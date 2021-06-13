Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Друзья, назовите мне хотя бы одну страну в мире, где открытие рынка земли затормозило бы, а тем более снизило бы цены на недвижимость. Нет такой в природе. Ну, может, конечно, Украина будет первой.
цілих два роки жужали, я кавалірок накупляв щоб продати покорювачам столиці, і що тепер?
airmax78 написав:Друзья, назовите мне хотя бы одну страну в мире, где открытие рынка земли затормозило бы, а тем более снизило бы цены на недвижимость. Нет такой в природе. Ну, может, конечно, Украина будет первой.
в принципе, с этого можно было начинать и сразу закончить. тут таких экспэртов каждый первый
Да, Флай, чего это ты. Не знаешь, что принимать во внимание необходимо комментарии только правильных экспертов? Неправильные должны сразу подвергаться остракизму.
Я только не понял, что хуже - официальная статистика, или неправильные эксперты? На этот вопрос попрошу ответить sequence
ну да, тут тре не читати статистику і дивитися графіки, а слухати завсклада пилометеріалів ЕПа, йому відніше. А по КРЖН рил і продаванів з відділів продаж та перекупів, які сидять та смокчуть чупа-чупс від березня 2020 в надії окучити випадково зайшовшого перехожого (не Прохожого)