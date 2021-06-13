Додано: П'ят 02 лип, 2021 12:38

kingkongovets написав: последствия правления одноклеточных популистов во главе с умственно отсталым наркоманом были очень четко понятны «тем, кому есть что терять»,

последствия правления одноклеточных популистов во главе с умственно отсталым наркоманом были очень четко понятны «тем, кому есть что терять»,

kingkongovets написав: именно поэтому они топили в 19ом за пороха, в отличии от тебя и подобным тебе «аналитикам» именно поэтому они топили в 19ом за пороха, в отличии от тебя и подобным тебе «аналитикам»

Собственно, кто бы спорил, а я не буду. Ты только забываешь, что в прошлой команде умственно отсталых было не меньше - например, спикер со справкой о проблемах психического здоровья (по которому и без справки все было понятно, стоило послушать полторы минуты, что он говорит). Точно так же, как прецедент народных депутатов из числа неприкрытого сброда (Гаврилюк, Парасюк, Черновол и пр.) был создан в 2014-м, а не 2019-м. Свадебные фотографы - это не новация, а эволюция т.н. новых лицЯ не за кого не топил. И именно это выгодно выделяет мои аналитические способности перед твоими