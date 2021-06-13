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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7787778877897790>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 108
1. Зросли більш, як на 15%
19%
20
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
38%
41
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
18
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 18:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:чому не було хоч 50% направити на утеплення фасадів панельок та хрущівок.
когда отопление стоило копейки родительский хрущ еле еле отапливался, сейчас когда ценник космос (на доме теплосчётчик) с ноября по март батареи дотронутся нельзя, хоть яишницу жарь, может в этом ответ?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 18:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:в сталинках с окнами на хрещатик встречаются крашенные кисточкой деревянные рамы из ссср, вот как оценить их хозяев?

Большая ошибка оценивать людей по таким признакам.
П.С. Вы бы видели, кто в НБУ на Контрактовой покупает памятные золотые и инвестиционные монеты, сразу бы поняли всю ошибочность оценки платежеспособности по внешним атрибутам
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 18:40

  kingkongovets написав:снова пооффтоплю:
приятель купил трешку в грейте, сдача типа в след году
97 метров, 7 этаж, «полувидовая» в торце - кухня и большая комната на днепр, остальные две - на соседний дом
грит в первый день до него даже очередь в оп не дошла - было 22 сделки за день, на след день он был 15-ым
по 29100 грн/м получилось, грит, с учетом 10% скидки
отаке


Там недалеко Урловский-1 с более выгодной локацией и более высокой готовностью уже 3 года в продаже, но 200 квартир до сих пор в наличии собственного ОП КГС и еще столько же - в наличии кушнировских посредников. Цена с учетом скидки 27400 грн/м2. Брат товарища с января безуспешно пытается переуступить - без дисконта облом, а у застройщика хз когда свое предложение закончится...
Отаке
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 18:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:сразу бы поняли всю ошибочность оценки платежеспособности по внешним атрибутам
я понимаю, умные люди с деньгами не светятся, Но окна ведь не признак статусности? это просто свежий вид и комфорт.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 01 лип, 2021 18:45, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 18:44

  Faceless написав:
  zРадио написав:Сбережения украинцев сократились на 83 миллиарда за квартал
https://biz.censor.net/news/3274569/sbe ... al_gosstat

Все в бетон, все в бетон :mrgreen:

Оценить релаьные сбережения даже в банковской системе достаточно сложно, несмотря на достаточно детальную и оперативную статистику от НБУ - она объединяет и сбережения, и средства на текущие расходы, которые не так просто разделить. А что уж говорить о сбережениях граждан вообще, включая наличную валюту и даже гривну, металлы и ОВДП, акции и крипту. Госстат в принципе никак не может оценить эту цифру со сколько-нибудь приемлемой погрешностью


Вы б заглянули в статью - все проще. Никто и не пытается оценивать абсолютный объем сбережений. Только их динамику. Бывают периоды, когда доходы населения превышают расходы, но уже 5-й квартал происходит наоборот. В 1-м квартале 2021-го отрицательная разница достигла 84 млрд грн. Что-то эту разницу финансирует. Не хотите называть ее сбережениями - уповайте на теневые доходы. Ваше право. Только есть нюанс - параллельно проводится еще и социология, которая подозрительно тесно коррелирует с измерениями Госстата. Так вот она тоже показывает уменьшение толщины заначек...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 18:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Вы б заглянули в статью - все проще. Никто и не пытается оценивать абсолютный объем сбережений. Только их динамику. Бывают периоды, когда доходы населения превышают расходы, но уже 5-й квартал происходит наоборот. В 1-м квартале 2021-го отрицательная разница достигла 84 млрд грн

Так и динамику оценить не проще. Отток из одного актива в другой не отличить от динамики сбережений вообще, если более-менее оценить можно только остатки на счетах. И про доходы уже много говорили - достоверно оценить ни их абсолютный размер, ни динамику госстат не может, глобальную динамику оно может кое-как отражать, но в гораздо бОльшем временном масштабе
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 19:34

  kingkongovets написав:снова пооффтоплю:
приятель купил трешку в грейте, сдача типа в след году
97 метров, 7 этаж, «полувидовая» в торце - кухня и большая комната на днепр, остальные две - на соседний дом
грит в первый день до него даже очередь в оп не дошла - было 22 сделки за день, на след день он был 15-ым
по 29100 грн/м получилось, грит, с учетом 10% скидки
отаке

Вид это прекрасно, но под окнами 6 полос интенсивного трафика.
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 19:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Мой дом напротив Урловской 1.
Предполагая, просчитывая, что будет когда сдадут Урловский 1,2 и Грейт мне становится не по себе.
Надеюсь удрать к этому моменту, или вскоре после этого.
Свою однушку сдавать. Но это наверно для целевой аудитории без автомобиля.
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 20:41

Маніпулятору під дих. Каже що не маніпулював курсом. От з обговорень на тему нерухомість в доларах подешевшала :D Зображення
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 21:04

  Первый написав:Маніпулятору під дих. Каже що не маніпулював курсом. От з обговорень на тему нерухомість в доларах подешевшала :D Зображення


"Доказательства" валютных манипуляций найдены. Теперь осталось понять, кто манипулятор - sequence, или airmax78 :mrgreen:
zРадио
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