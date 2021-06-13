Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
baraka написав:1) перекупам не оформивших право собственности надо срочно сбрасывать бетон (а де они были раньше ?)
Разумков закрыл сессию до осени - кто по-умнее, успеет подсуетиться
baraka написав:2) вангую рост хотелок застройщиков (налог будет заложен в цене)
Зато у лордов появился мотиватор переходить на белую сторону - сразу себе 17% инвестиций поставят в налоговый кредит. Можно становиться полноценным юридическим лицом и официально сдавать. В перспективе под такое начинание можн и дешевые кредитные деньги подтянуть, и капитализировать как бизнес, генерирующий кэшфлоу, а не как остаточную стоимость бетона. Но это, опять же, для тех, кто по-умнее
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 02 лип, 2021 12:29, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:думаю, що ККЦ натякає, що повстануть свідоміти і Петро жадний на білому коні на в ОП на банківську знову
Если хочет, значит обычный информационный партизан, как и большинство здесь. Те, кому есть, что терять - вряд ли хотят, невзирая на личные политические симпатии. Последствия 3-го майдана представить несложно, вспоминая 2-й
последствия правления одноклеточных популистов во главе с умственно отсталым наркоманом были очень четко понятны «тем, кому есть что терять» еще др выборов, именно поэтому они топили в 19ом за пороха, в отличии от тебя и подобным тебе «аналитикам» если тебе до сих пор не понятно, что фундамент будующего майдана украинцы сами же и закладывают, голосуя за зеков и клоунов, то грош цена всем твоим «аналитическим способностям»
ЗЫ: гг, а все равно ярлык «информационного партизана» попытался прилепить, говномут
kingkongovets написав:последствия правления одноклеточных популистов во главе с умственно отсталым наркоманом были очень четко понятны «тем, кому есть что терять»,
Собственно, кто бы спорил, а я не буду. Ты только забываешь, что в прошлой команде умственно отсталых было не меньше - например, спикер со справкой о проблемах психического здоровья (по которому и без справки все было понятно, стоило послушать полторы минуты, что он говорит). Точно так же, как прецедент народных депутатов из числа неприкрытого сброда (Гаврилюк, Парасюк, Черновол и пр.) был создан в 2014-м, а не 2019-м. Свадебные фотографы - это не новация, а эволюция т.н. новых лиц
kingkongovets написав: именно поэтому они топили в 19ом за пороха, в отличии от тебя и подобным тебе «аналитикам»
Я не за кого не топил. И именно это выгодно выделяет мои аналитические способности перед твоими
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 02 лип, 2021 12:40, всього редагувалось 2 разів.