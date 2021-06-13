Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 01 лип, 2021 21:08
ЗАБУДОВА СОВСЬКИХ СТАВКІВ У КИЄВІ: ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ НА СКАНДАЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ
https://3m2.ua/news-ru/zabudova-sovskyh ... hhdlpj7_uq
kingkongovets
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Додано: Чет 01 лип, 2021 21:27
Первый написав:
Хз. Може автор цієї таблички? Який радісно запостив табличку свого авторства
Бльоооо... Ты ж ее сегодня уже показывал. Где манипуляция? Неправильно посчитаны курсы, или я давал 4-й кв 2020-го к 4-му 2019-му, но не давал 1-й кв 2021-го к 1-му кв 2020-го?
Трудно найти в тёмной комнате чёрную кошку… особенно, если её там нет (c) Конфуций
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Додано: Чет 01 лип, 2021 21:55
zРадио
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Можеш хороводи ти з блоьооо, можеш без.
Кста. Скільки плануєш переносити пісец? Вже разок переносив:-)
Первый
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Додано: Чет 01 лип, 2021 22:12
Первый написав:
Можеш хороводи ти з блоьооо, можеш без.
Кста. Скільки плануєш переносити пісец? Вже разок переносив:-)
Кто переносил? Снова ложь? Извини, что с первых дней повления на ветке не расписывал сложные экономические процессы, а пробовал растолковать происходящее на языке, понятном перекупщикам и прорабам
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Додано: Чет 01 лип, 2021 22:14
Унуноктий написав:
да уж.... хуйло ті редкое....
Да уж... тролль прямо рассыпался аргументами... Почему риелторы делегируют писать сюда таких неадекватов? И где блюстители культуры дискуссии с криками о недопустимости хамства и оскорблений? Попрятались как мыши - работают исключительно по вызову
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Додано: Чет 01 лип, 2021 22:25
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Додано: Чет 01 лип, 2021 22:32
flyman
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Додано: Чет 01 лип, 2021 22:34
flyman написав:
автодора, чому не було хоч 50% направити на утеплення фасадів панельок та хрущівок.
В 2019 иассово утепляли брежневки , строили планы дальше, а потом случилась аномально теплая зима. может поэтому
fox767676
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