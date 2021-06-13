Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
А разве Вы не ждали все это время? И Вы же знаете причину, почему именно недострои в Варшавском упали в цене. Какое это отношение к рыночным факторам имеет? Кстати, если есть инсайд - возможно это шанс. Цена, на фоне того безумия, которое происходит по другим объектам, действительно очень привлекательная.
UA написав:.. На пределе производственных мощностей. Пузыря в Европах точно нет Инфа 100%
по пиломатериалам нет. комбинаты ща жируют. В России, Турции, Украине, Румынии и даже Беларуси все то же самое. по дереву/лесозаготовкам ситуацию я описал выше. Внутренняя реализация комбинатов в Украине + импорт по данным за январь-май 2021 выше аналогичного периода 2019 примерно на 15%, судя по налоговым базам. Куда все это идет - ума не приложу. Но точно не на склады комбинатов - там шаром покати.
sequence написав: да в общем-то мировому рынку пиломатериалов накакать с высокой колокольни на КРЖН. О деревяхах вспоминают почему-то, когда приходит очередь делать интерьер. Незлым тихим. Но это у нас. В Штатах и Европах, где домики из дерева весьма популярны, а о существовании газобетона люди узнают только от беженцев с Восточной Европы, ситуация иная
Это у них когда говорят жилая недвижимость подразумевают вот это:
Успіх написав:Можна так, але накшталт цього закону - тобто, вводити РРО на кожну третю і більше ТТ(торгову точку), і ще - якщо в бізнесі крутиться від 30Кдол.! Тобто, дрібних ФОПів - не чіпати, так як вони і так дрібні/надприбутків не мають
так, щоб працював Закон, але якщо що, то щоб кум з прокуратури міг би проблеми порішати.
Ні, просто треба відділити пересічних, від заможніших і олігархів - і грати їх податками на цілого Пересічні тоді будуть аплодувати владі стоячи і на друге коло знову оберуть когось з 95го кварталу!
отнять і подєліть, логіка люмпена Долярчик, від тебе цим тхне, ти не станеш багатим, бо в тебе рівень думок ніщеброда: давай в багатих заберем і поділимо між злиднями
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 02 лип, 2021 15:10, всього редагувалось 1 раз.
UA написав:.. Это у них когда говорят жилая недвижимость подразумевают вот это:
У нас вот это;
увы. Тяга нашего люда к бетону сродни тяге кроманьонцев к пещерам. Будучи часто в командировках в Зап. Европах, нигде не видел таких убогих стеклопакетов, как у нас, хоть мы их оттуда, с Запада и импортируем. Если там утепление домов вентфасадом вижу чаще мокрой штукатурки, у нас вентфасад - это "шик и блеск, элитка".
Serg-ik написав:а он продвигал? Баксов 850 за метр на котловане года три назад. Повторюсь: я не спекулянт, не инвестор, у меня нет свободных денег, чтобы пождать когда у кого то их больше будет, чем у меня. Потому ЖК Тайм для спекуляций не рассматривал. /А место для жизни там "г"овняное. И Вы, как растишка, втулили сюда однушку. Это для фетишистов Тем временем трёхи в Вашавском-пробили 80000 вниз..А было? Было 100+ совсем недавно https://www.olx.ua/d/obyavlenie/varshav ... e;promoted https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... b4fb42e0d4
Кличко угрожает открыть в этом году, что то из метро на Виноградарь. Думаю лендлорды возьмут эти нафиг никому не нужные трьохи и порежут на смарты под аренду.
flyman написав:та фігня повна, якщо оплачено 100% рік чи два тому, то що Закон матиме зворотню дію? чи хто брав у розтермінування і більшу частину оплатив, то йому що розкошелитися ще раз, бо шмигономістам хочеться грошей, вже і побільше?
Мене це питання якраз і цікавить...
представ, Успіх уже теж заплатив за прєлєсць, а тут, вжух, і ще на касу +20%. цікаво знову поїде майданити, чи попищить на форумах і понесе свому кумиру з депостовпчиків непосильно нажите.
flyman написав:.. представ, Успіх уже теж заплатив за прєлєсць, а тут, вжух, і ще на касу +20%. ..
у меня с инвестицией в б/Укрбуд такая же неопределенность. Кто-то из коллег по несчастью позвонил в фонд, сказали, что частников вроде не коснется, но сейчас нас больше интересует, чтобы просто достроили