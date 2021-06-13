Додано: П'ят 02 лип, 2021 23:17

Прохожий написав: hume написав: Кстати, ехал мимо покрашенного куска док32. Кстати, ехал мимо покрашенного куска док32.

кстати, ехал мимо котлована Оазиса на Рыбальском, опора моста находится ВНУТРИ строительного забора(на территории стройплощадки), думаю там размер плиты вентфасада уже не имеет особого значения, НЕреальный трэш... кстати, ехал мимо котлована Оазиса на Рыбальском, опора моста находится ВНУТРИ строительного забора(на территории стройплощадки), думаю там размер плиты вентфасада уже не имеет особого значения, НЕреальный трэш...

Как то читал отзывы инвесторов. Все были рады. Я понимаю, что вид в сторону Андреевской церкви и склонов Днепра великолепен, но иметь мост в доме немножко дискомфортноКогда то для общего развития смотрел две квартирки в парк стоуне, тот который на северном мосту стоит в конце г Сталинграда. Смотрел выше десятого с мостом внизу, так же смотрел Солнечную Ривьеру с видом вдоль мостов, или с прямым выходом на Броварской проспект. Это очень странное приобретение, на 20ом этаже Солнечной Ривьеры с открытыми окнами находиться нереально, при этом по мосту не едет большегрузный транспорт. С закрытыми окнами от застройщика днём было почти не слышно, но ночью нужно будет привыкать. Про смог и прочии атрибуты жизни вдоль транспортных артерий , которые постоянно находятся в заторах писали многократно. Но, по непосредственной близости к объекту с повышенным уровнем шума и загрязнения жк Оазис уверенно забирает первые три медали. Кстати там будет ещё съезд воскресенского моста на гаванский, то есть количество стоящих авто в этом районе ещё добавится