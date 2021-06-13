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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7789779077917792

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 108
1. Зросли більш, як на 15%
19%
20
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
38%
41
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
18
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 09:58

  Raymond написав:так що буде 01 вересня, стартуэ акція від забудовника по 600? чому на стільки впевнені, що так буде?

Я? Це прогноз від гуру форума, останньої інстанції, єдиноправильного джерела інформації - сонцеликого зРадіо. Падіння від мартовських піків 2020 року на 40%
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 10:05

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

судя по последним новостям из нацбанка, укрнафты, и вр нас вполне может ожидать повторение осени 2013, тока предсказания зрадио тут вообще ни при чем
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 02 лип, 2021 10:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 10:05

  Первый написав:
  Raymond написав:так що буде 01 вересня, стартуэ акція від забудовника по 600? чому на стільки впевнені, що так буде?

Я? Це прогноз від гуру форума, останньої інстанції, єдиноправильного джерела інформації - сонцеликого зРадіо. Падіння від мартовських піків 2020 року на 40%


Raymond, не слушайте рыла. Он прекрасно знает мой прогноз, но перевирает его. Не с 1 сентября, а между октябрем 2021-го и сентябрем 2022-го, не на 40%, а на 20-40%, и не по конкретной квартире/комплексу, а по рынку

  kingkongovets написав:судя по последним новостям из нацбанка, укрнафты, и вр нас вполне может ожидать повторение осени 2013, тока предсказания зрадио тут вообще не при чем


Тока факторы, которые ты перечислил, тут вообще не при чем. Я исследую фундаментальные процессы, ты замечаешь внешние раздражители. Курс 8 и средняя цена м2 1700 долларов не оставались бы долго после 2013-го даже без майдана и российской агрессии
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 10:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:Я исследую фундаментальные процессы, ты видишь внешние раздражители


не знаю шо ты там исследуешь, тока в рынке ты как был дуб дубом, так и остался, как нес чушь, так ее и несешь, при этом клеишь на людей, которые тебе указывают на твои ошибки ярлыки, хамишь и категорически отрицаешь реальность
в общем выглядишь крайне смешно и жалко
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 10:12

  Frant написав:..
Якщо зростання цін зупиниться - значить, прогнози зРадіо мали грунт.
..

нет, никаких зупынок! нас устроит только 20-40%.
Если свалится на 41% - мимо! )) База сравнения - МХЗ. Источники будем брать разные, домики всякие, бомберы, даже говностат подойдет - более того, в случае кипиша, вечно тупящий говностат нам еще может подсобить :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 10:14

  kingkongovets написав:
zРадио написав:Я исследую фундаментальные процессы, ты видишь внешние раздражители


не знаю шо ты там исследуешь, тока в рынке ты как был дуб дубом, так и остался, как нес чушь, так ее и несешь, при этом клеишь на людей, которые тебе указывают на твои ошибки ярлыки, хамишь и категорически отрицаешь реальность
в общем выглядишь крайне смешно и жалко


Вот так и "указываешь" на "ошибки" - набрасываешь говна на оппонента вместо приведения контр-аргументов, и считаешь, что выглядишь достойно в споре. Не буду у тебя забирать это, наслаждайся воображаемой победой :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 10:32

  kingkongovets написав:тока в рынке ты как был дуб дубом, так и остался, как нес чушь, так ее и несешь

ККЦ, замашки дрібного рейдера не додадуть тобі слави і поваги, навпаки.
Я розумію, що важке дитинство на Лісовому масиві, падіння з велосипеда головою на асфальт і т.п. не сприяли розвитку інтелекту.

Проте ти не поспішай клеїти ярлики на тих, хто розумніший тебе.
Не всім вдалося стати рейдерами, не всі успішно дерибанили СРСРівське майно в 1990-ті роки.

Чекаємо вказаного інтервалу.
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