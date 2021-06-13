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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 01 лип, 2021 23:38
proftpd66 т.е. где-то 2 часа туда и 2 часа обратно? Убедил. Мне кажется хорошая идея.
Додано: Чет 01 лип, 2021 23:44
А комфорт? можно с друзьями ездить?
А что делать, офис переехать на Лыбидскую, на Подол куда-то или на Бересейую. А у тебя квартира в другом абсолютно месте, ты попадаешь в эту же ситуцию.......
Разве нет?
1-1.5 часа на тесле по пробкам в центре. А если едишь по пустой дороге, то она тупо прямо идет с автопилотом на средней полосе. Она все фиксирует.
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