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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 20:36
hume написав: sequence написав:
[qu
увы. Тяга нашего люда к бетону сродни тяге кроманьонцев к пещерам. Будучи часто в командировках в Зап. Европах, нигде не видел таких убогих стеклопакетов, как у нас, хоть мы их оттуда, с Запада и импортируем. Если там утепление домов вентфасадом вижу чаще мокрой штукатурки, у нас вентфасад - это "шик и блеск, элитка".
Кстати вентфасад как жк Нью Йорк видел уже в застройке ходосовских полей. Не думаю, что сильно дорого на данный момент. Восточный сосед уже давно всё "завентилировал", от жилых комплексов, торговых центров, РОВД до зданий почты
в западных Европах навесные фасады интересны, прежде всего, своим разнообразием.
Ехал мимо Гвардейского, зажали денег на керамику нормальных размеров, в итоге в центре города появится ещё одна безликая свечечка.
Сорі хлопці, але Я не погоджуюся що весь вентфасад це омно. Це все рівно що зробити висновок що у авто 4 колеса, тому всі авто запорожець.
Венфасад в РТ, тетрісі і бф це окуєть. Вентфасад в аркаді і кгс це омно.
Вентфасад в парклейксіті - гуд. Вентфасад в гвардійському - позор.
Подивіться на 10річні будівлі з якісним вентфасадом - як нові. Поливіться на штукатурку - вже пооблазила декілька разів
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 20:47
Прохожий написав: hume написав:
Ехал мимо Гвардейского, зажали денег на керамику нормальных размеров, в итоге в центре города появится ещё одна безликая свечечка.
это да но в свое время на моменте можно было взять видовую 1к па1.3, жалею до сих пор что протупил
локация реально агонь!
хороший знакомый живет в Аристократе, часто бываю в гостях, хороший домик, в свое время тоже рассматривал )
Аристркрат тоже можно было нормально прикупить. По сравнению с сегодняшними ценами в два раза дешевле. И с виду тоже неплох. Терзают мысли по поводу участка с правой стороны комплекса, между аристократом и скайлайном. Чувствую скоро вид кому то подпортят..
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hume
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 20:52
Первый написав: hume написав: sequence написав:
[qu
увы. Тяга нашего люда к бетону сродни тяге кроманьонцев к пещерам. Будучи часто в командировках в Зап. Европах, нигде не видел таких убогих стеклопакетов, как у нас, хоть мы их оттуда, с Запада и импортируем. Если там утепление домов вентфасадом вижу чаще мокрой штукатурки, у нас вентфасад - это "шик и блеск, элитка".
Кстати вентфасад как жк Нью Йорк видел уже в застройке ходосовских полей. Не думаю, что сильно дорого на данный момент. Восточный сосед уже давно всё "завентилировал", от жилых комплексов, торговых центров, РОВД до зданий почты
в западных Европах навесные фасады интересны, прежде всего, своим разнообразием.
Ехал мимо Гвардейского, зажали денег на керамику нормальных размеров, в итоге в центре города появится ещё одна безликая свечечка.
Сорі хлопці, але Я не погоджуюся що весь вентфасад це омно. Це все рівно що зробити висновок що у авто 4 колеса, тому всі авто запорожець.
Венфасад в РТ, тетрісі і бф це окуєть. Вентфасад в аркаді і кгс це омно.
Вентфасад в парклейксіті - гуд. Вентфасад в гвардійському - позор.
Подивіться на 10річні будівлі з якісним вентфасадом - як нові. Поливіться на штукатурку - вже пооблазила декілька разів
Так а я и не спорю. Просто всё, включая вентфасад, нужно делать с умом. А так получается, что из-за трёх копеек на экономии размера керамической плитки запороли всю идею.
Кстати, ехал мимо покрашенного куска док32. А оно уже выгорело
какое же оно страшное
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hume
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 20:55
hume написав: Прохожий написав: hume написав:
Ехал мимо Гвардейского, зажали денег на керамику нормальных размеров, в итоге в центре города появится ещё одна безликая свечечка.
это да но в свое время на моменте можно было взять видовую 1к па1.3, жалею до сих пор что протупил
локация реально агонь!
хороший знакомый живет в Аристократе, часто бываю в гостях, хороший домик, в свое время тоже рассматривал )
Аристркрат тоже можно было нормально прикупить. По сравнению с сегодняшними ценами в два раза дешевле. И с виду тоже неплох. Терзают мысли по поводу участка с правой стороны комплекса, между аристократом и скайлайном.
Чувствую скоро вид кому то подпортят..
этот участок мне давно понятен, после застройки Скайлайн уйдет в тень, у знакомого вид на цвк и Лавру)
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 20:59
hume написав:
Кстати, ехал мимо покрашенного куска док32.
кстати, ехал мимо котлована Оазиса на Рыбальском, опора моста находится ВНУТРИ строительного забора(на территории стройплощадки), думаю там размер плиты вентфасада уже не имеет особого значения, НЕреальный трэш...
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 23:17
Прохожий написав: hume написав:
Кстати, ехал мимо покрашенного куска док32.
кстати, ехал мимо котлована Оазиса на Рыбальском, опора моста находится ВНУТРИ строительного забора(на территории стройплощадки), думаю там размер плиты вентфасада уже не имеет особого значения, НЕреальный трэш...
Как то читал отзывы инвесторов. Все были рады. Я понимаю, что вид в сторону Андреевской церкви и склонов Днепра великолепен, но иметь мост в доме немножко дискомфортно
Когда то для общего развития смотрел две квартирки в парк стоуне, тот который на северном мосту стоит в конце г Сталинграда. Смотрел выше десятого с мостом внизу, так же смотрел Солнечную Ривьеру с видом вдоль мостов, или с прямым выходом на Броварской проспект. Это очень странное приобретение, на 20ом этаже Солнечной Ривьеры с открытыми окнами находиться нереально, при этом по мосту не едет большегрузный транспорт. С закрытыми окнами от застройщика днём было почти не слышно, но ночью нужно будет привыкать. Про смог и прочии атрибуты жизни вдоль транспортных артерий , которые постоянно находятся в заторах писали многократно. Но, по непосредственной близости к объекту с повышенным уровнем шума и загрязнения жк Оазис уверенно забирает первые три медали. Кстати там будет ещё съезд воскресенского моста на гаванский, то есть количество стоящих авто в этом районе ещё добавится
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hume
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 23:22
Прохожий написав: hume написав:
Кстати, ехал мимо покрашенного куска док32.
кстати, ехал мимо котлована Оазиса на Рыбальском, опора моста находится ВНУТРИ строительного забора(на территории стройплощадки), думаю там размер плиты вентфасада уже не имеет особого значения, НЕреальный трэш...
Это блд какой-то абсурд. Обычно так получается где-то а Юго-Восточной Азии когда новую инфраструктуру прокладывают по старому району. А тут новый дом тупо лепят к мосту. Какой-то пц.
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airmax78
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 23:35
Прохожий написав: hume написав:
Ехал мимо Гвардейского, зажали денег на керамику нормальных размеров, в итоге в центре города появится ещё одна безликая свечечка.
это да но в свое время на моменте можно было взять видовую 1к па1.3, жалею до сих пор что протупил
локация реально агонь!
хороший знакомый живет в Аристократе, часто бываю в гостях, хороший домик, в свое время тоже рассматривал )
Аристократ строился в середине 15го из битого кирпича, инфа от гендира фирмы что его стеклила. Про толщину плит монолита и обвязку уголком колонн не рассчитанных на выполненную по этажности нагрузку не уточнил, ибо больше нех чем было заняться.
У нас в городе ещё веселей Дельмар клепает абы дешевле хруща через дорогу свечка стоила.
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 23:53
Ищем 3к квартиру коллеге в аренду. Поездили по бывшим элитным домам. Леси Украинки, Панаса Мирного, Старонаводницкая...
Да уж... Как-то грустно. Хотя Панаса Мирного ещё держится. На удивление неплохая входная группа. Видимо это была в своё время супер-элитка. Но на этажах.... Печалька
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