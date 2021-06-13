Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Serg-ik написав:Делиться надо, если продавать третий за год. А по жизни хоть 33 продавай за 20 лет
Аааааа, то тоді і так це за жирно! Я б зробив би податок з другої за рік!)))) Треба вжучувати таких інвесторів-перекупів, щоб їм мало не показалось! А там, гляди ж, і для молодих сімей доступні квартирки появляться)))
а я би Успіхам ввів би обов"язкове РРО для торгівлі ще би в 2005, а там, гляди ж, і для молодих сімей доступні квартирки появилися.
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 02 лип, 2021 12:07, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:думаю, що ККЦ натякає, що повстануть свідоміти і Петро жадний на білому коні на в ОП на банківську знову
Если хочет, значит обычный информационный партизан, как и большинство здесь. Те, кому есть, что терять - вряд ли хотят, невзирая на личные политические симпатии. Последствия 3-го майдана представить несложно, вспоминая 2-й
flyman написав:Але проблема лише, що на вересень найбільші виплати по обслуговування держборгу. Хоча є надія, що зелену владу протиснуть на законодавчі зміни заради траншу (думаю, Зе молитись на транше не буде.)
А тут нам может фартануть. МВФ всерьез рассматривает возможность расширения стабилизационного фонда на 650 млрд долларов. Если это случится, мы единоразово получим по квоте огромную (для наших масштабов) поддержку объемов порядка 3,5 млрд долларов, что позволит печатать еще пару кварталов без роста девальвационного риска
zРадио написав: Я исследую фундаментальные процессы, ты замечаешь внешние раздражители.
Запомни глупыш, фундаментальные процессы действуют в условиях множества неопределенностей и переменных. Стохастика. Тебе надо еще много учиться. Фундаментально те, кто ставил на Францию, Германию, Португалию, должны были выиграть, но по факту они в заднице. Ставим на Украину и натягиваем Англию. Антифундаментально, но огромный выигрыш.
Лібо, ти такий смішний. Якби не гроші твого папіка - працював би ти водієм таксі чи електриком на будівництві))))
все таки треба ж навчитись якійсь професії.
Цісарі Австро-Угорської імперії в молоді роки обов,язково навчались якомусь з ремесел - щоб знати, чим живе простий народ.
П.С. До речі, ти чому повернувся з США в Україну? Там своїх оболтусів повно?
flyman написав:думаю, що ККЦ натякає, що повстануть свідоміти і Петро жадний на білому коні на в ОП на банківську знову
Если хочет, значит обычный информационный партизан, как и большинство здесь. Те, кому есть, что терять - вряд ли хотят, невзирая на личные политические симпатии. Последствия 3-го майдана представить несложно, вспоминая 2-й
flyman написав:Але проблема лише, що на вересень найбільші виплати по обслуговування держборгу. Хоча є надія, що зелену владу протиснуть на законодавчі зміни заради траншу (думаю, Зе молитись на транше не буде.)
А тут нам может фартануть. МВФ всерьез рассматривает возможность расширения стабилизационного фонда на 650 млрд долларов. Если это случится, мы единоразово получим по квоте огромную (для наших масштабов) поддержку объемов порядка 3,5 млрд долларов, что позволит печатать еще пару кварталов без роста девальвационного риска
а ще компенсація за Північний потік, а також "пшоно, чугуній, заробітчани" та інші надії, які підживлють Успіха, і "зробимо всіх разом".
так, 18 + 1.5% для новостроек приняты в первом чтении вчера
Дохід, отриманий платником податку від продажу протягом звітного податкового року третього та наступних об’єктів нерухомості, зазначених у пункті 172.1 цієї статті, або від продажу другого та наступних об’єктів нерухомості, не зазначених в пункті 172.1 цієї статті, підлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною пунктом 167.1 статті 167 цього Кодексу.
1) перекупам не оформивших право собственности надо срочно сбрасывать бетон (а де они были раньше ?) 2) вангую рост хотелок застройщиков (налог будет заложен в цене)