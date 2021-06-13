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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 02 лип, 2021 09:04
flyman написав:
а що, скоро вибори?
зеденські...
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 09:15
sequence написав: zРадио написав:
Я только не понял, что хуже - официальная статистика, или неправильные эксперты? На этот вопрос попрошу ответить sequence
хрен его знает, товарищ "эксперт". В сельском хозяйстве (о черешне была речь) всегда так: плохой урожай - плохо, хороший урожай - тоже плохо (а дешево продавать жаба давит). Если бы черешню можно было пустить на сок - так бы и сделали.
В раннем детстве, будучи малышом при родителях в военном городке в Грузии, по мандаринам пешком ходили, ругались. Чуть позже, узнал, это это, оказывается "запах нового года". Сейчас это обычный фрукт из фруктовой корзинки на столе, стОят, как яблоки.
Вы, пожалуйста, не замандаринивайте вопрос. Вчера четко прозвучало - экспертов слушать нельзя. В связи с чем вам придется пояснить, что тогда можно использовать в качестве опорных данных, если статистика тоже фигня, и почему вы сами заливаете в форумчан псевдо-экспертную беллетристику, если пользоваться ей нельзя?
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zРадио
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 09:18
Первый написав: UA написав: Первый написав:
Всіх вітаю. 1.07.2021.
Залишилося 2 місяці до файна таун Па 600 за квадрат.
Ще трішки. Починайте перераховувати купюри в катлєтках.
Хочу на Лютеранской по 1000 за квадрат.
Кто наколдует? К кому обращаться?
Ніякого чаклунства. Виключно аналіз якісної держстатівської статистики приправлений часточкою фантазії і упередженим ставленням.
Рахуй купюри в каклєтці. До 1.09.2021 залишилося 2 місяці.
так що буде 01 вересня, стартуэ акція від забудовника по 600? чому на стільки впевнені, що так буде?
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Raymond
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 09:39
zРадио написав:
..
Вы, пожалуйста, не замандаринивайте вопрос. Вчера четко прозвучало - экспертов слушать нельзя. ..
вы контекст видели? когда большой урожай - его некуда девать, натурально. "Эксперт" там был мягко говоря, заинтересованный. Ситуация равнозначна тому, скажем, что условный "Укргорстрой", настроив квартир больше населения страны, жаловался бы, что плохо разбирают, но цену не сольем.
Тут на форуме пишут люди, такие же "эксперты" (только они себя так не величают), непосредственные, заинтересованные участники рынка. Мнение и опыт полевых игроков всегда сильнее, чем кого бы там ни было - вас, меня, etc. Вы же, не относясь к таковым, пытаетесь манипулировать цифрами говностата, что бестолково пытается выловить рыбку в этой энтропии.
Что вы еще хотите от меня услышать?
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sequence
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 09:45
Raymond написав:
так що буде 01 вересня, стартуэ акція від забудовника по 600? чому на стільки впевнені, що так буде?
Никто ни в чем не уверен.
Видели на лотках сильно подгнившие овощи, фрукты, ягоды, которые пытаются продать, вместо того, чтобы выкинуть или продать по сниженной цене пока они в порядке?
Застройщики у нас такие же, строят по 3-5 лет...
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Serg-ik
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 09:45
zРадио написав: sequence написав: zРадио написав:
Я только не понял, что хуже - официальная статистика, или неправильные эксперты? На этот вопрос попрошу ответить sequence
хрен его знает, товарищ "эксперт". В сельском хозяйстве (о черешне была речь) всегда так: плохой урожай - плохо, хороший урожай - тоже плохо (а дешево продавать жаба давит). Если бы черешню можно было пустить на сок - так бы и сделали.
В раннем детстве, будучи малышом при родителях в военном городке в Грузии, по мандаринам пешком ходили, ругались. Чуть позже, узнал, это это, оказывается "запах нового года". Сейчас это обычный фрукт из фруктовой корзинки на столе, стОят, как яблоки.
Вы, пожалуйста, не замандаринивайте вопрос. Вчера четко прозвучало - экспертов слушать нельзя. В связи с чем вам придется пояснить, что тогда можно использовать в качестве опорных данных, если статистика тоже фигня, и почему вы сами заливаете в форумчан псевдо-экспертную беллетристику, если пользоваться ей нельзя?
я можу Вам точно сказати, кого тут варто слухати:
1) офіційного безробітного, який проживає то в тернопільському селі, то в бучанському напівпідвалі
2) ірпіньську бухгалтершу, яка ненавидить київські общажки (тому що прожила в них 20+ років)
3) екс-доцента, який раніше активно рекламував турецьку курортну нерухомість на сусідній гілці
4) дрібного рейдера
5) любителя модних МОПів і сучасних ремонтів
і далі і далі і далі.
Вся ця публіка вельми обізнана, знає, коли заходити на КРЖН, коли виходити з нього, які робити ремонти, як здавати, як орендувати((((
Не знаю, як ця публіка переживе здорожчання електроенергії та тепла)))
Можливо, такі зникнуть з форуму)))
Востаннє редагувалось Frant
в П'ят 02 лип, 2021 09:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 09:49
sequence написав:
Мнение и опыт полевых игроков всегда сильнее
Насправді, польових гравців КРЖН тут зовсім небагато.
Можливо, 5-7 чоловік. Можливо 10-15 (з тими, хто рідко з,являється тут)
Більшість публіки - звичайні флудьори, які намагаються довести комусь, що вони, купивши конурку на окраїні облцентра, стали великими і поважними людьми..
Востаннє редагувалось Frant
в П'ят 02 лип, 2021 09:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 09:52
Frant написав:
..
Насправді, польових гравців тут зовсім небагато.
Можливо, 5-7 чоловік. ..
ну и?.. Консолидированное мнение людей, что реально в теме, существенно разнится с вестником говностата - все как вы и просили недавно. Что с этим делать, Франт?
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sequence
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 09:55
sequence написав: Frant написав:
..
Насправді, польових гравців тут зовсім небагато.
Можливо, 5-7 чоловік. ..
ну и?.. Консолидированное мнение людей, что реально в теме, существенно разнится с вестником говностата - все как вы и просили недавно. Что с этим делать, Франт?
я думаю, що час все і всіх поставить на своє місце.
Давайте ми не будемо закидати тапками людину, яка вміє аналізувати дані.
Почекаємо до кінця 2021 року. Фактично півроку.
Якщо зростання цін зупиниться - значить, прогнози зРадіо мали грунт.
Якщо ж буде невеликий дешевій - значить, матстатистика і офіційні дані - реально працюють.
Я особисто чекаю девальвації гривни - вона не може бути довго по 27-28.
Прада, мене особисто цей курс влаштовує)))
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Frant
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 09:57
Raymond написав: Первый написав: UA написав:
Хочу на Лютеранской по 1000 за квадрат.
Кто наколдует? К кому обращаться?
Ніякого чаклунства. Виключно аналіз якісної держстатівської статистики приправлений часточкою фантазії і упередженим ставленням.
Рахуй купюри в каклєтці. До 1.09.2021 залишилося 2 місяці.
так що буде 01 вересня, стартуэ акція від забудовника по 600? чому на стільки впевнені, що так буде?
Потому что Зрадио редко ошибается (никогда): экономический анализ подкрепленный статистическими данными, глубоким знанием экономической теории, поведенческих моделей помноженные на огромный опыт их применения в реальной жизни. Ошибки быть не может: в сентябре 2021 РН начнет затяжное пике.
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airmax78
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