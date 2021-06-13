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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 02 лип, 2021 16:31
zРадио написав:
А там растет и доля, приходящаяся на еду, и доля, приходящаяся на коммуналку. Затраты, которых никак не избежать
Я впевнений, що люди, які раз в кілька років можуть купляти квартири в Києві - не економлять на їжі, взутті та одягу. На машинах - так, можуть їздити не нових. На закордонному відпочинку - можуть економити.
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 16:38
Frant написав: zРадио написав:
А там растет и доля, приходящаяся на еду, и доля, приходящаяся на коммуналку. Затраты, которых никак не избежать
Я впевнений, що люди, які раз в кілька років можуть купляти квартири в Києві - не економлять на їжі, взутті та одягу. На машинах - так, можуть їздити не нових. На закордонному відпочинку - можуть економити.
Зато многие арендаторы распределяют семейный бюджет до копейки. А слабый рынок аренды снижает инвестиционный интерес к жилью. На самом деле РЖН высоко интегрирован в экономику нищебродства - наивно полагать, что его формируют одни коррупционеры с бездонными карманами
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 16:47
Успіх написав:
Тому мені і не шкода буде віднести 2% державі, знаючи/бачачи, що олігархи, зі своїх 5-10 автівок і 50-100 квартир сплачують 30-40% податку!
да, да, отнять и поделить!
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 16:57
Успіх написав:
Я вже писав - все просто треба розумно продумати!
Накшталт ось так: (але тут можна поправити цифри)
- порахувала незалежна державна служба, що у вас статків/майна на 100Кдол - заплатіть 2%
- маєте на 200К - заплатіть 4%
- на 300К - 8%
- і так далі до 30-40% оподаткування
А маєте менше 100К(як умовний Сержик) - платите лише 1%!
Все по-чесному!
Рекомендую передивитись, із паузами на пульті, для кращого усвідомлення, повну версію "Собачого серця". Але перед тим почитати в оригіналі Булгакова, повільно плямкаючи губами ...
Розруха не в сортирах, а у головах (с)
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stas_rst
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 17:08
stas_rst написав: Успіх написав:
Я вже писав - все просто треба розумно продумати!
Накшталт ось так: (але тут можна поправити цифри)
- порахувала незалежна державна служба, що у вас статків/майна на 100Кдол - заплатіть 2%
- маєте на 200К - заплатіть 4%
- на 300К - 8%
- і так далі до 30-40% оподаткування
А маєте менше 100К(як умовний Сержик) - платите лише 1%!
Все по-чесному!
Рекомендую передивитись, із паузами на пульті, для кращого усвідомлення, повну версію "Собачого серця". Але перед тим почитати в оригіналі Булгакова, повільно плямкаючи губами ...
Розруха не в сортирах, а у головах (с)
Я - дивився
Я розумію, що не правильно доношу свою думку)) але суть же БЛАГОРОДНА - щоб бідніші сплачували менші податки, а багатші - більші.
Хочу людям - лише добра!
(просто не знаю механізму, як це добро людям зробити)
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 17:19
Успіх написав:
Я - дивився
Написано ж українською по монітору - "Рекомендую ще почитати в оригіналі" ... краще заходить в голову. Може тоді ви встановите собі для початку РРО і почнете з малого?
А не майданити у Києві за принципом "я приїхала з села, електричка привезла" і "увідєть Кієв і умірєть".
А уже згодом перейдете до чужого майна і податків ...
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 18:01
sequence написав:
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увы. Тяга нашего люда к бетону сродни тяге кроманьонцев к пещерам. Будучи часто в командировках в Зап. Европах, нигде не видел таких убогих стеклопакетов, как у нас, хоть мы их оттуда, с Запада и импортируем. Если там утепление домов вентфасадом вижу чаще мокрой штукатурки, у нас вентфасад - это "шик и блеск, элитка".
Кстати вентфасад как жк Нью Йорк видел уже в застройке ходосовских полей. Не думаю, что сильно дорого на данный момент. Восточный сосед уже давно всё "завентилировал", от жилых комплексов, торговых центров, РОВД до зданий почты
в западных Европах навесные фасады интересны, прежде всего, своим разнообразием.
Ехал мимо Гвардейского, зажали денег на керамику нормальных размеров, в итоге в центре города появится ещё одна безликая свечечка.
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 18:04
sequence написав: flyman написав:
..
представ, Успіх уже теж заплатив за прєлєсць, а тут, вжух, і ще на касу +20%.
..
у меня с инвестицией в б/Укрбуд такая же неопределенность. Кто-то из коллег по несчастью позвонил в фонд, сказали, что частников вроде не коснется, но сейчас нас больше интересует, чтобы просто достроили
Пока никто толком ничего не знает. Говорят, что коснется только новых договоров. Нужно ждать окончательного варианта с розьяснением. Уж очень не хочется, чтоб прилетело 20%
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 18:11
Serg-ik написав: roberto dark написав:
Лет 5 назад пришлось пожить некоторое время в этом доме. Полнейший отстой этот жк, ...Когда двери закрывают соседи, такое впечатление, что стены в комнатах шатались. Звукоизоляция никакая
Видел видосик, там менеджеру задавали вопрос и он ответил, что в последующих проектах КАНа учли этот момент.
Учли и сделали в Файна-таун между квартирами 2 перегородки по 10 см с пустым пространством в 5 см меж ними
Во всех ли домах так? не знаю. Но 2 года назад мне так ответили в ОП
На самом деле разницы большой не увидел, точнее не услышал, между перегородкой в 25 см из газобетона, и 10 газобетона +10 ваты+10газобетона. Подозреваю, что в последнем варианте внутри собрали обрезки ваты со всего комполекса
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