення

http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ ... 20_ue.xlsx
Первый
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 16:39

  Первый написав:Дивися зРадіо, який Ти красавчик. ЗРадіо. Це ТВОЄ ДНО І НЕ ТІЛЬКИ МЕНТАЛЬНЕ.
Ти робив табличку. Тобі писали про аномально низький курс…


  zРадио написав:Динамика цен на жилье за прошедший год от Госстата. Украина в целом - по регионам пока не сплитует

Зображення

http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ ... 20_ue.xlsx


Возвращайся, когда научишься работать с цифрами, мальчик. Речь шла о ценовом дне на КРЖН внутри 2020-го, которое пришлось на июнь, от которого Безликий и дал y-o-y показатели прироста
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 16:52

  flyman написав:..рассказал эксперт.

в принципе, с этого можно было начинать и сразу закончить.
тут таких экспэртов каждый первый
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 17:09

  sequence написав:
  flyman написав:..рассказал эксперт.

в принципе, с этого можно было начинать и сразу закончить.
тут таких экспэртов каждый первый


Да, Флай, чего это ты. Не знаешь, что принимать во внимание необходимо комментарии только правильных экспертов? Неправильные должны сразу подвергаться остракизму.

Я только не понял, что хуже - официальная статистика, или неправильные эксперты? На этот вопрос попрошу ответить sequence
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 17:24

  zРадио написав:
  sequence написав:
  flyman написав:..рассказал эксперт.

в принципе, с этого можно было начинать и сразу закончить.
тут таких экспэртов каждый первый


Да, Флай, чего это ты. Не знаешь, что принимать во внимание необходимо комментарии только правильных экспертов? Неправильные должны сразу подвергаться остракизму.

Я только не понял, что хуже - официальная статистика, или неправильные эксперты? На этот вопрос попрошу ответить sequence

ну да, тут тре не читати статистику і дивитися графіки, а слухати завсклада пилометеріалів ЕПа, йому відніше.
А по КРЖН рил і продаванів з відділів продаж та перекупів, які сидять та смокчуть чупа-чупс від березня 2020 в надії окучити випадково зайшовшого перехожого (не Прохожого)
flyman
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