Я? Це прогноз від гуру форума, останньої інстанції, єдиноправильного джерела інформації - сонцеликого зРадіо. Падіння від мартовських піків 2020 року на 40%
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 09:58
Додано: П'ят 02 лип, 2021 10:05
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
судя по последним новостям из нацбанка, укрнафты, и вр нас вполне может ожидать повторение осени 2013, тока предсказания зрадио тут вообще ни при чем
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 02 лип, 2021 10:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 02 лип, 2021 10:05
Raymond, не слушайте рыла. Он прекрасно знает мой прогноз, но перевирает его. Не с 1 сентября, а между октябрем 2021-го и сентябрем 2022-го, не на 40%, а на 20-40%, и не по конкретной квартире/комплексу, а по рынку
Тока факторы, которые ты перечислил, тут вообще не при чем. Я исследую фундаментальные процессы, ты замечаешь внешние раздражители. Курс 8 и средняя цена м2 1700 долларов не оставались бы долго после 2013-го даже без майдана и российской агрессии
Додано: П'ят 02 лип, 2021 10:12
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
не знаю шо ты там исследуешь, тока в рынке ты как был дуб дубом, так и остался, как нес чушь, так ее и несешь, при этом клеишь на людей, которые тебе указывают на твои ошибки ярлыки, хамишь и категорически отрицаешь реальность
в общем выглядишь крайне смешно и жалко
Додано: П'ят 02 лип, 2021 10:12
нет, никаких зупынок! нас устроит только 20-40%.
Если свалится на 41% - мимо! )) База сравнения - МХЗ. Источники будем брать разные, домики всякие, бомберы, даже говностат подойдет - более того, в случае кипиша, вечно тупящий говностат нам еще может подсобить
Додано: П'ят 02 лип, 2021 10:14
Вот так и "указываешь" на "ошибки" - набрасываешь говна на оппонента вместо приведения контр-аргументов, и считаешь, что выглядишь достойно в споре. Не буду у тебя забирать это, наслаждайся воображаемой победой
Додано: П'ят 02 лип, 2021 10:32
ККЦ, замашки дрібного рейдера не додадуть тобі слави і поваги, навпаки.
Я розумію, що важке дитинство на Лісовому масиві, падіння з велосипеда головою на асфальт і т.п. не сприяли розвитку інтелекту.
Проте ти не поспішай клеїти ярлики на тих, хто розумніший тебе.
Не всім вдалося стати рейдерами, не всі успішно дерибанили СРСРівське майно в 1990-ті роки.
Чекаємо вказаного інтервалу.
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