Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Нет, не показывай это Первому. Что ты делаешь. Человек пребывает в счастливом неведении, мониторя средняя номинальную зарплату без привязки к динамике занятости, а ты ему какие-то реальные доходы населения подсовываешь...
PS: самую большую зраду в статье не показали - рассплитовку расходов. А там растет и доля, приходящаяся на еду, и доля, приходящаяся на коммуналку. Затраты, которых никак не избежать, а значит покупательная способность длинного списка остальных товаров и услуг падает, несмотря на "сильнейшее восстановление экономики" (точную цитату не помню, но чем-то таким здесь растишки козыряют, повторяя глупости кухарей и кахарок)
zРадио написав:А там растет и доля, приходящаяся на еду, и доля, приходящаяся на коммуналку. Затраты, которых никак не избежать
Я впевнений, що люди, які раз в кілька років можуть купляти квартири в Києві - не економлять на їжі, взутті та одягу. На машинах - так, можуть їздити не нових. На закордонному відпочинку - можуть економити.
zРадио написав:А там растет и доля, приходящаяся на еду, и доля, приходящаяся на коммуналку. Затраты, которых никак не избежать
Я впевнений, що люди, які раз в кілька років можуть купляти квартири в Києві - не економлять на їжі, взутті та одягу. На машинах - так, можуть їздити не нових. На закордонному відпочинку - можуть економити.
Зато многие арендаторы распределяют семейный бюджет до копейки. А слабый рынок аренды снижает инвестиционный интерес к жилью. На самом деле РЖН высоко интегрирован в экономику нищебродства - наивно полагать, что его формируют одни коррупционеры с бездонными карманами
Успіх написав:Я вже писав - все просто треба розумно продумати! Накшталт ось так: (але тут можна поправити цифри) - порахувала незалежна державна служба, що у вас статків/майна на 100Кдол - заплатіть 2% - маєте на 200К - заплатіть 4% - на 300К - 8% - і так далі до 30-40% оподаткування А маєте менше 100К(як умовний Сержик) - платите лише 1%! Все по-чесному!
Рекомендую передивитись, із паузами на пульті, для кращого усвідомлення, повну версію "Собачого серця". Але перед тим почитати в оригіналі Булгакова, повільно плямкаючи губами ... Розруха не в сортирах, а у головах (с)