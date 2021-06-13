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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 10:05
Первый написав: Raymond написав:
так що буде 01 вересня, стартуэ акція від забудовника по 600? чому на стільки впевнені, що так буде?
Я? Це прогноз від гуру форума, останньої інстанції, єдиноправильного джерела інформації - сонцеликого зРадіо. Падіння від мартовських піків 2020 року на 40%
Raymond, не слушайте рыла. Он прекрасно знает мой прогноз, но перевирает его. Не с 1 сентября, а между октябрем 2021-го и сентябрем 2022-го, не на 40%, а на 20-40%, и не по конкретной квартире/комплексу, а по рынку
kingkongovets написав:
судя по последним новостям из нацбанка, укрнафты, и вр нас вполне может ожидать повторение осени 2013, тока предсказания зрадио тут вообще не при чем
Тока факторы, которые ты перечислил, тут вообще не при чем. Я исследую фундаментальные процессы, ты замечаешь внешние раздражители. Курс 8 и средняя цена м2 1700 долларов не оставались бы долго после 2013-го даже без майдана и российской агрессии
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 10:12
zРадио написав:Я исследую фундаментальные процессы, ты видишь внешние раздражители
не знаю шо ты там исследуешь, тока в рынке ты как был дуб дубом, так и остался, как нес чушь, так ее и несешь, при этом клеишь на людей, которые тебе указывают на твои ошибки ярлыки, хамишь и категорически отрицаешь реальность
в общем выглядишь крайне смешно и жалко
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 10:12
Frant написав:
..
Якщо зростання цін зупиниться - значить, прогнози зРадіо мали грунт.
..
нет, никаких зупынок! нас устроит только 20-40%.
Если свалится на 41% - мимо! )) База сравнения - МХЗ. Источники будем брать разные, домики всякие, бомберы, даже говностат подойдет - более того, в случае кипиша, вечно тупящий говностат нам еще может подсобить
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 10:14
kingkongovets написав:
zРадио написав:Я исследую фундаментальные процессы, ты видишь внешние раздражители
не знаю шо ты там исследуешь, тока в рынке ты как был дуб дубом, так и остался, как нес чушь, так ее и несешь, при этом клеишь на людей, которые тебе указывают на твои ошибки ярлыки, хамишь и категорически отрицаешь реальность
в общем выглядишь крайне смешно и жалко
Вот так и "указываешь" на "ошибки" - набрасываешь говна на оппонента вместо приведения контр-аргументов, и считаешь, что выглядишь достойно в споре. Не буду у тебя забирать это, наслаждайся воображаемой победой
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 10:58
kingkongovets написав:
судя по последним новостям из нацбанка, укрнафты, и вр нас вполне может ожидать повторение осени 2013, тока предсказания зрадио тут вообще ни при чем
Неужели?
В прошлом году Вы с опаской ждали осени. и что? Ничего, всё ок.
А сейчас что? Ну свалили три департамента идеалистов. Укранафту и Нафтогаз штормит всегда, сейчас -не 9 баллов. ВР? Ну так бывали времена, что бюджет на текущий год 10 мес не могли принять. Дефицит бюджета? ОВГЗ -наше всё..А руда и подсолнечное мало в цене выросли более чем на 100%
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Serg-ik
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 11:00
Serg-ik написав: kingkongovets написав:
судя по последним новостям из нацбанка, укрнафты, и вр нас вполне может ожидать повторение осени 2013, тока предсказания зрадио тут вообще ни при чем
Неужели?
В прошлом году Вы с опаской ждали осени. и что? Ничего, всё ок.
А сейчас что? Ну свалили три департамента идеалистов. Укранафту и Нафтогаз штормит всегда, сейчас -не 9 баллов. ВР? Ну так бывали времена, что бюджет на текущий год 10 мес не могли принять. Дефицит бюджета? ОВГЗ -наше всё..А руда и подсолнечное мало в цене выросли более чем на 100%
думаю, що ККЦ натякає, що повстануть свідоміти і Петро жадний на білому коні на в ОП на банківську знову.
Але проблема лише, що на вересень найбільші виплати по обслуговування держборгу.
Хоча є надія, що зелену владу протиснуть на законодавчі зміни заради траншу (думаю, Зе молитись на транше не буде.)
Востаннє редагувалось flyman
в П'ят 02 лип, 2021 11:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 11:02
Уже обсудили вчерашний ЗУ 5600 ?
Поясните, так какие операции по недвиге будут облагать ПДВ ?
Первчика, вторичка, шо, как ?
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zzzzzz
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 11:05
zzzzzz написав:
Уже обсудили вчерашний ЗУ 5600 ?
Поясните, так какие операции по недвиге будут облагать ПДВ ?
Первчика, вторичка, шо, как ?
з якого дива вторичка?
але і самому цікаво, так як 100% оплати було у 2019-2020, а введення об"єкта обіцяно у 2022
Востаннє редагувалось flyman
в П'ят 02 лип, 2021 11:06, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 11:05
airmax78 написав:
Потому что Зрадио редко ошибается (никогда): экономический анализ подкрепленный статистическими данными, глубоким знанием экономической теории, поведенческих моделей помноженные на огромный опыт их применения в реальной жизни. Ошибки быть не может: в сентябре 2021 РН начнет затяжное пике
.
А уяви, якщо саме так і буде?
Ну, може не в вересні, а жовтні...
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 11:07
change_pm написав: airmax78 написав:
Потому что Зрадио редко ошибается (никогда): экономический анализ подкрепленный статистическими данными, глубоким знанием экономической теории, поведенческих моделей помноженные на огромный опыт их применения в реальной жизни. Ошибки быть не может: в сентябре 2021 РН начнет затяжное пике
.
А уяви, якщо саме так і буде?
Ну, може не в вересні, а жовтні...
сліпі да побачать: затяжне піке від 2008, дехто взбодрився, побачивши маленький горбик на графіках та вангує, що наш КРЖН іде покоряти пік Комунізму, якщо не Еверест
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