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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7791779277937794>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 108
1. Зросли більш, як на 15%
19%
20
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
38%
41
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
18
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 11:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:А сейчас что?

А зараз треба підключати мислення ;)
Думати і діяти!
Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 02 лип, 2021 11:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 11:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Уже обсудили вчерашний ЗУ 5600 ?

пока нечего обсуждать

Парламентом прийнято за основу проект Закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" (законопроект № 5600).

Законопроектом, зокрема, пропонується:
запровадити оподаткування ПДФО за ставкою 18% доходів, отриманих від продажу протягом звітного податкового року третього та наступних об'єктів нерухомості;

розширення бази оподаткування за рахунок оподаткування операцій з постачання всього ринку житла (об'єктів житлового фонду), крім житла, що будується за бюджетні кошти;
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 11:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

куб дерева 8500 это больше чем в два раза, метал примерно на 50% за два месяца.... точно дешеветь будет, 100%
Унуноктий
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 11:30

  Унуноктий написав:куб дерева 8500 это больше чем в два раза, метал примерно на 50% за два месяца.... точно дешеветь будет, 100%

95% Киева - хрущи 60-х да БПС 80-х, каким боком теперешняя цена дерева к ним?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 11:30

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Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 02 лип, 2021 11:53, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 11:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:То що - купивши третій цоколь, Фалай має поділитись з державою

Делиться надо, если продавать третий за год. А по жизни хоть 33 продавай за 20 лет.
Подумалось: а что если будет грандиозный шухер и народ начнет сливать инвестиции? Именно потому закон такой прописали для "инвесторов".
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 11:40

  Успіх написав:Фалай має поділитись з державою?

так і запишемо: Фалай-Лама гілки нерухомості :)
а шо, - це ж визнання святості, аскетизму і мудрості :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 11:42

  zРадио написав: Я исследую фундаментальные процессы, ты замечаешь внешние раздражители.


Запомни глупыш, фундаментальные процессы действуют в условиях множества неопределенностей и переменных. :idea: Стохастика. Тебе надо еще много учиться.
Фундаментально те, кто ставил на Францию, Германию, Португалию, должны были выиграть, но по факту они в заднице. Ставим на Украину и натягиваем Англию.
Антифундаментально, но огромный выигрыш. :idea:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 11:51

  Libo написав:
  zРадио написав: Я исследую фундаментальные процессы, ты замечаешь внешние раздражители.


Запомни глупыш, фундаментальные процессы действуют в условиях множества неопределенностей и переменных. :idea: Стохастика


Запомни, оболтус, именно поэтому в моем прогнозе интервалы, а не значения - и по цене, и по срокам. Надо будет - скорректирую их. Пока все в соответствии первичным предположениям о сроках сворачивания QE и экономической динамике
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 11:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Делиться надо, если продавать третий за год. А по жизни хоть 33 продавай за 20 лет

Аааааа, то тоді і так це за жирно!
Я б зробив би податок з другої за рік!))))
Треба вжучувати таких інвесторів-перекупів, щоб їм мало не показалось!
А там, гляди ж, і для молодих сімей доступні квартирки появляться)))
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