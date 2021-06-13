Додано: П'ят 02 лип, 2021 10:05

Первый написав: Raymond написав: так що буде 01 вересня, стартуэ акція від забудовника по 600? чому на стільки впевнені, що так буде? так що буде 01 вересня, стартуэ акція від забудовника по 600? чому на стільки впевнені, що так буде?

Я? Це прогноз від гуру форума, останньої інстанції, єдиноправильного джерела інформації - сонцеликого зРадіо. Падіння від мартовських піків 2020 року на 40% Я? Це прогноз від гуру форума, останньої інстанції, єдиноправильного джерела інформації - сонцеликого зРадіо. Падіння від мартовських піків 2020 року на 40%

kingkongovets написав: судя по последним новостям из нацбанка, укрнафты, и вр нас вполне может ожидать повторение осени 2013, тока предсказания зрадио тут вообще не при чем судя по последним новостям из нацбанка, укрнафты, и вр нас вполне может ожидать повторение осени 2013, тока предсказания зрадио тут вообще не при чем

Raymond, не слушайте рыла. Он прекрасно знает мой прогноз, но перевирает его. Не с 1 сентября, а между октябрем 2021-го и сентябрем 2022-го, не на 40%, а на 20-40%, и не по конкретной квартире/комплексу, а по рынкуТока факторы, которые ты перечислил, тут вообще не при чем. Я исследую фундаментальные процессы, ты замечаешь внешние раздражители. Курс 8 и средняя цена м2 1700 долларов не оставались бы долго после 2013-го даже без майдана и российской агрессии