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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7788778977907791

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 108
1. Зросли більш, як на 15%
19%
20
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
38%
41
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
18
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 09:03

https://news.liga.net/region_news/news/ ... na-donbass
Я бы частный роддом там построил.
Востаннє редагувалось UA в П'ят 02 лип, 2021 09:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 09:04

  flyman написав:
  kingkongovets написав:З Ірпеня до Києва планують побудувати монорельс

https://www.04597.com.ua/news/3143068/z ... f6Vs9Tx2FA

а що, скоро вибори?

зеденські...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 09:14

  change_pm написав:
  flyman написав:я от сьогодні подумав, от ті громадні кошти, які тратить на закопування ямок автодора, чому не було хоч 50% направити на утеплення фасадів панельок та хрущівок.
Економічний ефект був би в рази вищий.

Ніц, ти не розуміщ в тиренні бабок ))))

На утепленні фасадів особиливо не "намиєш"* :mrgreen:

*за що потім купляти в Тар"яна видові квартири в 100+ метрів :?:

коли наші пани працевлаштуються?
І перестануть писати про те, в чому вони ні бум-бум.
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 09:15

  sequence написав:
  zРадио написав:Я только не понял, что хуже - официальная статистика, или неправильные эксперты? На этот вопрос попрошу ответить sequence

хрен его знает, товарищ "эксперт". В сельском хозяйстве (о черешне была речь) всегда так: плохой урожай - плохо, хороший урожай - тоже плохо (а дешево продавать жаба давит). Если бы черешню можно было пустить на сок - так бы и сделали.
В раннем детстве, будучи малышом при родителях в военном городке в Грузии, по мандаринам пешком ходили, ругались. Чуть позже, узнал, это это, оказывается "запах нового года". Сейчас это обычный фрукт из фруктовой корзинки на столе, стОят, как яблоки.


Вы, пожалуйста, не замандаринивайте вопрос. Вчера четко прозвучало - экспертов слушать нельзя. В связи с чем вам придется пояснить, что тогда можно использовать в качестве опорных данных, если статистика тоже фигня, и почему вы сами заливаете в форумчан псевдо-экспертную беллетристику, если пользоваться ей нельзя?
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 09:18

  Первый написав:
  UA написав:
  Первый написав:Всіх вітаю. 1.07.2021.
Залишилося 2 місяці до файна таун Па 600 за квадрат.

Ще трішки. Починайте перераховувати купюри в катлєтках.

Хочу на Лютеранской по 1000 за квадрат.
Кто наколдует? К кому обращаться?


Ніякого чаклунства. Виключно аналіз якісної держстатівської статистики приправлений часточкою фантазії і упередженим ставленням.


Рахуй купюри в каклєтці. До 1.09.2021 залишилося 2 місяці.


так що буде 01 вересня, стартуэ акція від забудовника по 600? чому на стільки впевнені, що так буде?
Raymond
 
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