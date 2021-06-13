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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7799780078017802

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 109
1. Зросли більш, як на 15%
18%
20
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
39%
42
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
18
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 20:36

  hume написав:
  sequence написав:[qu
увы. Тяга нашего люда к бетону сродни тяге кроманьонцев к пещерам. Будучи часто в командировках в Зап. Европах, нигде не видел таких убогих стеклопакетов, как у нас, хоть мы их оттуда, с Запада и импортируем. Если там утепление домов вентфасадом вижу чаще мокрой штукатурки, у нас вентфасад - это "шик и блеск, элитка".

Кстати вентфасад как жк Нью Йорк видел уже в застройке ходосовских полей. Не думаю, что сильно дорого на данный момент. Восточный сосед уже давно всё "завентилировал", от жилых комплексов, торговых центров, РОВД до зданий почты :mrgreen: в западных Европах навесные фасады интересны, прежде всего, своим разнообразием.

Ехал мимо Гвардейского, зажали денег на керамику нормальных размеров, в итоге в центре города появится ещё одна безликая свечечка.



Сорі хлопці, але Я не погоджуюся що весь вентфасад це омно. Це все рівно що зробити висновок що у авто 4 колеса, тому всі авто запорожець.

Венфасад в РТ, тетрісі і бф це окуєть. Вентфасад в аркаді і кгс це омно.
Вентфасад в парклейксіті - гуд. Вентфасад в гвардійському - позор.

Подивіться на 10річні будівлі з якісним вентфасадом - як нові. Поливіться на штукатурку - вже пооблазила декілька разів
Первый
 
Повідомлень: 16151
З нами з: 27.10.09
Подякував: 235 раз.
Подякували: 2235 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 20:47

  Прохожий написав:
  hume написав:Ехал мимо Гвардейского, зажали денег на керамику нормальных размеров, в итоге в центре города появится ещё одна безликая свечечка.

это да но в свое время на моменте можно было взять видовую 1к па1.3, жалею до сих пор что протупил
локация реально агонь!

хороший знакомый живет в Аристократе, часто бываю в гостях, хороший домик, в свое время тоже рассматривал )

Аристркрат тоже можно было нормально прикупить. По сравнению с сегодняшними ценами в два раза дешевле. И с виду тоже неплох. Терзают мысли по поводу участка с правой стороны комплекса, между аристократом и скайлайном. Чувствую скоро вид кому то подпортят..
hume
 
Повідомлень: 7964
З нами з: 27.12.12
Подякував: 860 раз.
Подякували: 1530 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 20:52

  Первый написав:
  hume написав:
  sequence написав:[qu
увы. Тяга нашего люда к бетону сродни тяге кроманьонцев к пещерам. Будучи часто в командировках в Зап. Европах, нигде не видел таких убогих стеклопакетов, как у нас, хоть мы их оттуда, с Запада и импортируем. Если там утепление домов вентфасадом вижу чаще мокрой штукатурки, у нас вентфасад - это "шик и блеск, элитка".

Кстати вентфасад как жк Нью Йорк видел уже в застройке ходосовских полей. Не думаю, что сильно дорого на данный момент. Восточный сосед уже давно всё "завентилировал", от жилых комплексов, торговых центров, РОВД до зданий почты :mrgreen: в западных Европах навесные фасады интересны, прежде всего, своим разнообразием.

Ехал мимо Гвардейского, зажали денег на керамику нормальных размеров, в итоге в центре города появится ещё одна безликая свечечка.



Сорі хлопці, але Я не погоджуюся що весь вентфасад це омно. Це все рівно що зробити висновок що у авто 4 колеса, тому всі авто запорожець.

Венфасад в РТ, тетрісі і бф це окуєть. Вентфасад в аркаді і кгс це омно.
Вентфасад в парклейксіті - гуд. Вентфасад в гвардійському - позор.

Подивіться на 10річні будівлі з якісним вентфасадом - як нові. Поливіться на штукатурку - вже пооблазила декілька разів

Так а я и не спорю. Просто всё, включая вентфасад, нужно делать с умом. А так получается, что из-за трёх копеек на экономии размера керамической плитки запороли всю идею.

Кстати, ехал мимо покрашенного куска док32. А оно уже выгорело :mrgreen: какое же оно страшное
hume
 
Повідомлень: 7964
З нами з: 27.12.12
Подякував: 860 раз.
Подякували: 1530 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 20:55

  hume написав:
  Прохожий написав:
  hume написав:Ехал мимо Гвардейского, зажали денег на керамику нормальных размеров, в итоге в центре города появится ещё одна безликая свечечка.

это да но в свое время на моменте можно было взять видовую 1к па1.3, жалею до сих пор что протупил
локация реально агонь!

хороший знакомый живет в Аристократе, часто бываю в гостях, хороший домик, в свое время тоже рассматривал )

Аристркрат тоже можно было нормально прикупить. По сравнению с сегодняшними ценами в два раза дешевле. И с виду тоже неплох. Терзают мысли по поводу участка с правой стороны комплекса, между аристократом и скайлайном. Чувствую скоро вид кому то подпортят..

этот участок мне давно понятен, после застройки Скайлайн уйдет в тень, у знакомого вид на цвк и Лавру)
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 20:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Кстати, ехал мимо покрашенного куска док32.

кстати, ехал мимо котлована Оазиса на Рыбальском, опора моста находится ВНУТРИ строительного забора(на территории стройплощадки), думаю там размер плиты вентфасада уже не имеет особого значения, НЕреальный трэш...
Прохожий
 
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З нами з: 05.06.13
Подякував: 737 раз.
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  #<1 ... 7799780078017802
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