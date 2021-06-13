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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 01 лип, 2021 23:38
proftpd66 т.е. где-то 2 часа туда и 2 часа обратно? Убедил. Мне кажется хорошая идея.
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airmax78
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Додано: Чет 01 лип, 2021 23:44
airmax78 написав:proftpd66
т.е. где-то 2 часа туда и 2 часа обратно? Убедил. Мне кажется хорошая идея.
А комфорт? можно с друзьями ездить?
А что делать, офис переехать на Лыбидскую, на Подол куда-то или на Бересейую. А у тебя квартира в другом абсолютно месте, ты попадаешь в эту же ситуцию....... Разве нет?
1-1.5 часа на тесле по пробкам в центре. А если едишь по пустой дороге, то она тупо прямо идет с автопилотом на средней полосе. Она все фиксирует.
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proftpd66
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 00:48
proftpd66
Какие ещё 5грн?
Пока киловатт по 1.68 до выборов остаётся
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барабашов
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 00:51
барабашов написав:proftpd66
Какие ещё 5грн?
Пока киловатт по 1.68 до выборов остаётся
60грн умножить на 30 дней, будет 1800грн.
а если новая модель, то 1000 запас хода, ехать 50км (100).
60грн разделить на 10 раз будет = 6грн езда. Пускай 20грн Бог с тобой
. Даже если 2000грн, то кайф.
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proftpd66
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