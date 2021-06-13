Додано: П'ят 02 лип, 2021 14:56

airmax78 написав: Выход в стратосферу nn: https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/1-ko ... LT5Vo.html

Вспоминаем, Серж, по чем там было, когда Прохожий его тут продвигал? Выход в стратосферу nn:... LT5Vo.htmlВспоминаем, Серж, по чем там было, когда Прохожий его тут продвигал?

а он продвигал?Баксов 850 за метр на котловане года три назад.Повторюсь: я не спекулянт, не инвестор, у меня нет свободных денег, чтобы пождать когда у кого то их больше будет, чем у меня. Потому ЖК Тайм для спекуляций не рассматривал. /А место для жизни там "г"овняное.И Вы, как растишка, втулили сюда однушку. Это для фетишистовТем временем трёхи в Вашавском-пробили 80000 вниз..А было? Было 100+ совсем недавно