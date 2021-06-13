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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7802780378047805

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 109
1. Зросли більш, як на 15%
18%
20
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
39%
42
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
18
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 13:13

  change_pm написав:Тю, а я для кого кричу вже який рік - ВСІ ЗАКОРДОН! :roll:

Для всіх там місця не хватить...
Хіба що ти своє здаси в аренду....

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RTC12
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 13:24

  Первый написав:Космонавт перекваліфікований у тестер для вакцин.

Хоча якщо в лінкедін то прибиральник, там не популярна ця професія

Кха-кха :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 13:25

  RTC12 написав:
  change_pm написав:Тю, а я для кого кричу вже який рік - ВСІ ЗАКОРДОН! :roll:

Для всіх там місця не хватить...
Хіба що ти своє здаси в аренду....

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Свою коробку під мостом нікому не здам )))

А 2бедрум знімає приємна сім"я БЛМшиків, тому думаю, колегам-хфорумчанам з білою шкірою нема чього робити в тому районі..
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 13:28

Урловский 1.
Место для парковки включено :D
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hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 13:38

  hume написав:Урловский 1.
Место для парковки включено :D
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При этом одного форумчанина мучает вопрос: как Севен может стоить сильно дороже и продаваться, а Урловский стоит мёртвым грузом.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 13:50

  airmax78 написав:
  change_pm написав:
  airmax78 написав:К чему ты это написал - хз. Тема о недвиге, а не о личностном росте.

А у тебе все переплітається...

Як то кажуть харє проводити порівняння і шукати підтвердження, що твоя канхфетка - КУУЛ!

Поки так воно і є, а через 10 років може так і не бути, але це не важливо.

Это здесь не при чем. Мой домик по-сравнению с Чигакой и компанией тоже выглядит уныло, что снаружи, что изнутри. Но, конечно, не так уныло, как дома на Старонаводницкой. Все-таки это был сильно растянувшийся во времени переходный период от мрачного массового совкостроя к модным мопам.
И повторюсь, ничего с набившим аскомину Тетрисом или Чикаго через 10 лет не произойдёт. Они все также будут оставаться очень крутыми домами. Судьба Старонаводницкой их не ждёт. Почему - уже много раз объяснял. По той же причине, почему МОПы дореволюционных домов, там где они чудом сохранились, и спустя 100+ лет не кажутся унылым говном.
PS А ведь ты по себе судишь - ты же зависаешь на этой ветке именно по этой причине: самоутвердиться своей эмиграцией и снова и снова убедить себя в том, что всеправильносделал.


Таких бывших "ЧИСТИЛЬЩИКОВ ОБУВИ" как change_pm, в эмиграции можно встретить не редко. В основном - это те персонажи, у кого НЕ СЛОЖИЛОСЬ на родине с реализацией их "уникальных" способностей :twisted:

P.S. Знаю также одного деда с Анталии, топикстартера заблокированной соседней ветки, но там другая история...:)
roberto dark
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  #<1 ... 7802780378047805
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