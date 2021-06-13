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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7801780278037804

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 109
1. Зросли більш, як на 15%
18%
20
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
39%
42
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
18
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 09:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  change_pm написав:Коли у населення виростуть яйки захищати свої права на вулицях, проводячи люстрацію на телеграфних стовбах, тоді можливо щось і зміниться...

Так ото ж!
"Пластиліновий народ"!©(мій вислів)
Можна будь-як м'яти і ліпити коники з такого пластилінового народу!
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 09:46

  Vlad442 написав:
  Успіх написав:
Тому ще раз запитую - є такий механізм?(обкласти максимально корупціонерів, а по-мінімуму - всіх інших)
Нема?
Ну тоді все, я замовкаю :roll:

Есть. Называется Карний кодекс. Там за коррупцию статьи с конфискацией.

Він не дуже діє :roll:
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 09:46

  Успіх написав:
  change_pm написав:Коли у населення виростуть яйки захищати свої права на вулицях, проводячи люстрацію на телеграфних стовбах, тоді можливо щось і зміниться...

Так ото ж!
"Пластиліновий народ"!©(мій вислів)
Можна будь-як м'яти і ліпити коники з такого пластилінового народу!
Сумно, блд!©

Тю, а я для кого кричу вже який рік - ВСІ ЗАКОРДОН! :roll:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 09:51

  change_pm написав:
  Успіх написав:
  change_pm написав:Коли у населення виростуть яйки захищати свої права на вулицях, проводячи люстрацію на телеграфних стовбах, тоді можливо щось і зміниться...

Так ото ж!
"Пластиліновий народ"!©(мій вислів)
Можна будь-як м'яти і ліпити коники з такого пластилінового народу!
Сумно, блд!©

Тю, а я для кого кричу вже який рік - ВСІ ЗАКОРДОН! :roll:

Всі - не можуть!
Точніше, можуть не тільки лиш всі :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 10:52

  change_pm написав:
  airmax78 написав:К чему ты это написал - хз. Тема о недвиге, а не о личностном росте.

А у тебе все переплітається...

Як то кажуть харє проводити порівняння і шукати підтвердження, що твоя канхфетка - КУУЛ!

Поки так воно і є, а через 10 років може так і не бути, але це не важливо.

Это здесь не при чем. Мой домик по-сравнению с Чигакой и компанией тоже выглядит уныло, что снаружи, что изнутри. Но, конечно, не так уныло, как дома на Старонаводницкой. Все-таки это был сильно растянувшийся во времени переходный период от мрачного массового совкостроя к модным мопам.
И повторюсь, ничего с набившим аскомину Тетрисом или Чикаго через 10 лет не произойдёт. Они все также будут оставаться очень крутыми домами. Судьба Старонаводницкой их не ждёт. Почему - уже много раз объяснял. По той же причине, почему МОПы дореволюционных домов, там где они чудом сохранились, и спустя 100+ лет не кажутся унылым говном.
PS А ведь ты по себе судишь - ты же зависаешь на этой ветке именно по этой причине: самоутвердиться своей эмиграцией и снова и снова убедить себя в том, что всеправильносделал.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 10:54

Ладно, давайте по темі))

Не хоче слухати нікого Сержик, а час спливає....


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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 11:29

  airmax78 написав:PS А ведь ты по себе судишь - ты же зависаешь на этой ветке именно по этой причине: самоутвердиться своей эмиграцией и снова и снова убедить себя в том, что всеправильносделал.

А ось і ні )))) тутай я спілкуюсь, кому треба розказую, як можна в Заливі знайти роботу і як тут жити.

Самостверджуюсь я на лінкедині, коли вбиваю назву своєї прохфесії і бачу таке:
Україна - 0
Раша - 5
Залив - 20
ЮК - 80
Штати - 200

І таке вже продовжується куєву тучу років...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 12:20

  change_pm написав:
  airmax78 написав:PS А ведь ты по себе судишь - ты же зависаешь на этой ветке именно по этой причине: самоутвердиться своей эмиграцией и снова и снова убедить себя в том, что всеправильносделал.

А ось і ні )))) тутай я спілкуюсь, кому треба розказую, як можна в Заливі знайти роботу і як тут жити.

Самостверджуюсь я на лінкедині, коли вбиваю назву своєї прохфесії і бачу таке:
Україна - 0
Раша - 5
Залив - 20
ЮК - 80
Штати - 200

І таке вже продовжується куєву тучу років...

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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 12:44

  airmax78 написав:
  change_pm написав:
  airmax78 написав:PS А ведь ты по себе судишь - ты же зависаешь на этой ветке именно по этой причине: самоутвердиться своей эмиграцией и снова и снова убедить себя в том, что всеправильносделал.

А ось і ні )))) тутай я спілкуюсь, кому треба розказую, як можна в Заливі знайти роботу і як тут жити.

Самостверджуюсь я на лінкедині, коли вбиваю назву своєї прохфесії і бачу таке:
Україна - 0
Раша - 5
Залив - 20
ЮК - 80
Штати - 200

І таке вже продовжується куєву тучу років...

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