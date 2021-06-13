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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7797779877997800

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 109
1. Зросли більш, як на 15%
18%
20
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
39%
42
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
18
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 16:31

  zРадио написав:А там растет и доля, приходящаяся на еду, и доля, приходящаяся на коммуналку. Затраты, которых никак не избежать

Я впевнений, що люди, які раз в кілька років можуть купляти квартири в Києві - не економлять на їжі, взутті та одягу. На машинах - так, можуть їздити не нових. На закордонному відпочинку - можуть економити.
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 16:38

  Frant написав:
  zРадио написав:А там растет и доля, приходящаяся на еду, и доля, приходящаяся на коммуналку. Затраты, которых никак не избежать

Я впевнений, що люди, які раз в кілька років можуть купляти квартири в Києві - не економлять на їжі, взутті та одягу. На машинах - так, можуть їздити не нових. На закордонному відпочинку - можуть економити.


Зато многие арендаторы распределяют семейный бюджет до копейки. А слабый рынок аренды снижает инвестиционный интерес к жилью. На самом деле РЖН высоко интегрирован в экономику нищебродства - наивно полагать, что его формируют одни коррупционеры с бездонными карманами
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 16:47

  Успіх написав:Тому мені і не шкода буде віднести 2% державі, знаючи/бачачи, що олігархи, зі своїх 5-10 автівок і 50-100 квартир сплачують 30-40% податку!


да, да, отнять и поделить!

:mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 16:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:Я вже писав - все просто треба розумно продумати!
Накшталт ось так: (але тут можна поправити цифри)
- порахувала незалежна державна служба, що у вас статків/майна на 100Кдол - заплатіть 2%
- маєте на 200К - заплатіть 4%
- на 300К - 8%
- і так далі до 30-40% оподаткування
А маєте менше 100К(як умовний Сержик) - платите лише 1%!
Все по-чесному!

Рекомендую передивитись, із паузами на пульті, для кращого усвідомлення, повну версію "Собачого серця". Але перед тим почитати в оригіналі Булгакова, повільно плямкаючи губами ...
Розруха не в сортирах, а у головах (с)
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 17:08

  stas_rst написав:
  Успіх написав:Я вже писав - все просто треба розумно продумати!
Накшталт ось так: (але тут можна поправити цифри)
- порахувала незалежна державна служба, що у вас статків/майна на 100Кдол - заплатіть 2%
- маєте на 200К - заплатіть 4%
- на 300К - 8%
- і так далі до 30-40% оподаткування
А маєте менше 100К(як умовний Сержик) - платите лише 1%!
Все по-чесному!

Рекомендую передивитись, із паузами на пульті, для кращого усвідомлення, повну версію "Собачого серця". Але перед тим почитати в оригіналі Булгакова, повільно плямкаючи губами ...
Розруха не в сортирах, а у головах (с)

Я - дивився :D
Я розумію, що не правильно доношу свою думку)) але суть же БЛАГОРОДНА - щоб бідніші сплачували менші податки, а багатші - більші.
Хочу людям - лише добра! :D
(просто не знаю механізму, як це добро людям зробити) :D
Успіх
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 17:19

  Успіх написав:Я - дивився

Написано ж українською по монітору - "Рекомендую ще почитати в оригіналі" ... краще заходить в голову. Може тоді ви встановите собі для початку РРО і почнете з малого?
А не майданити у Києві за принципом "я приїхала з села, електричка привезла" і "увідєть Кієв і умірєть".
А уже згодом перейдете до чужого майна і податків ...
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 18:01

  sequence написав:[qu
увы. Тяга нашего люда к бетону сродни тяге кроманьонцев к пещерам. Будучи часто в командировках в Зап. Европах, нигде не видел таких убогих стеклопакетов, как у нас, хоть мы их оттуда, с Запада и импортируем. Если там утепление домов вентфасадом вижу чаще мокрой штукатурки, у нас вентфасад - это "шик и блеск, элитка".

Кстати вентфасад как жк Нью Йорк видел уже в застройке ходосовских полей. Не думаю, что сильно дорого на данный момент. Восточный сосед уже давно всё "завентилировал", от жилых комплексов, торговых центров, РОВД до зданий почты :mrgreen: в западных Европах навесные фасады интересны, прежде всего, своим разнообразием.

Ехал мимо Гвардейского, зажали денег на керамику нормальных размеров, в итоге в центре города появится ещё одна безликая свечечка.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 18:04

  sequence написав:
  flyman написав:..
представ, Успіх уже теж заплатив за прєлєсць, а тут, вжух, і ще на касу +20%.
..
у меня с инвестицией в б/Укрбуд такая же неопределенность. Кто-то из коллег по несчастью позвонил в фонд, сказали, что частников вроде не коснется, но сейчас нас больше интересует, чтобы просто достроили

Пока никто толком ничего не знает. Говорят, что коснется только новых договоров. Нужно ждать окончательного варианта с розьяснением. Уж очень не хочется, чтоб прилетело 20% :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 18:11

  Serg-ik написав:
  roberto dark написав:Лет 5 назад пришлось пожить некоторое время в этом доме. Полнейший отстой этот жк, ...Когда двери закрывают соседи, такое впечатление, что стены в комнатах шатались. Звукоизоляция никакая

Видел видосик, там менеджеру задавали вопрос и он ответил, что в последующих проектах КАНа учли этот момент.
Учли и сделали в Файна-таун между квартирами 2 перегородки по 10 см с пустым пространством в 5 см меж ними :mrgreen: Во всех ли домах так? не знаю. Но 2 года назад мне так ответили в ОП

На самом деле разницы большой не увидел, точнее не услышал, между перегородкой в 25 см из газобетона, и 10 газобетона +10 ваты+10газобетона. Подозреваю, что в последнем варианте внутри собрали обрезки ваты со всего комполекса
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