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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7796779777987799>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 109
1. Зросли більш, як на 15%
18%
20
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
39%
42
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
18
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 14:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Выход в стратосферу nn: https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/1-ko ... LT5Vo.html
Вспоминаем, Серж, по чем там было, когда Прохожий его тут продвигал?

а он продвигал?
Баксов 850 за метр на котловане года три назад.
Повторюсь: я не спекулянт, не инвестор, у меня нет свободных денег, чтобы пождать когда у кого то их больше будет, чем у меня. Потому ЖК Тайм для спекуляций не рассматривал. /А место для жизни там "г"овняное.
И Вы, как растишка, втулили сюда однушку. Это для фетишистов
Тем временем трёхи в Вашавском-пробили 80000 вниз..А было? Было 100+ совсем недавно
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/varshav ... e;promoted
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... b4fb42e0d4
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 15:01

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Выход в стратосферу nn: https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/1-ko ... LT5Vo.html
Вспоминаем, Серж, по чем там было, когда Прохожий его тут продвигал?

а он продвигал?
Баксов 850 за метр на котловане года три назад.
Повторюсь: я не спекулянт, не инвестор, у меня нет свободных денег, чтобы пождать когда у кого то их больше будет, чем у меня. Потому ЖК Тайм для спекуляций не рассматривал. /А место для жизни там "г"овняное.
И Вы, как растишка, втулили сюда однушку. Это для фетишистов
Тем временем трёхи в Вашавском-пробили 80000 вниз..А было? Было 100+ совсем недавно
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/varshav ... e;promoted
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... b4fb42e0d4

А разве Вы не ждали все это время? И Вы же знаете причину, почему именно недострои в Варшавском упали в цене. Какое это отношение к рыночным факторам имеет? Кстати, если есть инсайд - возможно это шанс. Цена, на фоне того безумия, которое происходит по другим объектам, действительно очень привлекательная.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 15:01

  UA написав:..
На пределе производственных мощностей.
Пузыря в Европах точно нет
Инфа 100%

по пиломатериалам нет.
комбинаты ща жируют. В России, Турции, Украине, Румынии и даже Беларуси все то же самое.
по дереву/лесозаготовкам ситуацию я описал выше.
Внутренняя реализация комбинатов в Украине + импорт по данным за январь-май 2021 выше аналогичного периода 2019 примерно на 15%, судя по налоговым базам.
Куда все это идет - ума не приложу. Но точно не на склады комбинатов - там шаром покати.
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 15:03

  sequence написав: да в общем-то мировому рынку пиломатериалов накакать с высокой колокольни на КРЖН. О деревяхах вспоминают почему-то, когда приходит очередь делать интерьер. Незлым тихим.
Но это у нас. В Штатах и Европах, где домики из дерева весьма популярны, а о существовании газобетона люди узнают только от беженцев с Восточной Европы, ситуация иная

Это у них когда говорят жилая недвижимость подразумевают вот это:
Зображення


У нас вот это;
Зображення
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 15:09

  Успіх написав:
  flyman написав:
  Успіх написав:Можна так, але накшталт цього закону - тобто, вводити РРО на кожну третю і більше ТТ(торгову точку), і ще - якщо в бізнесі крутиться від 30Кдол.!
Тобто, дрібних ФОПів - не чіпати, так як вони і так дрібні/надприбутків не мають :lol:

так, щоб працював Закон, але якщо що, то щоб кум з прокуратури міг би проблеми порішати.

Ні, просто треба відділити пересічних, від заможніших і олігархів - і грати їх податками на цілого :mrgreen:
Пересічні тоді будуть аплодувати владі стоячи і на друге коло знову оберуть когось з 95го кварталу! :mrgreen:

отнять і подєліть, логіка люмпена
Долярчик, від тебе цим тхне, ти не станеш багатим, бо в тебе рівень думок ніщеброда: давай в багатих заберем і поділимо між злиднями
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 02 лип, 2021 15:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 15:10

  UA написав:..
Это у них когда говорят жилая недвижимость подразумевают вот это:
Зображення


У нас вот это;
Зображення

увы. Тяга нашего люда к бетону сродни тяге кроманьонцев к пещерам. Будучи часто в командировках в Зап. Европах, нигде не видел таких убогих стеклопакетов, как у нас, хоть мы их оттуда, с Запада и импортируем. Если там утепление домов вентфасадом вижу чаще мокрой штукатурки, у нас вентфасад - это "шик и блеск, элитка".
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 15:10

  Serg-ik написав:а он продвигал?
Баксов 850 за метр на котловане года три назад.
Повторюсь: я не спекулянт, не инвестор, у меня нет свободных денег, чтобы пождать когда у кого то их больше будет, чем у меня. Потому ЖК Тайм для спекуляций не рассматривал. /А место для жизни там "г"овняное.
И Вы, как растишка, втулили сюда однушку. Это для фетишистов
Тем временем трёхи в Вашавском-пробили 80000 вниз..А было? Было 100+ совсем недавно
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/varshav ... e;promoted
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... b4fb42e0d4

Кличко угрожает открыть в этом году, что то из метро на Виноградарь.
Думаю лендлорды возьмут эти нафиг никому не нужные трьохи и порежут на смарты под аренду.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 15:13

  change_pm написав:
  flyman написав:та фігня повна, якщо оплачено 100% рік чи два тому, то що Закон матиме зворотню дію?
чи хто брав у розтермінування і більшу частину оплатив, то йому що розкошелитися ще раз, бо шмигономістам хочеться грошей, вже і побільше?

Мене це питання якраз і цікавить...

представ, Успіх уже теж заплатив за прєлєсць, а тут, вжух, і ще на касу +20%.
цікаво знову поїде майданити, чи попищить на форумах і понесе свому кумиру з депостовпчиків непосильно нажите.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 15:17

  Frant написав:
  sequence написав:Полагаю, что обвала цен на древпродукты ждать никак не ранее любимого обвала КРЖН


Взагалі-то, %% дерев,яних виробів у вартості будинку - не так вже й багато.

Крім того - демографія, демографія і ще раз демографія.

Демографiя це проблема не тiльки неньки, а всього цивiлiзованого свiту!
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 15:19

  flyman написав:..
представ, Успіх уже теж заплатив за прєлєсць, а тут, вжух, і ще на касу +20%.
..
у меня с инвестицией в б/Укрбуд такая же неопределенность. Кто-то из коллег по несчастью позвонил в фонд, сказали, что частников вроде не коснется, но сейчас нас больше интересует, чтобы просто достроили
sequence
 
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