RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7787778877897790

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 108
1. Зросли більш, як на 15%
19%
20
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
38%
41
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
18
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 21:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ЗАБУДОВА СОВСЬКИХ СТАВКІВ У КИЄВІ: ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ НА СКАНДАЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ

https://3m2.ua/news-ru/zabudova-sovskyh ... hhdlpj7_uq
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9098
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1245 раз.
Подякували: 2027 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 21:15

  zРадио написав:"Доказательства" валютных манипуляций найдены. Теперь осталось понять, кто манипулятор - sequence, или airmax78 :mrgreen:


Хз. Може автор цієї таблички? Який радісно запостив табличку свого авторства
Зображення
Первый
 
Повідомлень: 16149
З нами з: 27.10.09
Подякував: 235 раз.
Подякували: 2236 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 21:27

  Первый написав:Хз. Може автор цієї таблички? Який радісно запостив табличку свого авторства


Бльоооо... Ты ж ее сегодня уже показывал. Где манипуляция? Неправильно посчитаны курсы, или я давал 4-й кв 2020-го к 4-му 2019-му, но не давал 1-й кв 2021-го к 1-му кв 2020-го?

Трудно найти в тёмной комнате чёрную кошку… особенно, если её там нет (c) Конфуций
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10362
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2258 раз.
Подякували: 4899 раз.
 
Профіль
16
7
3
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 21:28

  zРадио написав:
  Первый написав:Маніпулятору під дих. Каже що не маніпулював курсом. От з обговорень на тему нерухомість в доларах подешевшала :D Зображення


"Доказательства" валютных манипуляций найдены. Теперь осталось понять, кто манипулятор - sequence, или airmax78 :mrgreen:

да уж.... хуйло ті редкое....
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21474
З нами з: 20.04.08
Подякував: 371 раз.
Подякували: 553 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 21:55

zРадио .

Можеш хороводи ти з блоьооо, можеш без.


Кста. Скільки плануєш переносити пісец? Вже разок переносив:-)Зображення
Первый
 
Повідомлень: 16149
З нами з: 27.10.09
Подякував: 235 раз.
Подякували: 2236 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 22:12

  Первый написав:Можеш хороводи ти з блоьооо, можеш без.

Кста. Скільки плануєш переносити пісец? Вже разок переносив:-)


Кто переносил? Снова ложь? Извини, что с первых дней повления на ветке не расписывал сложные экономические процессы, а пробовал растолковать происходящее на языке, понятном перекупщикам и прорабам
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10362
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2258 раз.
Подякували: 4899 раз.
 
Профіль
16
7
3
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 22:14

  Унуноктий написав:да уж.... хуйло ті редкое....


Да уж... тролль прямо рассыпался аргументами... Почему риелторы делегируют писать сюда таких неадекватов? И где блюстители культуры дискуссии с криками о недопустимости хамства и оскорблений? Попрятались как мыши - работают исключительно по вызову
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10362
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2258 раз.
Подякували: 4899 раз.
 
Профіль
16
7
3
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 22:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

З Ірпеня до Києва планують побудувати монорельс

https://www.04597.com.ua/news/3143068/z ... f6Vs9Tx2FA
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9098
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1245 раз.
Подякували: 2027 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 22:32

  kingkongovets написав:З Ірпеня до Києва планують побудувати монорельс

https://www.04597.com.ua/news/3143068/z ... f6Vs9Tx2FA

а що, скоро вибори?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25214
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1257 раз.
Подякували: 1937 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 22:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:автодора, чому не було хоч 50% направити на утеплення фасадів панельок та хрущівок.

В 2019 иассово утепляли брежневки , строили планы дальше, а потом случилась аномально теплая зима. может поэтому
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 90
З нами з: 13.06.20
Подякував: 47 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7787778877897790
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, fox767676, Google Adsense [Bot] і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2090, 2091, 2092
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
20912 3634616
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лип, 2021 11:19
Bolt
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
14 23702
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 чер, 2021 15:56
Мизантрóп
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 49, 50, 51
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
508 227976
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 чер, 2021 06:48
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.