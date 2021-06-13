sequence написав:

UA написав: ..

Отпишитесь, что государственные лесхозы будут говорить через пару месяцев.

.. ..Отпишитесь, что государственные лесхозы будут говорить через пару месяцев...

легко. На деле, лес - это исключительно государственнная собственность, занимаются вырубкой и реализацией лесхозы, через систему аукционов. Практика показала, что на аукционах цены очень легко и манипулятивно повышают по любому случаю, а на следующем аукционе минимальная цена как максимальная на предыдущем. И весьма неохотно сливают. Монополька, однако: другого леса, в т.ч. импортного в страну не завозят.Более того, ситуация по дереву в мире остается непростой. Ща постараюсь объяснить максимально доходчиво. На фоне роста цены, леса добыли так много, что негде складировать. Сам по себе лес - сырье, и тут уже начинаются приколы. Перерабатывающие мощности во всем мире почти год загружены по максимуму, но деревья рубят быстрее, чем могут обработать.При всем том спрос на производные пиломатериалы (брус, ОСП, ДСП, МДФ, фанера) остается в мире крайне высоким, а новые мощности по переработке/комбинаты строятся долго.За последние пару недель, обеспокоенный обвалом деревях в Штатах, я обзвонил все крупнейшие комбинаты в Европе. Все продано (не зарезервировано,) до конца года, новых клиентов не берут, старых квотируют и т.д.Полагаю, что обвала цен на древпродукты ждать никак не ранее любимого обвала КРЖН, увы-с. Или не увы-с. Точнее, кому увы, а кому и так хорошоА в 2022м посмотрим, я же не оракул, и отношусь к категории "не только лишь все"