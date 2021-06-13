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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7789779077917792

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 108
1. Зросли більш, як на 15%
19%
20
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
38%
41
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
18
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 23:38

proftpd66 т.е. где-то 2 часа туда и 2 часа обратно? Убедил. Мне кажется хорошая идея.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 23:44

  airmax78 написав:proftpd66 т.е. где-то 2 часа туда и 2 часа обратно? Убедил. Мне кажется хорошая идея.


А комфорт? можно с друзьями ездить?

А что делать, офис переехать на Лыбидскую, на Подол куда-то или на Бересейую. А у тебя квартира в другом абсолютно месте, ты попадаешь в эту же ситуцию.......
Разве нет?

1-1.5 часа на тесле по пробкам в центре. А если едишь по пустой дороге, то она тупо прямо идет с автопилотом на средней полосе. Она все фиксирует.
proftpd66
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  #<1 ... 7789779077917792
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