Новострой от застройщика.
Думаю будут продавать по давно обкатанной схеме:
Застройщик, на котловане продает своим людям по 200-400 долларов 1 кв. метр, а свои люди продают по переуступке по рыночной цене.
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 13:04
Новострой от застройщика.
Думаю будут продавать по давно обкатанной схеме:
Застройщик, на котловане продает своим людям по 200-400 долларов 1 кв. метр, а свои люди продают по переуступке по рыночной цене.
Додано: П'ят 02 лип, 2021 13:15
Это все потому что торговцы фьючерсами - теоретики. На практике же все иначе. Графикам биржевым цен тоже верить нельзя, как и официальной статистике. Ориентироваться нужно по леснику с топором и завхозу с амбарной книгой
Додано: П'ят 02 лип, 2021 13:17
Отпишитесь, что государственные лесхозы будут говорить через пару месяцев.
Может госпрограмму спасения лесной промышленности затребуют.
ПС Строительный сезон этого года конечно безнадежно испорчен.
Додано: П'ят 02 лип, 2021 13:48
quote="5254408:UA"
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Отпишитесь, что государственные лесхозы будут говорить через пару месяцев.
Может госпрограмму спасения лесной промышленности затребуют.
ПС Строительный сезон этого года конечно безнадежно испорчен.
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там аналітики "від Бога", а не Хперти рівня топа KPMG компанії з хуліярдними оборотами
Додано: П'ят 02 лип, 2021 13:55
Можна так, але накшталт цього закону - тобто, вводити РРО на кожну третю і більше ТТ(торгову точку), і ще - якщо в бізнесі крутиться від 30Кдол.!
Тобто, дрібних ФОПів - не чіпати, так як вони і так дрібні/надприбутків не мають
Додано: П'ят 02 лип, 2021 13:56
легко. На деле, лес - это исключительно государственнная собственность, занимаются вырубкой и реализацией лесхозы, через систему аукционов. Практика показала, что на аукционах цены очень легко и манипулятивно повышают по любому случаю, а на следующем аукционе минимальная цена как максимальная на предыдущем. И весьма неохотно сливают. Монополька, однако: другого леса, в т.ч. импортного в страну не завозят.
Более того, ситуация по дереву в мире остается непростой. Ща постараюсь объяснить максимально доходчиво. На фоне роста цены, леса добыли так много, что негде складировать. Сам по себе лес - сырье, и тут уже начинаются приколы. Перерабатывающие мощности во всем мире почти год загружены по максимуму, но деревья рубят быстрее, чем могут обработать.
При всем том спрос на производные пиломатериалы (брус, ОСП, ДСП, МДФ, фанера) остается в мире крайне высоким, а новые мощности по переработке/комбинаты строятся долго.
За последние пару недель, обеспокоенный обвалом деревях в Штатах, я обзвонил все крупнейшие комбинаты в Европе. Все продано (не зарезервировано, продано) до конца года, новых клиентов не берут, старых квотируют и т.д.
Полагаю, что обвала цен на древпродукты ждать никак не ранее любимого обвала КРЖН, увы-с. Или не увы-с. Точнее, кому увы, а кому и так хорошо
А в 2022м посмотрим, я же не оракул, и отношусь к категории "не только лишь все"
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