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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 01 лип, 2021 22:43
zРадио написав: Унуноктий написав:
да уж.... хуйло ті редкое....
Да уж... тролль прямо рассыпался аргументами... Почему риелторы делегируют писать сюда таких неадекватов? И где блюстители культуры дискуссии с криками о недопустимости хамства и оскорблений? Попрятались как мыши - работают исключительно по вызову
Это руководство. Все вежливые рядовые сотрудники - "в поле". Очень много работы.
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Додано: Чет 01 лип, 2021 22:56
airmax78 написав: zРадио написав: Унуноктий написав:
да уж.... хуйло ті редкое....
Да уж... тролль прямо рассыпался аргументами... Почему риелторы делегируют писать сюда таких неадекватов? И где блюстители культуры дискуссии с криками о недопустимости хамства и оскорблений? Попрятались как мыши - работают исключительно по вызову
Это руководство. Все вежливые рядовые сотрудники - "в поле". Очень много работы.
Ты пытаешься шутить, Максим, но ведь семейная пара разводил - не мое изобретение. Не я эту статью здесь запостил, но я ничуть не удивился ее содержанию. "Текстовые" тролли тоже есть. И раз так, но хотелось бы троллей более высокого качества )
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Додано: Чет 01 лип, 2021 23:00
zРадио написав: airmax78 написав: zРадио написав:
Да уж... тролль прямо рассыпался аргументами... Почему риелторы делегируют писать сюда таких неадекватов? И где блюстители культуры дискуссии с криками о недопустимости хамства и оскорблений? Попрятались как мыши - работают исключительно по вызову
Это руководство. Все вежливые рядовые сотрудники - "в поле". Очень много работы.
Ты пытаешься шутить, Максим, но ведь семейная пара разводил - не мое изобретение. Не я эту статью здесь запостил, но я ничуть не удивился ее содержанию. "Текстовые" тролли тоже есть. И раз так, но хотелось бы троллей более высокого качества )
хотелось бы что бы ты не был хуйлом, но увы...
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Унуноктий
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Додано: Чет 01 лип, 2021 23:03
Семейная пара разводящих здесь была только одна: Трибека и Колбаска. Но, оба, к сожалению, куда-то пропали. Может на нормальную работу устроились. Хотя врядли.
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airmax78
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Додано: Чет 01 лип, 2021 23:10
vitaliian написав:
в сталинках с окнами на хрещатик встречаются крашенные кисточкой деревянные рамы из ссср, вот как оценить их хозяев? за цену их квартиры можно купить 3 эт дом с бассейном в гатном, а окна поменять денег нет.
Ха, сегодня как раз обратил внимание на такие окна, там еще мужик был на балконе в семейках
А убитые хатинки в Царском селе?
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Додано: Чет 01 лип, 2021 23:10
airmax78 написав:
Семейная пара разводящих здесь была только одна: Трибека и Колбаска. Но, оба, к сожалению, куда-то пропали. Может на нормальную работу устроились. Хотя врядли.
можешь объяснить, почему нельзя взять Теслу, с автопилотом, с запасом хода 450-1500км и жить возле трассы 300км от Киев? В сторону Одессы, Житомира.
Зачем тебе снимать за 25-80к грн или покупать за 7лимонов?
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proftpd66
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Додано: Чет 01 лип, 2021 23:26
proftpd66 обсуждал эту идею с Тараканом. Че-то он от неё не в восторге.
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airmax78
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Додано: Чет 01 лип, 2021 23:27
airmax78 написав:proftpd66
обсуждал эту идею с Тараканом. Че-то он от неё не в восторге.
А конкретно? почему плохая идея?
Если офис работы не обязательно в центре, а например, на Берестейкой или возле Лыбедской. То не надо ехать в самый ад. Либо если вообще удаленная работа.
Востаннє редагувалось proftpd66
в Чет 01 лип, 2021 23:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 01 лип, 2021 23:29
proftpd66 написав: airmax78 написав:proftpd66
обсуждал эту идею с Тараканом. Че-то он от неё не в восторге.
А конкретно? почему плохая идея?
Таракан не доверяет автопилоту.
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Додано: Чет 01 лип, 2021 23:32
airmax78 написав: proftpd66 написав: airmax78 написав:proftpd66
обсуждал эту идею с Тараканом. Че-то он от неё не в восторге.
А конкретно? почему плохая идея?
Таракан не доверяет автопилоту.
причем тут автопилот. Она дает сигнал что надо взять руль в ручное управление. Если даже рулить, самостоятельно. То что там сложного? Если взять 50-70км от Киева, не 300км.
запас хода 450-1500км, а ехать домой 50км-70км, на батарею надо 5грн в день.
Ты снимаешь за 25к-80к грн в месяц или покупаешь за 3млн-7млн.
А так у тебя 5 грн в день.
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