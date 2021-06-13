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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 02 лип, 2021 11:08
Serg-ik написав:
А сейчас что?
А зараз треба підключати мислення
Думати і діяти!
Востаннє редагувалось Успіх
в П'ят 02 лип, 2021 11:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 11:12
zzzzzz написав:
Уже обсудили вчерашний ЗУ 5600 ?
пока нечего обсуждать
Парламентом прийнято за основу проект Закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" (законопроект № 5600).
Законопроектом, зокрема, пропонується:
запровадити оподаткування ПДФО за ставкою 18% доходів, отриманих від продажу протягом звітного податкового року третього та наступних об'єктів нерухомості;
розширення бази оподаткування за рахунок оподаткування операцій з постачання всього ринку житла (об'єктів житлового фонду), крім житла, що будується за бюджетні кошти;
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 11:25
куб дерева 8500 это больше чем в два раза, метал примерно на 50% за два месяца.... точно дешеветь будет, 100%
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Унуноктий
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 11:30
Унуноктий написав:
куб дерева 8500 это больше чем в два раза, метал примерно на 50% за два месяца.... точно дешеветь будет, 100%
95% Киева - хрущи 60-х да БПС 80-х, каким боком теперешняя цена дерева к ним?
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BIGor
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 11:30
Востаннє редагувалось Успіх
в П'ят 02 лип, 2021 11:53, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 11:39
Успіх написав:
То що - купивши третій цоколь, Фалай має поділитись з державою
Делиться надо, если продавать третий за год. А по жизни хоть 33 продавай за 20 лет.
Подумалось: а что если будет грандиозный шухер и народ начнет сливать инвестиции? Именно потому закон такой прописали для "инвесторов".
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Serg-ik
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 11:40
Успіх написав:Фалай
має поділитись з державою?
так і запишемо: Фалай-Лама
гілки нерухомості
а шо, - це ж визнання святості, аскетизму і мудрості
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stas_rst
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 11:42
zРадио написав:
Я исследую фундаментальные процессы, ты замечаешь внешние раздражители.
Запомни глупыш, фундаментальные процессы действуют в условиях множества неопределенностей и переменных.
Стохастика. Тебе надо еще много учиться.
Фундаментально те, кто ставил на Францию, Германию, Португалию, должны были выиграть, но по факту они в заднице. Ставим на Украину и натягиваем Англию.
Антифундаментально, но огромный выигрыш.
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Libo
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 11:51
Libo написав: zРадио написав:
Я исследую фундаментальные процессы, ты замечаешь внешние раздражители.
Запомни глупыш, фундаментальные процессы действуют в условиях множества неопределенностей и переменных.
Стохастика
Запомни, оболтус, именно поэтому в моем прогнозе интервалы, а не значения - и по цене, и по срокам. Надо будет - скорректирую их. Пока все в соответствии первичным предположениям о сроках сворачивания QE и экономической динамике
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zРадио
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 11:52
Serg-ik написав:
Делиться надо, если продавать третий за год. А по жизни хоть 33 продавай за 20 лет
Аааааа, то тоді і так це за жирно!
Я б зробив би податок з другої за рік!))))
Треба вжучувати таких інвесторів-перекупів, щоб їм мало не показалось!
А там, гляди ж, і для молодих сімей доступні квартирки появляться)))
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