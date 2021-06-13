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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7797779877997800

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 109
1. Зросли більш, як на 15%
18%
20
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
39%
42
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
18
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 16:27

  flyman написав:трошки зради, вкрав на валютній темі
https://censor.net/ua/news/3274572/tempy_zrostannya_realnyh_dohodiv_gromadyan_vpaly_mayije_do_nulya_zaoschadjennya_naselennya_skorotylysya
ахтунг: держстат і графіки

Нагадаємо, реальні наявні доходи українців у 2020 році зросли на 2,6%. Зростання доходів стало мінімальним із 2016 року. За даними Держстату, реальні доходи українців різко впали в 2014 році - на 11,5% і в 2015 році - на 20,4%. Потім зростання доходів відновилося - в 2016 році - 2,0%, у 2017 році - на 10,9%, у 2018 році - на 10,9%, у 2019 році - на 9,0%.Джерело: https://censor.net/ua/n3274572


Нет, не показывай это Первому. Что ты делаешь. Человек пребывает в счастливом неведении, мониторя средняя номинальную зарплату без привязки к динамике занятости, а ты ему какие-то реальные доходы населения подсовываешь...

PS: самую большую зраду в статье не показали - рассплитовку расходов. А там растет и доля, приходящаяся на еду, и доля, приходящаяся на коммуналку. Затраты, которых никак не избежать, а значит покупательная способность длинного списка остальных товаров и услуг падает, несмотря на "сильнейшее восстановление экономики" (точную цитату не помню, но чем-то таким здесь растишки козыряют, повторяя глупости кухарей и кахарок)
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 16:31

  zРадио написав:А там растет и доля, приходящаяся на еду, и доля, приходящаяся на коммуналку. Затраты, которых никак не избежать

Я впевнений, що люди, які раз в кілька років можуть купляти квартири в Києві - не економлять на їжі, взутті та одягу. На машинах - так, можуть їздити не нових. На закордонному відпочинку - можуть економити.
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 16:38

  Frant написав:
  zРадио написав:А там растет и доля, приходящаяся на еду, и доля, приходящаяся на коммуналку. Затраты, которых никак не избежать

Я впевнений, що люди, які раз в кілька років можуть купляти квартири в Києві - не економлять на їжі, взутті та одягу. На машинах - так, можуть їздити не нових. На закордонному відпочинку - можуть економити.


Зато многие арендаторы распределяют семейный бюджет до копейки. А слабый рынок аренды снижает инвестиционный интерес к жилью. На самом деле РЖН высоко интегрирован в экономику нищебродства - наивно полагать, что его формируют одни коррупционеры с бездонными карманами
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 16:47

  Успіх написав:Тому мені і не шкода буде віднести 2% державі, знаючи/бачачи, що олігархи, зі своїх 5-10 автівок і 50-100 квартир сплачують 30-40% податку!


да, да, отнять и поделить!

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baraka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 16:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:Я вже писав - все просто треба розумно продумати!
Накшталт ось так: (але тут можна поправити цифри)
- порахувала незалежна державна служба, що у вас статків/майна на 100Кдол - заплатіть 2%
- маєте на 200К - заплатіть 4%
- на 300К - 8%
- і так далі до 30-40% оподаткування
А маєте менше 100К(як умовний Сержик) - платите лише 1%!
Все по-чесному!

Рекомендую передивитись, із паузами на пульті, для кращого усвідомлення, повну версію "Собачого серця". Але перед тим почитати в оригіналі Булгакова, повільно плямкаючи губами ...
Розруха не в сортирах, а у головах (с)
stas_rst
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