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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 03 лип, 2021 09:43
change_pm написав:
Коли у населення виростуть яйки захищати свої права на вулицях, проводячи люстрацію на телеграфних стовбах, тоді можливо щось і зміниться...
Так ото ж!
"Пластиліновий народ"!©(мій вислів)
Можна будь-як м'яти і ліпити коники з такого пластилінового народу!
Сумно, блд!©
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Додано: Суб 03 лип, 2021 09:46
Vlad442 написав: Успіх написав:
Тому ще раз запитую - є такий механізм?(обкласти максимально корупціонерів, а по-мінімуму - всіх інших)
Нема?
Ну тоді все, я замовкаю
Есть. Называется Карний кодекс. Там за коррупцию статьи с конфискацией.
Він не дуже діє
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Додано: Суб 03 лип, 2021 09:46
Успіх написав: change_pm написав:
Коли у населення виростуть яйки захищати свої права на вулицях, проводячи люстрацію на телеграфних стовбах, тоді можливо щось і зміниться...
Так ото ж!
"Пластиліновий народ"!©(мій вислів)
Можна будь-як м'яти і ліпити коники з такого пластилінового народу!Сумно
, блд!©
Тю, а я для кого кричу вже який рік - ВСІ ЗАКОРДОН!
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Додано: Суб 03 лип, 2021 09:51
change_pm написав: Успіх написав: change_pm написав:
Коли у населення виростуть яйки захищати свої права на вулицях, проводячи люстрацію на телеграфних стовбах, тоді можливо щось і зміниться...
Так ото ж!
"Пластиліновий народ"!©(мій вислів)
Можна будь-як м'яти і ліпити коники з такого пластилінового народу!Сумно
, блд!©
Тю, а я для кого кричу вже який рік - ВСІ ЗАКОРДОН!
Всі - не можуть!
Точніше, можуть не тільки лиш всі
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Додано: Суб 03 лип, 2021 10:52
change_pm написав: airmax78 написав:
К чему ты это написал - хз. Тема о недвиге
, а не о личностном росте.
А у тебе все переплітається...
Як то кажуть харє проводити порівняння і шукати підтвердження, що твоя канхфетка - КУУЛ!
Поки так воно і є, а через 10 років може так і не бути, але це не важливо.
Это здесь не при чем. Мой домик по-сравнению с Чигакой и компанией тоже выглядит уныло, что снаружи, что изнутри. Но, конечно, не так уныло, как дома на Старонаводницкой. Все-таки это был сильно растянувшийся во времени переходный период от мрачного массового совкостроя к модным мопам.
И повторюсь, ничего с набившим аскомину Тетрисом или Чикаго через 10 лет не произойдёт. Они все также будут оставаться очень крутыми домами. Судьба Старонаводницкой их не ждёт. Почему - уже много раз объяснял. По той же причине, почему МОПы дореволюционных домов, там где они чудом сохранились, и спустя 100+ лет не кажутся унылым говном.
PS А ведь ты по себе судишь - ты же зависаешь на этой ветке именно по этой причине: самоутвердиться своей эмиграцией и снова и снова убедить себя в том, что всеправильносделал.
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Додано: Суб 03 лип, 2021 10:54
Не хоче слухати нікого Сержик, а час спливає....
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Додано: Суб 03 лип, 2021 11:29
airmax78 написав:
PS А ведь ты по себе судишь - ты же зависаешь на этой ветке именно по этой причине: самоутвердиться своей эмиграцией и снова и снова убедить себя в том, что всеправильносделал
.
А ось і ні )))) тутай я спілкуюсь, кому треба розказую, як можна в Заливі знайти роботу і як тут жити.
Самостверджуюсь я на лінкедині, коли вбиваю назву своєї прохфесії і бачу таке:
Україна - 0
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І таке вже продовжується куєву тучу років...
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Додано: Суб 03 лип, 2021 12:20
change_pm написав: airmax78 написав:
PS А ведь ты по себе судишь - ты же зависаешь на этой ветке именно по этой причине: самоутвердиться своей эмиграцией и снова и снова убедить себя в том, что всеправильносделал
.
А ось і ні )))) тутай я спілкуюсь, кому треба розказую, як можна в Заливі знайти роботу і як тут жити.
Самостверджуюсь я на лінкедині, коли вбиваю назву своєї прохфесії і бачу таке:
Україна - 0
Раша - 5
Залив - 20
ЮК - 80
Штати - 200
І таке вже продовжується куєву тучу років...
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Додано: Суб 03 лип, 2021 12:44
airmax78 написав: change_pm написав: airmax78 написав:
PS А ведь ты по себе судишь - ты же зависаешь на этой ветке именно по этой причине: самоутвердиться своей эмиграцией и снова и снова убедить себя в том, что всеправильносделал
.
А ось і ні )))) тутай я спілкуюсь, кому треба розказую, як можна в Заливі знайти роботу і як тут жити.
Самостверджуюсь я на лінкедині, коли вбиваю назву своєї прохфесії і бачу таке:
Україна - 0
Раша - 5
Залив - 20
ЮК - 80
Штати - 200
І таке вже продовжується куєву тучу років...
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Додано: Суб 03 лип, 2021 12:59
airmax78 написав: change_pm написав: airmax78 написав:
PS А ведь ты по себе судишь - ты же зависаешь на этой ветке именно по этой причине: самоутвердиться своей эмиграцией и снова и снова убедить себя в том, что всеправильносделал
.
А ось і ні )))) тутай я спілкуюсь, кому треба розказую, як можна в Заливі знайти роботу і як тут жити.
Самостверджуюсь я на лінкедині, коли вбиваю назву своєї прохфесії і бачу таке:
Україна - 0
Раша - 5
Залив - 20
ЮК - 80
Штати - 200
І таке вже продовжується куєву тучу років...
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Космонавт перекваліфікований у тестер для вакцин.
Хоча якщо в лінкедін то прибиральник, там не популярна ця професія
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