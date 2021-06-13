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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 77957796779777987799>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 109
1. Зросли більш, як на 15%
18%
20
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
39%
42
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
18
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 14:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Зато у лордов появился мотиватор переходить на белую сторону - сразу себе 17% инвестиций поставят в налоговый кредит. Можно становиться полноценным юридическим лицом и официально сдавать. В перспективе под такое начинание можн и дешевые кредитные деньги подтянуть, и капитализировать как бизнес, генерирующий кэшфлоу, а не как остаточную стоимость бетона. Но это, опять же, для тех, кто по-умнее

Бачу, що цікаво написали, але я чуть-чуть "не вловив".
Можна трошки більш детально розжувати?
І чому буде вигідно лендлордам "перейти на білу сторону"?(що саме їм зараз заважає перейти? )
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 14:29

  flyman написав:
  Успіх написав:Можна так, але накшталт цього закону - тобто, вводити РРО на кожну третю і більше ТТ(торгову точку), і ще - якщо в бізнесі крутиться від 30Кдол.!
Тобто, дрібних ФОПів - не чіпати, так як вони і так дрібні/надприбутків не мають :lol:

так, щоб працював Закон, але якщо що, то щоб кум з прокуратури міг би проблеми порішати.

Ні, просто треба відділити пересічних, від заможніших і олігархів - і грати їх податками на цілого :mrgreen:
Пересічні тоді будуть аплодувати владі стоячи і на друге коло знову оберуть когось з 95го кварталу! :mrgreen:
Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 02 лип, 2021 14:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 14:30

  Frant написав:
  sequence написав:Полагаю, что обвала цен на древпродукты ждать никак не ранее любимого обвала КРЖН


Взагалі-то, %% дерев,яних виробів у вартості будинку - не так вже й багато.

Крім того - демографія, демографія і ще раз демографія.

да в общем-то мировому рынку пиломатериалов накакать с высокой колокольни на КРЖН. О деревяхах вспоминают почему-то, когда приходит очередь делать интерьер. Незлым тихим.
Но это у нас. В Штатах и Европах, где домики из дерева весьма популярны, а о существовании газобетона люди узнают только от беженцев с Восточной Европы, ситуация иная
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 14:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:последствия правления одноклеточных популистов во главе с умственно отсталым наркоманом были очень четко понятны «тем, кому есть что терять» еще др выборов, именно поэтому они топили в 19ом за пороха,

https://biz.liga.net/ekonomika/all/novo ... -rybalskom
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 14:40

  Успіх написав:
  zРадио написав:Зато у лордов появился мотиватор переходить на белую сторону - сразу себе 17% инвестиций поставят в налоговый кредит. Можно становиться полноценным юридическим лицом и официально сдавать. В перспективе под такое начинание можн и дешевые кредитные деньги подтянуть, и капитализировать как бизнес, генерирующий кэшфлоу, а не как остаточную стоимость бетона. Но это, опять же, для тех, кто по-умнее

Бачу, що цікаво написали, але я чуть-чуть "не вловив".
Можна трошки більш детально розжувати?
І чому буде вигідно лендлордам "перейти на білу сторону"?(що саме їм зараз заважає перейти? )

Подивись уважно відосики в Ютубі!
Або ж перечитай книжки Куйсаки - там все написано!
Без логарифмів, інтегралів і дифрівнянь! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 14:40

  Успіх написав:
  zРадио написав:Зато у лордов появился мотиватор переходить на белую сторону - сразу себе 17% инвестиций поставят в налоговый кредит. Можно становиться полноценным юридическим лицом и официально сдавать. В перспективе под такое начинание можн и дешевые кредитные деньги подтянуть, и капитализировать как бизнес, генерирующий кэшфлоу, а не как остаточную стоимость бетона. Но это, опять же, для тех, кто по-умнее

Бачу, що цікаво написали, але я чуть-чуть "не вловив".
Можна трошки більш детально розжувати?
І чому буде вигідно лендлордам "перейти на білу сторону"?(що саме їм зараз заважає перейти? )


Как делает 99% лордов - либо вообще не являясь предпринимателями просто собирают наличный кэш с арендаторов на птичьих правах, либо оформляются как ФОПы с фиксированным налогообложением, собирая наличный кэш с арендаторов полулегально. В данном случае бизнеса нет, и продать можно только сам бетон.

Как делает 1% лордов - оформляют юридическое лицо-плательщик НДС и ННП, официально принимая арендные платежи и ведя прозрачную бухгалтерию. Это бизнесом уже является и капитализируется от динамики денежного потока, а не стоимости бетона.

Почему введение НДС на первичку может послужить переходу смышленных лордов на белую сторону - при приобретении первички на баланс всю сумму уплаченного НДС они поставят себе в налоговый кредит, который смогут гасить весь срок полезной эксплуатации до его исчерпания. Причем ставка НДС на временное размещение составляет сейчас не 20%, а 7%.

Вот простой расчет:
- сумма инвестиции 2 млн грн с НДС;
- сумма налогового кредита 2 млн грн / 6 = 333 тыс грн;
- сумма аренды 12,5 тыс грн плюс НДС 2,5 тыс грн.

Соответственно, налогового кредита хватит больше, чем на 133 периода. Пусть с учетом инфляции и палок в колеса от налоговой - на 80. Все равно мотивация есть.

Налог на прибыль - тоже не проблема, поскольку с учетом амортизации инвестиции согласно налоговому учета она появится когда-нибудь через 12-15 лет...
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 02 лип, 2021 14:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 14:42

Выход на перископную глубину-2
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodaet ... f43b2b829f
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 14:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Выход в стратосферу nn: https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/1-ko ... LT5Vo.html
Вспоминаем, Серж, по чем там было, когда Прохожий его тут продвигал?
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 14:45

  flyman написав:та фігня повна, якщо оплачено 100% рік чи два тому, то що Закон матиме зворотню дію?
чи хто брав у розтермінування і більшу частину оплатив, то йому що розкошелитися ще раз, бо шмигономістам хочеться грошей, вже і побільше?

Мене це питання якраз і цікавить...
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 14:52

  sequence написав:
  UA написав:..
Отпишитесь, что государственные лесхозы будут говорить через пару месяцев.
..

легко. На деле, лес - это исключительно государственнная собственность, занимаются вырубкой и реализацией лесхозы, через систему аукционов. Практика показала, что на аукционах цены очень легко и манипулятивно повышают по любому случаю, а на следующем аукционе минимальная цена как максимальная на предыдущем. И весьма неохотно сливают. Монополька, однако: другого леса, в т.ч. импортного в страну не завозят.
Более того, ситуация по дереву в мире остается непростой. Ща постараюсь объяснить максимально доходчиво. На фоне роста цены, леса добыли так много, что негде складировать. Сам по себе лес - сырье, и тут уже начинаются приколы. Перерабатывающие мощности во всем мире почти год загружены по максимуму, но деревья рубят быстрее, чем могут обработать.
При всем том спрос на производные пиломатериалы (брус, ОСП, ДСП, МДФ, фанера) остается в мире крайне высоким, а новые мощности по переработке/комбинаты строятся долго.
За последние пару недель, обеспокоенный обвалом деревях в Штатах, я обзвонил все крупнейшие комбинаты в Европе. Все продано (не зарезервировано, продано) до конца года, новых клиентов не берут, старых квотируют и т.д.
Полагаю, что обвала цен на древпродукты ждать никак не ранее любимого обвала КРЖН, увы-с. Или не увы-с. Точнее, кому увы, а кому и так хорошо :mrgreen: :mrgreen:
А в 2022м посмотрим, я же не оракул, и отношусь к категории "не только лишь все"

Получается в Европах строят каркасники и СИП-панельники в неимоверных количествах.
На пределе производственных мощностей.
Пузыря в Европах точно нет
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