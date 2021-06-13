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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7786778777887789>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 107
1. Зросли більш, як на 15%
18%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
38%
41
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
18
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 17:30

  flyman написав:що не ясно, із 2010 чисельність наявного населення вполовинилася.
Не 42 мільойни, а 21.
Але КРЖН буде рости, однозначно.


Перебор (точнее недобор :D ). 37 млн минус 2-4 млн сезонных заробитчан. Итого не менее 33 млн постоянно пребывающего в стране населения
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 18:04

  airmax78 написав:Друзья, назовите мне хотя бы одну страну в мире, где открытие рынка земли затормозило бы, а тем более снизило бы цены на недвижимость. Нет такой в природе. Ну, может, конечно, Украина будет первой.

Знаю людей у которых в собственности по 5 паев (1 свои и перешли по наследству).
Исходя из такого мора села как сейчас у сельской молодежи появился шанс стать миллионерами.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 18:06

Сбережения украинцев сократились на 83 миллиарда за квартал
https://biz.censor.net/news/3274569/sbe ... al_gosstat

Все в бетон, все в бетон :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 18:10

  BIGor написав:
  airmax78 написав:Друзья, назовите мне хотя бы одну страну в мире, где открытие рынка земли затормозило бы, а тем более снизило бы цены на недвижимость. Нет такой в природе. Ну, может, конечно, Украина будет первой.

Знаю людей у которых в собственности по 5 паев (1 свои и перешли по наследству).
Исходя из такого мора села как сейчас у сельской молодежи появился шанс стать миллионерами.

Это при цене от 2 до 5куе за га ?
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 18:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

снова пооффтоплю:
приятель купил трешку в грейте, сдача типа в след году
97 метров, 7 этаж, «полувидовая» в торце - кухня и большая комната на днепр, остальные две - на соседний дом
грит в первый день до него даже очередь в оп не дошла - было 22 сделки за день, на след день он был 15-ым
по 29100 грн/м получилось, грит, с учетом 10% скидки
отаке
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 18:18

  zРадио написав:Сбережения украинцев сократились на 83 миллиарда за квартал
https://biz.censor.net/news/3274569/sbe ... al_gosstat

Все в бетон, все в бетон :mrgreen:

а зепе в конвєрті госстат пасчітав?
а взятки?
а зарабітчани.

нє вєрю !!!!

Бабло в піпла є.

зайшов купити алію, так уже 60 грн, а помню прошлий год брав за 25 грн.
ну нічо, як пише учотка Первий +78 грн за е.е. в місяць, а тут 830 гр. алії раз в рік, переживу.


От з чірєшнєю якось невдобно вийшло.
Але на дачі повно вишень. Субстітут чірєшні.
І ще лишилось кілька літрових закруток малини.
Закрутку вишні уже доїдаю.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 18:26

  zРадио написав:Сбережения украинцев сократились на 83 миллиарда за квартал
https://biz.censor.net/news/3274569/sbe ... al_gosstat

Все в бетон, все в бетон :mrgreen:

Оценить релаьные сбережения даже в банковской системе достаточно сложно, несмотря на достаточно детальную и оперативную статистику от НБУ - она объединяет и сбережения, и средства на текущие расходы, которые не так просто разделить. А что уж говорить о сбережениях граждан вообще, включая наличную валюту и даже гривну, металлы и ОВДП, акции и крипту. Госстат в принципе никак не может оценить эту цифру со сколько-нибудь приемлемой погрешностью
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 18:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:зайшов купити алію, так уже 60 грн, а помню прошлий год брав за 25 грн. нє вєрю !!!! Бабло в піпла є.
конечно есть у 20% населения 80% ввп.
  Faceless написав:А что уж говорить о сбережениях граждан вообще, включая наличную валюту и даже гривну, металлы и ОВДП, акции и крипту.
в сталинках с окнами на хрещатик встречаются крашенные кисточкой деревянные рамы из ссср, вот как оценить их хозяев? за цену их квартиры можно купить 3 эт дом с бассейном в гатном, а окна поменять денег нет. Условно всё это. На бумаге может оказаться богатых много а по факту даже Оля Сумская в купе укрзализныци ездит.
https://1plus1.ua/ru/tvij-den/novyny/pe ... anna-vodou
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 01 лип, 2021 18:34, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 18:33

  Faceless написав:
  zРадио написав:Сбережения украинцев сократились на 83 миллиарда за квартал
https://biz.censor.net/news/3274569/sbe ... al_gosstat

Все в бетон, все в бетон :mrgreen:

Оценить релаьные сбережения даже в банковской системе достаточно сложно, несмотря на достаточно детальную и оперативную статистику от НБУ - она объединяет и сбережения, и средства на текущие расходы, которые не так просто разделить. А что уж говорить о сбережениях граждан вообще, включая наличную валюту и даже гривну, металлы и ОВДП, акции и крипту. Госстат в принципе никак не может оценить эту цифру со сколько-нибудь приемлемой погрешностью

а подумати?
якщо ВВП упав, а ціни виросли, то за чий рахунок бенкет?

з.і.
Тут ще віддавати тре МВФ і інвесторам в ОВДП.
Або трусити матраси, або друкувати найкрасивішу, або перепозичати.
А скоріше за все і те, інше, і третє, бо грошей побільше дуже тре можновладцям.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 18:35

  vitaliian написав:
  flyman написав:зайшов купити алію, так уже 60 грн, а помню прошлий год брав за 25 грн. нє вєрю !!!! Бабло в піпла є.
конечно есть у 20% населения 80% ввп.
  Faceless написав:А что уж говорить о сбережениях граждан вообще, включая наличную валюту и даже гривну, металлы и ОВДП, акции и крипту.
в сталинках с окнами на хрещатик встречаются крашенные кисточкой деревянные рамы из ссср, вот как оценить их хозяев? за цену их квартиры можно купить 3 эт дом с бассейном в гатном, а окна поменять денег нет. Условно всё это. На бумаге может оказаться богатых много а по факту даже Оля Сумская в купе укрзализныци ездит.

я от сьогодні подумав, от ті громадні кошти, які тратить на закопування ямок автодора, чому не було хоч 50% направити на утеплення фасадів панельок та хрущівок.
Економічний ефект був би в рази вищий.
flyman
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