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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7798779978007801

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 109
1. Зросли більш, як на 15%
18%
20
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
39%
42
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
18
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 18:39

На деле к октябрю двукратный рост на отопление и гор.воду + почти двукратное на электроэнергию.
https://news.finance.ua/ru/news/-/49601 ... ym-sezonom
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 18:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:Но это у нас. В Штатах и Европах, где домики из дерева весьма популярны, а о существовании газобетона люди узнают только от беженцев с Восточной Европы, ситуация иная

Хз, в Праге в частном секторе много раз видел коробки из пеноблоков, мансарды тоже из них колхозят. В Хорватии красный кирпич в почёте.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 19:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Есть инфа из Интергал. Человек сообщил, что собраны практически все доки,чтоб стартануть небольшой домик на Оболонской набережной. Между институтом гидробиологии и школой мыстецтв.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 19:26

  hume написав:Есть инфа из Интергал. Человек сообщил, что собраны практически все доки,чтоб стартануть небольшой домик на Оболонской набережной. Между институтом гидробиологии и школой мыстецтв.

Там школу собирались строить энное количество лет, ещё с постройки Оазиса. Когда три года назад из Киева отчаливал, то снова типа про возобновление идей построить какую-то супер-школу что-то вещали.
Впрочем, ожидаемо :mrgreen:
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 19:33

Неправильных экспертов вам в ленту. Прихожанам секты Кухара без седатиков не смотреть

zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 19:37

  zРадио написав:
  Frant написав:
  zРадио написав:А там растет и доля, приходящаяся на еду, и доля, приходящаяся на коммуналку. Затраты, которых никак не избежать

Я впевнений, що люди, які раз в кілька років можуть купляти квартири в Києві - не економлять на їжі, взутті та одягу. На машинах - так, можуть їздити не нових. На закордонному відпочинку - можуть економити.


Зато многие арендаторы распределяют семейный бюджет до копейки. А слабый рынок аренды снижает инвестиционный интерес к жилью. На самом деле РЖН высоко интегрирован в экономику нищебродства - наивно полагать, что его формируют одни коррупционеры с бездонными карманами

Я вот снова вышел на КРЖН на предмет чего-нить арендовать

Хочется все твои опусы распечатать, даже мелким шрифтом, а потом этой пачкой листов бумаги бить тебя долго, с чувством, с удовольствием :)

И я ни фига не шучу
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 19:38

  Рыба-сом написав:
  hume написав:Есть инфа из Интергал. Человек сообщил, что собраны практически все доки,чтоб стартануть небольшой домик на Оболонской набережной. Между институтом гидробиологии и школой мыстецтв.

Там школу собирались строить энное количество лет, ещё с постройки Оазиса. Когда три года назад из Киева отчаливал, то снова типа про возобновление идей построить какую-то супер-школу что-то вещали.
Впрочем, ожидаемо :mrgreen:

Я тоже сначала так подумал, но территория для школы более 2 гектаров, могли бы не просто домик возвести, а построить целый жк на несколько тысяч квартир с нежилым стилобатом, бассейном, гипермаркетом и автосалоном. Там есть пара апендиксов между школой и особнячками, там и планируют построить. Посмотрим как оно случится в итоге.

Кстати, проект школы видел пару лет назад на каком-то сайте в разделе лучшие проекты учебных заведений.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 19:39

  pesikot написав:Я вот снова вышел на КРЖН на предмет чего-нить арендовать

Хочется все твои опусы распечатать, даже мелким шрифтом, а потом этой пачкой листов бумаги бить тебя долго, с чувством, с удовольствием :)

И я ни фига не шучу


Что ты хотел после Чернигова? Тебе в Киеве первое время и поход в кафе, и проезд на такси, и стрижка у парикмахера будет дорого. Какая уж там аренда...
zРадио
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