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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7793779477957796

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 109
1. Зросли більш, як на 15%
18%
20
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
39%
42
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
18
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 13:04

  zzzzzz написав:Уже обсудили вчерашний ЗУ 5600 ?

Поясните, так какие операции по недвиге будут облагать ПДВ ?
Первчика, вторичка, шо, как ?

Новострой от застройщика.
Думаю будут продавать по давно обкатанной схеме:
Застройщик, на котловане продает своим людям по 200-400 долларов 1 кв. метр, а свои люди продают по переуступке по рыночной цене.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 13:15

  sequence написав:
  UA написав:
  Унуноктий написав:куб дерева 8500 это больше чем в два раза, метал примерно на 50% за два месяца.... точно дешеветь будет, 100%


Надо срочно брать на все деньги :mrgreen:
https://www.finanz.ru/birzhevyye-tovary ... esina-cena

Наши государственные лесхозы сказали, что им накакать на американские деревянные фьючерсы и будем торговать дорого пока не перестанут брать вовсе :shock:


Это все потому что торговцы фьючерсами - теоретики. На практике же все иначе. Графикам биржевым цен тоже верить нельзя, как и официальной статистике. Ориентироваться нужно по леснику с топором и завхозу с амбарной книгой
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 13:17

  sequence написав:
  UA написав:
  Унуноктий написав:куб дерева 8500 это больше чем в два раза, метал примерно на 50% за два месяца.... точно дешеветь будет, 100%


Надо срочно брать на все деньги :mrgreen:
https://www.finanz.ru/birzhevyye-tovary ... esina-cena

Наши государственные лесхозы сказали, что им накакать на американские деревянные фьючерсы и будем торговать дорого пока не перестанут брать вовсе :shock:

Отпишитесь, что государственные лесхозы будут говорить через пару месяцев.
Может госпрограмму спасения лесной промышленности затребуют.

ПС Строительный сезон этого года конечно безнадежно испорчен.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 13:48

quote="5254408:UA"

----

  sequence написав:
  UA написав:
  Унуноктий написав:куб дерева 8500 это больше чем в два раза, метал примерно на 50% за два месяца.... точно дешеветь будет, 100%


Надо срочно брать на все деньги :mrgreen:
https://www.finanz.ru/birzhevyye-tovary ... esina-cena

Наши государственные лесхозы сказали, что им накакать на американские деревянные фьючерсы и будем торговать дорого пока не перестанут брать вовсе :shock:

Отпишитесь, что государственные лесхозы будут говорить через пару месяцев.
Может госпрограмму спасения лесной промышленности затребуют.

ПС Строительный сезон этого года конечно безнадежно испорчен.

-----

там аналітики "від Бога", а не Хперти рівня топа KPMG компанії з хуліярдними оборотами
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 13:55

  flyman написав:
  Успіх написав:
  Serg-ik написав:Делиться надо, если продавать третий за год. А по жизни хоть 33 продавай за 20 лет

Аааааа, то тоді і так це за жирно!
Я б зробив би податок з другої за рік!))))
Треба вжучувати таких інвесторів-перекупів, щоб їм мало не показалось!
А там, гляди ж, і для молодих сімей доступні квартирки появляться)))

а я би Успіхам ввів би обов"язкове РРО для торгівлі ще би в 2005, а там, гляди ж, і для молодих сімей доступні квартирки появилися.

Можна так, але накшталт цього закону - тобто, вводити РРО на кожну третю і більше ТТ(торгову точку), і ще - якщо в бізнесі крутиться від 30Кдол.!
Тобто, дрібних ФОПів - не чіпати, так як вони і так дрібні/надприбутків не мають :lol:
Успіх
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 13:56

  UA написав:..
Отпишитесь, что государственные лесхозы будут говорить через пару месяцев.
..

легко. На деле, лес - это исключительно государственнная собственность, занимаются вырубкой и реализацией лесхозы, через систему аукционов. Практика показала, что на аукционах цены очень легко и манипулятивно повышают по любому случаю, а на следующем аукционе минимальная цена как максимальная на предыдущем. И весьма неохотно сливают. Монополька, однако: другого леса, в т.ч. импортного в страну не завозят.
Более того, ситуация по дереву в мире остается непростой. Ща постараюсь объяснить максимально доходчиво. На фоне роста цены, леса добыли так много, что негде складировать. Сам по себе лес - сырье, и тут уже начинаются приколы. Перерабатывающие мощности во всем мире почти год загружены по максимуму, но деревья рубят быстрее, чем могут обработать.
При всем том спрос на производные пиломатериалы (брус, ОСП, ДСП, МДФ, фанера) остается в мире крайне высоким, а новые мощности по переработке/комбинаты строятся долго.
За последние пару недель, обеспокоенный обвалом деревях в Штатах, я обзвонил все крупнейшие комбинаты в Европе. Все продано (не зарезервировано, продано) до конца года, новых клиентов не берут, старых квотируют и т.д.
Полагаю, что обвала цен на древпродукты ждать никак не ранее любимого обвала КРЖН, увы-с. Или не увы-с. Точнее, кому увы, а кому и так хорошо :mrgreen: :mrgreen:
А в 2022м посмотрим, я же не оракул, и отношусь к категории "не только лишь все"
sequence
 
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  #<1 ... 7793779477957796
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