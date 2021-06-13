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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7792779377947795>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 109
1. Зросли більш, як на 15%
18%
20
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
39%
42
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
18
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 12:00

  BIGor написав:
  Унуноктий написав:куб дерева 8500 это больше чем в два раза, метал примерно на 50% за два месяца.... точно дешеветь будет, 100%

95% Киева - хрущи 60-х да БПС 80-х, каким боком теперешняя цена дерева к ним?

Уня сруб ставить в селі за 50км від Києва, офігіває
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 12:05

  zРадио написав:.. Пока все в соответствии первичным предположениям о сроках сворачивания QE и экономической динамике

натягивание совы на глобус детектед. В марте 2020 не было никаких QE, но уже был в прогнозе апокалипипец
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 12:05

  Успіх написав:
  Serg-ik написав:Делиться надо, если продавать третий за год. А по жизни хоть 33 продавай за 20 лет

Аааааа, то тоді і так це за жирно!
Я б зробив би податок з другої за рік!))))
Треба вжучувати таких інвесторів-перекупів, щоб їм мало не показалось!
А там, гляди ж, і для молодих сімей доступні квартирки появляться)))

а я би Успіхам ввів би обов"язкове РРО для торгівлі ще би в 2005, а там, гляди ж, і для молодих сімей доступні квартирки появилися.
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 02 лип, 2021 12:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 12:07

  flyman написав:думаю, що ККЦ натякає, що повстануть свідоміти і Петро жадний на білому коні на в ОП на банківську знову


Если хочет, значит обычный информационный партизан, как и большинство здесь. Те, кому есть, что терять - вряд ли хотят, невзирая на личные политические симпатии. Последствия 3-го майдана представить несложно, вспоминая 2-й

  flyman написав:Але проблема лише, що на вересень найбільші виплати по обслуговування держборгу.
Хоча є надія, що зелену владу протиснуть на законодавчі зміни заради траншу (думаю, Зе молитись на транше не буде.)


А тут нам может фартануть. МВФ всерьез рассматривает возможность расширения стабилизационного фонда на 650 млрд долларов. Если это случится, мы единоразово получим по квоте огромную (для наших масштабов) поддержку объемов порядка 3,5 млрд долларов, что позволит печатать еще пару кварталов без роста девальвационного риска
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 12:11

Очередная инвестиция вышла на перископную глубину
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/4k-sroc ... derIndex=8
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 12:12

  Libo написав:
  zРадио написав: Я исследую фундаментальные процессы, ты замечаешь внешние раздражители.


Запомни глупыш, фундаментальные процессы действуют в условиях множества неопределенностей и переменных. :idea: Стохастика. Тебе надо еще много учиться.
Фундаментально те, кто ставил на Францию, Германию, Португалию, должны были выиграть, но по факту они в заднице. Ставим на Украину и натягиваем Англию.
Антифундаментально, но огромный выигрыш. :idea:

Лібо, ти такий смішний.
Якби не гроші твого папіка - працював би ти водієм таксі чи електриком на будівництві))))

все таки треба ж навчитись якійсь професії.

Цісарі Австро-Угорської імперії в молоді роки обов,язково навчались якомусь з ремесел - щоб знати, чим живе простий народ.

П.С. До речі, ти чому повернувся з США в Україну?
Там своїх оболтусів повно?
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 12:13

  sequence написав:
  zРадио написав:.. Пока все в соответствии первичным предположениям о сроках сворачивания QE и экономической динамике

натягивание совы на глобус детектед. В марте 2020 не было никаких QE, но уже был в прогнозе апокалипипец


Два вранья в одном предложении детектед. 1) В марте 2020-го QE уже был, и 2) я на ветке с мая 2020-го, поэтому даже чисто гипотетически не мог дать прогноз по поводу КРЖН в марте 2020-го.

Вы в своем иррациональном желании спорить в стиле "баба яга против" зашли слишком далеко - астанавитесь :mrgreen: Это не я, это остатки вашей репутации говорят

MAR 15 2020 5:00 PM EDT
Federal Reserve cuts rates to zero and launches massive $700 billion quantitative easing program
https://www.cnbc.com/2020/03/15/federal ... ogram.html
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 02 лип, 2021 12:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 12:15

  zРадио написав:
  flyman написав:думаю, що ККЦ натякає, що повстануть свідоміти і Петро жадний на білому коні на в ОП на банківську знову


Если хочет, значит обычный информационный партизан, как и большинство здесь. Те, кому есть, что терять - вряд ли хотят, невзирая на личные политические симпатии. Последствия 3-го майдана представить несложно, вспоминая 2-й

  flyman написав:Але проблема лише, що на вересень найбільші виплати по обслуговування держборгу.
Хоча є надія, що зелену владу протиснуть на законодавчі зміни заради траншу (думаю, Зе молитись на транше не буде.)


А тут нам может фартануть. МВФ всерьез рассматривает возможность расширения стабилизационного фонда на 650 млрд долларов. Если это случится, мы единоразово получим по квоте огромную (для наших масштабов) поддержку объемов порядка 3,5 млрд долларов, что позволит печатать еще пару кварталов без роста девальвационного риска

а ще компенсація за Північний потік, а також "пшоно, чугуній, заробітчани" та інші надії, які підживлють Успіха, і "зробимо всіх разом".
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 12:18

  Serg-ik написав:Очередная инвестиция вышла на перископную глубину
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/4k-sroc ... derIndex=8

4к квартира 2008 р. за 120 000 дол.
Продають з збитком, причому суттєвим.
За 13 років - навіть ремонту немає!
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 12:22

так, 18 + 1.5% для новостроек приняты в первом чтении вчера

Дохід, отриманий платником податку від продажу протягом звітного податкового року третього та наступних об’єктів нерухомості, зазначених у пункті 172.1 цієї статті, або від продажу другого та наступних об’єктів нерухомості, не зазначених в пункті 172.1 цієї статті, підлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною пунктом 167.1 статті 167 цього Кодексу.

1) перекупам не оформивших право собственности надо срочно сбрасывать бетон (а де они были раньше ?)
2) вангую рост хотелок застройщиков (налог будет заложен в цене)
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