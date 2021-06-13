|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 02 лип, 2021 13:17
sequence написав:
Наши государственные лесхозы сказали, что им накакать на американские деревянные фьючерсы и будем торговать дорого пока не перестанут брать вовсе
Отпишитесь, что государственные лесхозы будут говорить через пару месяцев.
Может госпрограмму спасения лесной промышленности затребуют.
ПС Строительный сезон этого года конечно безнадежно испорчен.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 5762
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 969 раз.
- Подякували: 1180 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 02 лип, 2021 13:48
quote="5254408:UA"
----
sequence написав:
Наши государственные лесхозы сказали, что им накакать на американские деревянные фьючерсы и будем торговать дорого пока не перестанут брать вовсе
Отпишитесь, что государственные лесхозы будут говорить через пару месяцев.
Может госпрограмму спасения лесной промышленности затребуют.
ПС Строительный сезон этого года конечно безнадежно испорчен.
-----
там аналітики "від Бога", а не Хперти рівня топа KPMG компанії з хуліярдними оборотами
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 25228
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1257 раз.
- Подякували: 1937 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 02 лип, 2021 13:55
flyman написав: Успіх написав: Serg-ik написав:
Делиться надо, если продавать третий за год. А по жизни хоть 33 продавай за 20 лет
Аааааа, то тоді і так це за жирно!
Я б зробив би податок з другої за рік!))))
Треба вжучувати таких інвесторів-перекупів, щоб їм мало не показалось!
А там, гляди ж, і для молодих сімей доступні квартирки появляться)))
а я би Успіхам ввів би обов"язкове РРО для торгівлі ще би в 2005, а там, гляди ж, і для молодих сімей доступні квартирки появилися.
Можна так, але накшталт цього закону - тобто, вводити РРО на кожну третю і більше ТТ(торгову точку), і ще - якщо в бізнесі крутиться від 30Кдол.!
Тобто, дрібних ФОПів - не чіпати, так як вони і так дрібні/надприбутків не мають
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 898
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 лип, 2021 13:56
UA написав:
..
Отпишитесь, что государственные лесхозы будут говорить через пару месяцев.
..
легко. На деле, лес - это исключительно государственнная собственность, занимаются вырубкой и реализацией лесхозы, через систему аукционов. Практика показала, что на аукционах цены очень легко и манипулятивно повышают по любому случаю, а на следующем аукционе минимальная цена как максимальная на предыдущем. И весьма неохотно сливают. Монополька, однако: другого леса, в т.ч. импортного в страну не завозят.
Более того, ситуация по дереву в мире остается непростой. Ща постараюсь объяснить максимально доходчиво. На фоне роста цены, леса добыли так много, что негде складировать. Сам по себе лес - сырье, и тут уже начинаются приколы. Перерабатывающие мощности во всем мире почти год загружены по максимуму, но деревья рубят быстрее, чем могут обработать.
При всем том спрос на производные пиломатериалы (брус, ОСП, ДСП, МДФ, фанера) остается в мире крайне высоким, а новые мощности по переработке/комбинаты строятся долго.
За последние пару недель, обеспокоенный обвалом деревях в Штатах, я обзвонил все крупнейшие комбинаты в Европе. Все продано (не зарезервировано, продано
) до конца года, новых клиентов не берут, старых квотируют и т.д.
Полагаю, что обвала цен на древпродукты ждать никак не ранее любимого обвала КРЖН, увы-с. Или не увы-с. Точнее, кому увы, а кому и так хорошо
А в 2022м посмотрим, я же не оракул, и отношусь к категории "не только лишь все"
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 5345
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 1411 раз.
- Подякували: 1419 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 02 лип, 2021 14:00
Успіх написав:
Можна так, але накшталт цього закону - тобто, вводити РРО на кожну третю і більше ТТ(торгову точку), і ще - якщо в бізнесі крутиться від 30Кдол.!
Тобто, дрібних ФОПів - не чіпати, так як вони і так дрібні/надприбутків не мають
так, щоб працював Закон, але якщо що, то щоб кум з прокуратури міг би проблеми порішати.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 25228
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1257 раз.
- Подякували: 1937 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 02 лип, 2021 14:07
baraka написав:
так, 18 + 1.5% для новостроек приняты в первом чтении вчераДохід, отриманий платником податку від продажу протягом звітного податкового року третього та наступних об’єктів нерухомості, зазначених у пункті 172.1 цієї статті, або від продажу другого та наступних об’єктів нерухомості, не зазначених в пункті 172.1 цієї статті, підлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною пунктом 167.1 статті 167 цього Кодексу.1) перекупам не оформивших право собственности надо срочно сбрасывать бетон (а де они были раньше ?)
2) вангую рост хотелок застройщиков (налог будет заложен в цене)
3) вероятно, это несколько подымет интерес ко вторичке
Перекупи і ПДВ...
Так з перекупів ще хотять і +20% ПДВ рубанути? І як це буде виглядати?
При реєстрації права власцності, заплати неньці +20% ПДВ?
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 4109
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 105 раз.
- Подякували: 820 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 02 лип, 2021 14:07
sequence написав:
Полагаю, что обвала цен на древпродукты ждать никак не ранее любимого обвала КРЖН
Взагалі-то, %% дерев,яних виробів у вартості будинку - не так вже й багато.
Крім того - демографія, демографія і ще раз демографія.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 22086
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1366 раз.
- Подякували: 2282 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 лип, 2021 14:16
change_pm написав:
Перекупи і ПДВ...
Так з перекупів ще хотять і +20% ПДВ рубанути? І як це буде виглядати?
При реєстрації права власцності, заплати неньці +20% ПДВ?
С перекупщиков - НДФЛ, а не НДС. Но это в любом случае делает инвестиции с целью перепродажи бессмысленными. Разве что единичными объемами - оформлять по одному объекту на доверенное лицо
Frant написав:
Взагалі-то, %% дерев,яних виробів у вартості будинку - не так вже й багато
В строительстве многоэтажных человейников дерево вообще, скорее всего, не используется. Даже оформление МОПов по правилам пожарной безопасности не допускает использование дерева
Востаннє редагувалось zРадио
в П'ят 02 лип, 2021 14:19, всього редагувалось 1 раз.
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 10372
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 2258 раз.
- Подякували: 4902 раз.
-
- Профіль
-
16
7
3
Додано: П'ят 02 лип, 2021 14:17
change_pm написав: baraka написав:
так, 18 + 1.5% для новостроек приняты в первом чтении вчераДохід, отриманий платником податку від продажу протягом звітного податкового року третього та наступних об’єктів нерухомості, зазначених у пункті 172.1 цієї статті, або від продажу другого та наступних об’єктів нерухомості, не зазначених в пункті 172.1 цієї статті, підлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною пунктом 167.1 статті 167 цього Кодексу.1) перекупам не оформивших право собственности надо срочно сбрасывать бетон (а де они были раньше ?)
2) вангую рост хотелок застройщиков (налог будет заложен в цене)
3) вероятно, это несколько подымет интерес ко вторичке
Перекупи і ПДВ...
Так з перекупів ще хотять і +20% ПДВ рубанути? І як це буде виглядати?
При реєстрації права власцності, заплати неньці +20% ПДВ?
та фігня повна, якщо оплачено 100% рік чи два тому, то що Закон матиме зворотню дію?
чи хто брав у розтермінування і більшу частину оплатив, то йому що розкошелитися ще раз, бо шмигономістам хочеться грошей, вже і побільше?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 25228
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1257 раз.
- Подякували: 1937 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 02 лип, 2021 14:18
zРадио написав: change_pm написав:
Перекупи і ПДВ...
Так з перекупів ще хотять і +20% ПДВ рубанути? І як це буде виглядати?
При реєстрації права власцності, заплати неньці +20% ПДВ?
С перекупщиков - НДФЛ, а не НДС. Но это в любом случае делает инвестиции с целью перепродажи бессмысленными. Разве что единичными объемами - оформлять по одному объекту на доверенное лицо
невже команда весільних фотографів - прикриє лазейку????
Біда, та й годі!
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 22086
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1366 раз.
- Подякували: 2282 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|