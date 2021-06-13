RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7797779877997800>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 109
1. Зросли більш, як на 15%
18%
20
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
39%
42
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
18
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 15:41

  Serg-ik написав:Выход на перископную глубину-3
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/bez-kom ... ae6a8f897f
и это только за сутки...что происходит? что-то знают?

вікрився ринок землі
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25229
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1258 раз.
Подякували: 1937 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 15:48

  flyman написав:
  change_pm написав:
  flyman написав:та фігня повна, якщо оплачено 100% рік чи два тому, то що Закон матиме зворотню дію?
чи хто брав у розтермінування і більшу частину оплатив, то йому що розкошелитися ще раз, бо шмигономістам хочеться грошей, вже і побільше?

Мене це питання якраз і цікавить...

представ, Успіх уже теж заплатив за прєлєсць, а тут, вжух, і ще на касу +20%.
цікаво знову поїде майданити, чи попищить на форумах і понесе свому кумиру з депостовпчиків непосильно нажите.

Я вже своє відмайданив/перемайданив :roll:
Тож, чесно віднесу державі, знаючи, що вона мені пізніше налиє дешевої іпотеки :lol:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 901
З нами з: 18.03.21
Подякував: 16 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 15:52

  Serg-ik написав:Выход на перископную глубину-3
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/bez-kom ... ae6a8f897f
и это только за сутки...что происходит? что-то знают?

с форума:
" В жк на Гетьмана "Город мечты" цены на 12 год
.Ориентир цен:
1к. 64м² за $102000
2к. 80м² за $139000
3к. 110.4м² за $185000"
Еще оттуда "Дома регулярно горят, нарушены многие нормы строительства. И кто-то же их строил? Сдавал?"

Всем растишкам пора сдаваться. Налицо нереальный обвал. Главное - правильно выбрать базу сравнения
Зображення
sequence
 
Повідомлень: 5347
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1411 раз.
Подякували: 1419 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 15:58

  Serg-ik написав:Выход на перископную глубину-3
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/bez-kom ... ae6a8f897f
и это только за сутки...что происходит? что-то знают?


Лет 5 назад пришлось пожить некоторое время в этом доме. Полнейший отстой этот жк, в отличии от девушки, живущей там в квартире). Когда двери закрывают соседи, такое впечатление, что стены в комнатах шатались. Звукоизоляция никакая. Фасад при порывах ветра высвистывал целые симфонии. Убитейший совковый лифт с пропаленными кнопками и ухмыляющаяся бабушка-консерьержка впридачу. Никогда в жизни не купил бы там квартиру.
roberto dark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 292
З нами з: 04.06.19
Подякував: 40 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 16:02

Темпи зростання реальних доходів громадян впали майже до 0

трошки зради, вкрав на валютній темі
https://censor.net/ua/news/3274572/tempy_zrostannya_realnyh_dohodiv_gromadyan_vpaly_mayije_do_nulya_zaoschadjennya_naselennya_skorotylysya
ахтунг: держстат і графіки

Нагадаємо, реальні наявні доходи українців у 2020 році зросли на 2,6%. Зростання доходів стало мінімальним із 2016 року. За даними Держстату, реальні доходи українців різко впали в 2014 році - на 11,5% і в 2015 році - на 20,4%. Потім зростання доходів відновилося - в 2016 році - 2,0%, у 2017 році - на 10,9%, у 2018 році - на 10,9%, у 2019 році - на 9,0%.Джерело: https://censor.net/ua/n3274572
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25229
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1258 раз.
Подякували: 1937 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 16:08

  Успіх написав:
  flyman написав:
  Успіх написав:Можна так, але накшталт цього закону - тобто, вводити РРО на кожну третю і більше ТТ(торгову точку), і ще - якщо в бізнесі крутиться від 30Кдол.!
Тобто, дрібних ФОПів - не чіпати, так як вони і так дрібні/надприбутків не мають :lol:

так, щоб працював Закон, але якщо що, то щоб кум з прокуратури міг би проблеми порішати.

Ні, просто треба відділити пересічних, від заможніших і олігархів - і грати їх податками на цілого :mrgreen:
Пересічні тоді будуть аплодувати владі стоячи і на друге коло знову оберуть когось з 95го кварталу! :mrgreen:

Доллярчик не понимает, что он попадает в "заможніших". Что толпа до олигархов не длтянется, а его будут "грати" под одобрительгые крики толпы.
Vlad442
 
Повідомлень: 8153
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1744 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 16:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  roberto dark написав:Лет 5 назад пришлось пожить некоторое время в этом доме. Полнейший отстой этот жк, ...Когда двери закрывают соседи, такое впечатление, что стены в комнатах шатались. Звукоизоляция никакая

Видел видосик, там менеджеру задавали вопрос и он ответил, что в последующих проектах КАНа учли этот момент.
Учли и сделали в Файна-таун между квартирами 2 перегородки по 10 см с пустым пространством в 5 см меж ними :mrgreen: Во всех ли домах так? не знаю. Но 2 года назад мне так ответили в ОП
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 12277
З нами з: 10.06.11
Подякував: 224 раз.
Подякували: 1351 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 16:19

  roberto dark написав:
  Serg-ik написав:Выход на перископную глубину-3
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/bez-kom ... ae6a8f897f
и это только за сутки...что происходит? что-то знают?


Лет 5 назад пришлось пожить некоторое время в этом доме. Полнейший отстой этот жк, в отличии от девушки, живущей там в квартире). Когда двери закрывают соседи, такое впечатление, что стены в комнатах шатались. Звукоизоляция никакая. Фасад при порывах ветра высвистывал целые симфонии. Убитейший совковый лифт с пропаленными кнопками и ухмыляющаяся бабушка-консерьержка впридачу. Никогда в жизни не купил бы там квартиру.

Йой! Невже вона не варта 119 999 дол???? :cry:

Сержик воротить ніс від 3к радянської панельки з ремонтом за 75 000 дол. на вул. Теліги.
Можливо, йому таке більше до вподоби????
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22088
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1366 раз.
Подякували: 2282 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 16:22

  Frant написав:
  roberto dark написав:А их этой толпы самые ушлые лендлорды будут выкрикивать - " ЧИСТИЛЬЩИКОВ ОБУВИ на эшафот" ))

Навіщо так жорстко?
Є інша міра покарання.
Відправити їх усіх на піврічне проживання у долярчикову 20м2 смарт-конурку. :wink:

тогда уж лучше к Флаю - там к малым площадям еще стук шпал зализныци днем и ночью и/или опционально легкий шумок взлитаючых чи сидаючых литакив на Жулянах
sequence
 
Повідомлень: 5347
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1411 раз.
Подякували: 1419 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 16:25

  sequence написав:
  Frant написав:
  roberto dark написав:А их этой толпы самые ушлые лендлорды будут выкрикивать - " ЧИСТИЛЬЩИКОВ ОБУВИ на эшафот" ))

Навіщо так жорстко?
Є інша міра покарання.
Відправити їх усіх на піврічне проживання у долярчикову 20м2 смарт-конурку. :wink:

тогда уж лучше к Флаю - там к малым площадям еще стук шпал зализныци днем и ночью и/или опционально легкий шумок взлитаючых чи сидаючых литакив на Жулянах

Про стукіт залізниці Флаймен нічого не казав))) скромняга)))
вай-вай)))
тепер зрозуміло, чому він купив її за 10 000 дол. :wink:
Я рекомендував би її продати іншому програмісту))) за скільки дадуть)))
Неначе 20 000 можна взяти??? Докласти ще 20 000, і вже можна купити готовий 1к "хрущ" з бюджетним ремонтом біля метро, або ж 1к новобуд не біля метро і без ремонту)))):wink:
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22088
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1366 раз.
Подякували: 2282 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7797779877997800>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, Bolt, zРадио і 10 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2091, 2092, 2093
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
20926 3637839
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 лип, 2021 09:45
Faceless
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
14 23764
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 чер, 2021 15:56
Мизантрóп
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 49, 50, 51
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
508 228488
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 чер, 2021 06:48
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (95825)
02.07.2021 17:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.