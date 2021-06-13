На деле к октябрю двукратный рост на отопление и гор.воду + почти двукратное на электроэнергию.
https://news.finance.ua/ru/news/-/49601 ... ym-sezonom
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 18:39
На деле к октябрю двукратный рост на отопление и гор.воду + почти двукратное на электроэнергию.
https://news.finance.ua/ru/news/-/49601 ... ym-sezonom
Додано: П'ят 02 лип, 2021 18:58
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Хз, в Праге в частном секторе много раз видел коробки из пеноблоков, мансарды тоже из них колхозят. В Хорватии красный кирпич в почёте.
Додано: П'ят 02 лип, 2021 19:18
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Есть инфа из Интергал. Человек сообщил, что собраны практически все доки,чтоб стартануть небольшой домик на Оболонской набережной. Между институтом гидробиологии и школой мыстецтв.
Додано: П'ят 02 лип, 2021 19:26
Там школу собирались строить энное количество лет, ещё с постройки Оазиса. Когда три года назад из Киева отчаливал, то снова типа про возобновление идей построить какую-то супер-школу что-то вещали.
Впрочем, ожидаемо
Додано: П'ят 02 лип, 2021 19:33
Неправильных экспертов вам в ленту. Прихожанам секты Кухара без седатиков не смотреть
Додано: П'ят 02 лип, 2021 19:37
Я вот снова вышел на КРЖН на предмет чего-нить арендовать
Хочется все твои опусы распечатать, даже мелким шрифтом, а потом этой пачкой листов бумаги бить тебя долго, с чувством, с удовольствием
И я ни фига не шучу
Додано: П'ят 02 лип, 2021 19:38
Я тоже сначала так подумал, но территория для школы более 2 гектаров, могли бы не просто домик возвести, а построить целый жк на несколько тысяч квартир с нежилым стилобатом, бассейном, гипермаркетом и автосалоном. Там есть пара апендиксов между школой и особнячками, там и планируют построить. Посмотрим как оно случится в итоге.
Кстати, проект школы видел пару лет назад на каком-то сайте в разделе лучшие проекты учебных заведений.
Додано: П'ят 02 лип, 2021 19:39
Что ты хотел после Чернигова? Тебе в Киеве первое время и поход в кафе, и проезд на такси, и стрижка у парикмахера будет дорого. Какая уж там аренда...
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