Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:та фігня повна, якщо оплачено 100% рік чи два тому, то що Закон матиме зворотню дію? чи хто брав у розтермінування і більшу частину оплатив, то йому що розкошелитися ще раз, бо шмигономістам хочеться грошей, вже і побільше?
Мене це питання якраз і цікавить...
представ, Успіх уже теж заплатив за прєлєсць, а тут, вжух, і ще на касу +20%. цікаво знову поїде майданити, чи попищить на форумах і понесе свому кумиру з депостовпчиків непосильно нажите.
Я вже своє відмайданив/перемайданив Тож, чесно віднесу державі, знаючи, що вона мені пізніше налиє дешевої іпотеки
с форума: " В жк на Гетьмана "Город мечты" цены на 12 год .Ориентир цен: 1к. 64м² за $102000 2к. 80м² за $139000 3к. 110.4м² за $185000" Еще оттуда "Дома регулярно горят, нарушены многие нормы строительства. И кто-то же их строил? Сдавал?"
Лет 5 назад пришлось пожить некоторое время в этом доме. Полнейший отстой этот жк, в отличии от девушки, живущей там в квартире). Когда двери закрывают соседи, такое впечатление, что стены в комнатах шатались. Звукоизоляция никакая. Фасад при порывах ветра высвистывал целые симфонии. Убитейший совковый лифт с пропаленными кнопками и ухмыляющаяся бабушка-консерьержка впридачу. Никогда в жизни не купил бы там квартиру.
Успіх написав:Можна так, але накшталт цього закону - тобто, вводити РРО на кожну третю і більше ТТ(торгову точку), і ще - якщо в бізнесі крутиться від 30Кдол.! Тобто, дрібних ФОПів - не чіпати, так як вони і так дрібні/надприбутків не мають
так, щоб працював Закон, але якщо що, то щоб кум з прокуратури міг би проблеми порішати.
Ні, просто треба відділити пересічних, від заможніших і олігархів - і грати їх податками на цілого Пересічні тоді будуть аплодувати владі стоячи і на друге коло знову оберуть когось з 95го кварталу!
Доллярчик не понимает, что он попадает в "заможніших". Что толпа до олигархов не длтянется, а его будут "грати" под одобрительгые крики толпы.
roberto dark написав:Лет 5 назад пришлось пожить некоторое время в этом доме. Полнейший отстой этот жк, ...Когда двери закрывают соседи, такое впечатление, что стены в комнатах шатались. Звукоизоляция никакая
Видел видосик, там менеджеру задавали вопрос и он ответил, что в последующих проектах КАНа учли этот момент. Учли и сделали в Файна-таун между квартирами 2 перегородки по 10 см с пустым пространством в 5 см меж ними Во всех ли домах так? не знаю. Но 2 года назад мне так ответили в ОП
Лет 5 назад пришлось пожить некоторое время в этом доме. Полнейший отстой этот жк, в отличии от девушки, живущей там в квартире). Когда двери закрывают соседи, такое впечатление, что стены в комнатах шатались. Звукоизоляция никакая. Фасад при порывах ветра высвистывал целые симфонии. Убитейший совковый лифт с пропаленными кнопками и ухмыляющаяся бабушка-консерьержка впридачу. Никогда в жизни не купил бы там квартиру.
Йой! Невже вона не варта 119 999 дол????
Сержик воротить ніс від 3к радянської панельки з ремонтом за 75 000 дол. на вул. Теліги. Можливо, йому таке більше до вподоби????
roberto dark написав:А их этой толпы самые ушлые лендлорды будут выкрикивать - " ЧИСТИЛЬЩИКОВ ОБУВИ на эшафот" ))
Навіщо так жорстко? Є інша міра покарання. Відправити їх усіх на піврічне проживання у долярчикову 20м2 смарт-конурку.
тогда уж лучше к Флаю - там к малым площадям еще стук шпал зализныци днем и ночью и/или опционально легкий шумок взлитаючых чи сидаючых литакив на Жулянах
Про стукіт залізниці Флаймен нічого не казав))) скромняга))) вай-вай))) тепер зрозуміло, чому він купив її за 10 000 дол. Я рекомендував би її продати іншому програмісту))) за скільки дадуть))) Неначе 20 000 можна взяти??? Докласти ще 20 000, і вже можна купити готовий 1к "хрущ" з бюджетним ремонтом біля метро, або ж 1к новобуд не біля метро і без ремонту)))):wink: