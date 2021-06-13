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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 03 лип, 2021 09:22
airmax78 написав: Прохожий написав: hume написав:
Кстати, ехал мимо покрашенного куска док32.
кстати, ехал мимо котлована Оазиса на Рыбальском, опора моста находится ВНУТРИ строительного забора(на территории стройплощадки), думаю там размер плиты вентфасада уже не имеет особого значения, НЕреальный трэш...
Это блд какой-то абсурд. Обычно так получается где-то а Юго-Восточной Азии
когда новую инфраструктуру прокладывают по старому району. А тут новый дом тупо лепят к мосту. Какой-то пц.
Ось воно шо! А всі тут кажуть Київ = Берлін, Лондон, ну може Бухарест...
А воно тупо Ханой чи Дакка
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Додано: Суб 03 лип, 2021 09:28
change_pm , я прям вижу как немцы на Туарегах засвакивают на бордюр и по тротуару объехав пробку засовуются нагло в полосу снова.
Стопудов Берлин.
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Додано: Суб 03 лип, 2021 09:29
change_pm написав: airmax78 написав: Прохожий написав:
кстати, ехал мимо котлована Оазиса на Рыбальском, опора моста находится ВНУТРИ строительного забора(на территории стройплощадки), думаю там размер плиты вентфасада уже не имеет особого значения, НЕреальный трэш...
Это блд какой-то абсурд. Обычно так получается где-то а Юго-Восточной Азии
когда новую инфраструктуру прокладывают по старому району. А тут новый дом тупо лепят к мосту. Какой-то пц.
Ось воно шо! А всі тут кажуть Київ = Берлін, Лондон, ну може Бухарест...
А воно тупо Ханой чи Дакка
Жадность, если её не ограничивать рамками закона, превратит любую Вену в Осокорки.
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Додано: Суб 03 лип, 2021 09:30
airmax78 написав:
Ищем 3к квартиру коллеге в аренду. Поездили по бывшим элитным домам. Леси Украинки, Панаса Мирного, Старонаводницкая...
Да уж... Как-то грустно. Хотя Панаса Мирного ещё держится. На удивление неплохая входная группа. Видимо это была в своё время супер-элитка. Но на этажах....
Печалька
Пічалька Макс - це коли ти дивишся в дзеркало і бачиш, шо роки спливають, сивина і зморшки з"явились...
А поверхи чи вхідна группа - це дитячий лєпєт перфекціоніста, якому немає більше чим зайнятись
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Додано: Суб 03 лип, 2021 09:32
Hotab написав:change_pm
, я прям вижу как немцы на Туарегах засвакивают на бордюр и по тротуару объехав пробку засовуются нагло в полосу снова.
Стопудов Берлин.
А за рульом Трибека...
зі. пригоди Трибеки в Німців ))))
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Додано: Суб 03 лип, 2021 09:35
airmax78 написав:
Жадность, если её не ограничивать рамками закона, превратит любую Вену в Осокорки.
Київ ніколи поруч з Віднем чи Берліном не стояв...
Не так культура, не той менталітет, не та архітектура...
Всі останні, не куплені данні, показують місце України і Києва = Азія / Африка...
Треба змиритись
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Додано: Суб 03 лип, 2021 09:37
change_pm написав: airmax78 написав:
Ищем 3к квартиру коллеге в аренду. Поездили по бывшим элитным домам. Леси Украинки, Панаса Мирного, Старонаводницкая...
Да уж... Как-то грустно. Хотя Панаса Мирного ещё держится. На удивление неплохая входная группа. Видимо это была в своё время супер-элитка. Но на этажах....
Печалька
Пічалька Макс - це коли ти дивишся в дзеркало і бачиш, шо роки спливають, сивина і зморшки з"явились...
А поверхи чи вхідна группа - це дитячий лєпєт перфекціоніста, якому немає більше чим зайнятись
К чему ты это написал - хз. Тема о недвиге, а не о личностном росте.
Востаннє редагувалось airmax78
в Суб 03 лип, 2021 09:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 03 лип, 2021 09:37
Успіх написав:
Тому ще раз запитую - є такий механізм?(обкласти максимально корупціонерів
, а по-мінімуму - всіх інших)
Нема?
Ну тоді все, я замовкаю
Коли корупціонери приймають закони для плебса, то ти краще помовч...
Бо і долярчика кратно полюблять...
Коли у населення виростуть яйки захищати свої права на вулицях, проводячи люстрацію на телеграфних стовбах, тоді можливо щось і зміниться...
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Додано: Суб 03 лип, 2021 09:40
airmax78 написав:
К чему ты это написал - хз. Тема о недвиге
, а не о личностном росте.
А у тебе все переплітається...
Як то кажуть харє проводити порівняння і шукати підтвердження, що твоя канхфетка - КУУЛ!
Поки так воно і є, а через 10 років може так і не бути, але це не важливо.
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Додано: Суб 03 лип, 2021 09:42
Успіх написав:
Тому ще раз запитую - є такий механізм?(обкласти максимально корупціонерів, а по-мінімуму - всіх інших)
Нема?
Ну тоді все, я замовкаю
Есть. Называется Карний кодекс. Там за коррупцию статьи с конфискацией.
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