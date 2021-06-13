когда отопление стоило копейки родительский хрущ еле еле отапливался, сейчас когда ценник космос (на доме теплосчётчик) с ноября по март батареи дотронутся нельзя, хоть яишницу жарь, может в этом ответ?
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Додано: Чет 01 лип, 2021 18:37
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Чет 01 лип, 2021 18:40
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Большая ошибка оценивать людей по таким признакам.
П.С. Вы бы видели, кто в НБУ на Контрактовой покупает памятные золотые и инвестиционные монеты, сразу бы поняли всю ошибочность оценки платежеспособности по внешним атрибутам
Додано: Чет 01 лип, 2021 18:40
Там недалеко Урловский-1 с более выгодной локацией и более высокой готовностью уже 3 года в продаже, но 200 квартир до сих пор в наличии собственного ОП КГС и еще столько же - в наличии кушнировских посредников. Цена с учетом скидки 27400 грн/м2. Брат товарища с января безуспешно пытается переуступить - без дисконта облом, а у застройщика хз когда свое предложение закончится...
Отаке
Додано: Чет 01 лип, 2021 18:42
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
я понимаю, умные люди с деньгами не светятся, Но окна ведь не признак статусности? это просто свежий вид и комфорт.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 01 лип, 2021 18:45, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 01 лип, 2021 18:44
Вы б заглянули в статью - все проще. Никто и не пытается оценивать абсолютный объем сбережений. Только их динамику. Бывают периоды, когда доходы населения превышают расходы, но уже 5-й квартал происходит наоборот. В 1-м квартале 2021-го отрицательная разница достигла 84 млрд грн. Что-то эту разницу финансирует. Не хотите называть ее сбережениями - уповайте на теневые доходы. Ваше право. Только есть нюанс - параллельно проводится еще и социология, которая подозрительно тесно коррелирует с измерениями Госстата. Так вот она тоже показывает уменьшение толщины заначек...
Додано: Чет 01 лип, 2021 18:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Так и динамику оценить не проще. Отток из одного актива в другой не отличить от динамики сбережений вообще, если более-менее оценить можно только остатки на счетах. И про доходы уже много говорили - достоверно оценить ни их абсолютный размер, ни динамику госстат не может, глобальную динамику оно может кое-как отражать, но в гораздо бОльшем временном масштабе
Додано: Чет 01 лип, 2021 19:34
Вид это прекрасно, но под окнами 6 полос интенсивного трафика.
Додано: Чет 01 лип, 2021 19:56
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Мой дом напротив Урловской 1.
Предполагая, просчитывая, что будет когда сдадут Урловский 1,2 и Грейт мне становится не по себе.
Надеюсь удрать к этому моменту, или вскоре после этого.
Свою однушку сдавать. Но это наверно для целевой аудитории без автомобиля.
Додано: Чет 01 лип, 2021 20:41
Додано: Чет 01 лип, 2021 21:04
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