Перебор (точнее недобор ). 37 млн минус 2-4 млн сезонных заробитчан. Итого не менее 33 млн постоянно пребывающего в стране населения
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 01 лип, 2021 17:30
Додано: Чет 01 лип, 2021 18:04
Знаю людей у которых в собственности по 5 паев (1 свои и перешли по наследству).
Исходя из такого мора села как сейчас у сельской молодежи появился шанс стать миллионерами.
Додано: Чет 01 лип, 2021 18:06
Сбережения украинцев сократились на 83 миллиарда за квартал
Все в бетон, все в бетон
Додано: Чет 01 лип, 2021 18:10
Это при цене от 2 до 5куе за га ?
Додано: Чет 01 лип, 2021 18:14
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
снова пооффтоплю:
приятель купил трешку в грейте, сдача типа в след году
97 метров, 7 этаж, «полувидовая» в торце - кухня и большая комната на днепр, остальные две - на соседний дом
грит в первый день до него даже очередь в оп не дошла - было 22 сделки за день, на след день он был 15-ым
по 29100 грн/м получилось, грит, с учетом 10% скидки
отаке
Додано: Чет 01 лип, 2021 18:18
а зепе в конвєрті госстат пасчітав?
а взятки?
а зарабітчани.
нє вєрю !!!!
Бабло в піпла є.
зайшов купити алію, так уже 60 грн, а помню прошлий год брав за 25 грн.
ну нічо, як пише учотка Первий +78 грн за е.е. в місяць, а тут 830 гр. алії раз в рік, переживу.
От з чірєшнєю якось невдобно вийшло.
Але на дачі повно вишень. Субстітут чірєшні.
І ще лишилось кілька літрових закруток малини.
Закрутку вишні уже доїдаю.
Додано: Чет 01 лип, 2021 18:26
Оценить релаьные сбережения даже в банковской системе достаточно сложно, несмотря на достаточно детальную и оперативную статистику от НБУ - она объединяет и сбережения, и средства на текущие расходы, которые не так просто разделить. А что уж говорить о сбережениях граждан вообще, включая наличную валюту и даже гривну, металлы и ОВДП, акции и крипту. Госстат в принципе никак не может оценить эту цифру со сколько-нибудь приемлемой погрешностью
Додано: Чет 01 лип, 2021 18:27
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
конечно есть у 20% населения 80% ввп.
в сталинках с окнами на хрещатик встречаются крашенные кисточкой деревянные рамы из ссср, вот как оценить их хозяев? за цену их квартиры можно купить 3 эт дом с бассейном в гатном, а окна поменять денег нет. Условно всё это. На бумаге может оказаться богатых много а по факту даже Оля Сумская в купе укрзализныци ездит.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 01 лип, 2021 18:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 01 лип, 2021 18:33
а подумати?
якщо ВВП упав, а ціни виросли, то за чий рахунок бенкет?
з.і.
Тут ще віддавати тре МВФ і інвесторам в ОВДП.
Або трусити матраси, або друкувати найкрасивішу, або перепозичати.
А скоріше за все і те, інше, і третє, бо грошей побільше дуже тре можновладцям.
Додано: Чет 01 лип, 2021 18:35
я от сьогодні подумав, от ті громадні кошти, які тратить на закопування ямок автодора, чому не було хоч 50% направити на утеплення фасадів панельок та хрущівок.
Економічний ефект був би в рази вищий.
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