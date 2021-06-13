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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7793779477957796>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 109
1. Зросли більш, як на 15%
18%
20
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
39%
42
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
18
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 12:26

  zРадио написав:..
Два вранья в одном предложении детектед. 1) В марте 2020-го QE уже был, ...

тут прошу прощения, мне ошибочно помнилось, что с апреля стартовали.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 12:26

  Frant написав:Лібо, ти такий смішний.
Якби не гроші твого папіка - працював би ти водієм таксі чи електриком на будівництві))))

все таки треба ж навчитись якійсь професії.

Цісарі Австро-Угорської імперії в молоді роки обов,язково навчались якомусь з ремесел - щоб знати, чим живе простий народ.

П.С. До речі, ти чому повернувся з США в Україну?
Там своїх оболтусів повно?


Я как цисарь был отдан в офицеры и на войну. :(
Сейчас могу жить где угодно, но мне комфортнее всего и лучше в Украине. Единствнное для меня место на этой земле. :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 12:29

  baraka написав:1) перекупам не оформивших право собственности надо срочно сбрасывать бетон (а де они были раньше ?)


Разумков закрыл сессию до осени - кто по-умнее, успеет подсуетиться

  baraka написав:2) вангую рост хотелок застройщиков (налог будет заложен в цене)


Зато у лордов появился мотиватор переходить на белую сторону - сразу себе 17% инвестиций поставят в налоговый кредит. Можно становиться полноценным юридическим лицом и официально сдавать. В перспективе под такое начинание можн и дешевые кредитные деньги подтянуть, и капитализировать как бизнес, генерирующий кэшфлоу, а не как остаточную стоимость бетона. Но это, опять же, для тех, кто по-умнее :wink:
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 02 лип, 2021 12:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 12:29

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
  flyman написав:думаю, що ККЦ натякає, що повстануть свідоміти і Петро жадний на білому коні на в ОП на банківську знову


Если хочет, значит обычный информационный партизан, как и большинство здесь. Те, кому есть, что терять - вряд ли хотят, невзирая на личные политические симпатии. Последствия 3-го майдана представить несложно, вспоминая 2-й



последствия правления одноклеточных популистов во главе с умственно отсталым наркоманом были очень четко понятны «тем, кому есть что терять» еще др выборов, именно поэтому они топили в 19ом за пороха, в отличии от тебя и подобным тебе «аналитикам»
если тебе до сих пор не понятно, что фундамент будующего майдана украинцы сами же и закладывают, голосуя за зеков и клоунов, то грош цена всем твоим «аналитическим способностям»

ЗЫ: гг, а все равно ярлык «информационного партизана» попытался прилепить, говномут
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 12:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  baraka написав:) вангую рост хотелок застройщиков (налог будет заложен в цене)

в смысле?
Застройщики, которые перепродают через подставных физиков, заложат налог в цену?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 12:38

  kingkongovets написав:последствия правления одноклеточных популистов во главе с умственно отсталым наркоманом были очень четко понятны «тем, кому есть что терять»,


Собственно, кто бы спорил, а я не буду. Ты только забываешь, что в прошлой команде умственно отсталых было не меньше - например, спикер со справкой о проблемах психического здоровья (по которому и без справки все было понятно, стоило послушать полторы минуты, что он говорит). Точно так же, как прецедент народных депутатов из числа неприкрытого сброда (Гаврилюк, Парасюк, Черновол и пр.) был создан в 2014-м, а не 2019-м. Свадебные фотографы - это не новация, а эволюция т.н. новых лиц

  kingkongovets написав: именно поэтому они топили в 19ом за пороха, в отличии от тебя и подобным тебе «аналитикам»


Я не за кого не топил. И именно это выгодно выделяет мои аналитические способности перед твоими
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 02 лип, 2021 12:40, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 12:40

  Serg-ik написав:
  baraka написав:) вангую рост хотелок застройщиков (налог будет заложен в цене)

в смысле?
Застройщики, которые перепродают через подставных физиков, заложат налог в цену?


хм, вот тут - хз

а кто-то навскидку может сказать какой %% от всего рынка (по объёму) занимают такие новостройки ?
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 12:49

  baraka написав:
  Serg-ik написав:
  baraka написав:) вангую рост хотелок застройщиков (налог будет заложен в цене)

в смысле?
Застройщики, которые перепродают через подставных физиков, заложат налог в цену?


хм, вот тут - хз

а кто-то навскидку может сказать какой %% от всего рынка (по объёму) занимают такие новостройки ?

это не всегда "подставные". Например, в моем объекте есть "заказчик строительства", его собственнику перепало несколько квартир от застройщика по договору.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 12:53

  Унуноктий написав:куб дерева 8500 это больше чем в два раза, метал примерно на 50% за два месяца.... точно дешеветь будет, 100%


Надо срочно брать на все деньги :mrgreen:
https://www.finanz.ru/birzhevyye-tovary ... esina-cena
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 13:04

  UA написав:
  Унуноктий написав:куб дерева 8500 это больше чем в два раза, метал примерно на 50% за два месяца.... точно дешеветь будет, 100%


Надо срочно брать на все деньги :mrgreen:
https://www.finanz.ru/birzhevyye-tovary ... esina-cena

Наши государственные лесхозы сказали, что им накакать на американские деревянные фьючерсы и будем торговать дорого пока не перестанут брать вовсе :shock:
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