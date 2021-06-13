|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 01 лип, 2021 17:30
flyman написав:
що не ясно, із 2010 чисельність наявного населення вполовинилася.
Не 42 мільойни, а 21.
Але КРЖН буде рости, однозначно.
Перебор (точнее недобор
). 37 млн минус 2-4 млн сезонных заробитчан. Итого не менее 33 млн постоянно пребывающего в стране населения
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 10355
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 2256 раз.
- Подякували: 4897 раз.
-
- Профіль
-
16
7
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|20912
|3633946
|
Чет 01 лип, 2021 11:19
Bolt
|
|14
|23693
|
|
|508
|227861
|
|