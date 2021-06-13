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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7789779077917792>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 108
1. Зросли більш, як на 15%
19%
20
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
38%
41
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
18
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 22:43

  zРадио написав:
  Унуноктий написав:да уж.... хуйло ті редкое....


Да уж... тролль прямо рассыпался аргументами... Почему риелторы делегируют писать сюда таких неадекватов? И где блюстители культуры дискуссии с криками о недопустимости хамства и оскорблений? Попрятались как мыши - работают исключительно по вызову

Это руководство. Все вежливые рядовые сотрудники - "в поле". Очень много работы.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 22:56

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
  Унуноктий написав:да уж.... хуйло ті редкое....


Да уж... тролль прямо рассыпался аргументами... Почему риелторы делегируют писать сюда таких неадекватов? И где блюстители культуры дискуссии с криками о недопустимости хамства и оскорблений? Попрятались как мыши - работают исключительно по вызову

Это руководство. Все вежливые рядовые сотрудники - "в поле". Очень много работы.


Ты пытаешься шутить, Максим, но ведь семейная пара разводил - не мое изобретение. Не я эту статью здесь запостил, но я ничуть не удивился ее содержанию. "Текстовые" тролли тоже есть. И раз так, но хотелось бы троллей более высокого качества )
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 23:00

  zРадио написав:
  airmax78 написав:
  zРадио написав:
Да уж... тролль прямо рассыпался аргументами... Почему риелторы делегируют писать сюда таких неадекватов? И где блюстители культуры дискуссии с криками о недопустимости хамства и оскорблений? Попрятались как мыши - работают исключительно по вызову

Это руководство. Все вежливые рядовые сотрудники - "в поле". Очень много работы.


Ты пытаешься шутить, Максим, но ведь семейная пара разводил - не мое изобретение. Не я эту статью здесь запостил, но я ничуть не удивился ее содержанию. "Текстовые" тролли тоже есть. И раз так, но хотелось бы троллей более высокого качества )

хотелось бы что бы ты не был хуйлом, но увы...
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 23:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Семейная пара разводящих здесь была только одна: Трибека и Колбаска. Но, оба, к сожалению, куда-то пропали. Может на нормальную работу устроились. Хотя врядли.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 23:10

  vitaliian написав:в сталинках с окнами на хрещатик встречаются крашенные кисточкой деревянные рамы из ссср, вот как оценить их хозяев? за цену их квартиры можно купить 3 эт дом с бассейном в гатном, а окна поменять денег нет.

Ха, сегодня как раз обратил внимание на такие окна, там еще мужик был на балконе в семейках :D
А убитые хатинки в Царском селе?
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 23:10

  airmax78 написав:Семейная пара разводящих здесь была только одна: Трибека и Колбаска. Но, оба, к сожалению, куда-то пропали. Может на нормальную работу устроились. Хотя врядли.


можешь объяснить, почему нельзя взять Теслу, с автопилотом, с запасом хода 450-1500км и жить возле трассы 300км от Киев? В сторону Одессы, Житомира.

Зачем тебе снимать за 25-80к грн или покупать за 7лимонов? :?:
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 23:26

proftpd66 обсуждал эту идею с Тараканом. Че-то он от неё не в восторге.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 23:27

  airmax78 написав:proftpd66 обсуждал эту идею с Тараканом. Че-то он от неё не в восторге.


А конкретно? почему плохая идея?

Если офис работы не обязательно в центре, а например, на Берестейкой или возле Лыбедской. То не надо ехать в самый ад. Либо если вообще удаленная работа.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Чет 01 лип, 2021 23:30, всього редагувалось 1 раз.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 23:29

  proftpd66 написав:
  airmax78 написав:proftpd66 обсуждал эту идею с Тараканом. Че-то он от неё не в восторге.


А конкретно? почему плохая идея?

Таракан не доверяет автопилоту.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 23:32

  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:
  airmax78 написав:proftpd66 обсуждал эту идею с Тараканом. Че-то он от неё не в восторге.


А конкретно? почему плохая идея?

Таракан не доверяет автопилоту.


причем тут автопилот. Она дает сигнал что надо взять руль в ручное управление. Если даже рулить, самостоятельно. То что там сложного? Если взять 50-70км от Киева, не 300км.

запас хода 450-1500км, а ехать домой 50км-70км, на батарею надо 5грн в день.



Ты снимаешь за 25к-80к грн в месяц или покупаешь за 3млн-7млн.

А так у тебя 5 грн в день.
proftpd66
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