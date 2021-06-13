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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 01 лип, 2021 21:08
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ЗАБУДОВА СОВСЬКИХ СТАВКІВ У КИЄВІ: ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ НА СКАНДАЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ
Додано: Чет 01 лип, 2021 21:15
Додано: Чет 01 лип, 2021 21:27
Бльоооо... Ты ж ее сегодня уже показывал. Где манипуляция? Неправильно посчитаны курсы, или я давал 4-й кв 2020-го к 4-му 2019-му, но не давал 1-й кв 2021-го к 1-му кв 2020-го?
Трудно найти в тёмной комнате чёрную кошку… особенно, если её там нет (c) Конфуций
Додано: Чет 01 лип, 2021 22:25
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
З Ірпеня до Києва планують побудувати монорельс
Додано: Чет 01 лип, 2021 22:32
а що, скоро вибори?
Додано: Чет 01 лип, 2021 22:34
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: П'ят 02 лип, 2021 08:16
Додано: П'ят 02 лип, 2021 08:25
Додано: П'ят 02 лип, 2021 08:26
хрен его знает, товарищ "эксперт". В сельском хозяйстве (о черешне была речь) всегда так: плохой урожай - плохо, хороший урожай - тоже плохо (а дешево продавать жаба давит). Если бы черешню можно было пустить на сок - так бы и сделали.
В раннем детстве, будучи малышом при родителях в военном городке в Грузии, по мандаринам пешком ходили, ругались. Чуть позже, узнал, это это, оказывается "запах нового года". Сейчас это обычный фрукт из фруктовой корзинки на столе, стОят, как яблоки.
Додано: П'ят 02 лип, 2021 09:02
Ніц, ти не розуміщ в тиренні бабок ))))
На утепленні фасадів особиливо не "намиєш"*
*за що потім купляти в Тар"яна видові квартири в 100+ метрів
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