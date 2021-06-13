Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:К чему ты это написал - хз. Тема о недвиге, а не о личностном росте.
А у тебе все переплітається...
Як то кажуть харє проводити порівняння і шукати підтвердження, що твоя канхфетка - КУУЛ!
Поки так воно і є, а через 10 років може так і не бути, але це не важливо.
Это здесь не при чем. Мой домик по-сравнению с Чигакой и компанией тоже выглядит уныло, что снаружи, что изнутри. Но, конечно, не так уныло, как дома на Старонаводницкой. Все-таки это был сильно растянувшийся во времени переходный период от мрачного массового совкостроя к модным мопам. И повторюсь, ничего с набившим аскомину Тетрисом или Чикаго через 10 лет не произойдёт. Они все также будут оставаться очень крутыми домами. Судьба Старонаводницкой их не ждёт. Почему - уже много раз объяснял. По той же причине, почему МОПы дореволюционных домов, там где они чудом сохранились, и спустя 100+ лет не кажутся унылым говном. PS А ведь ты по себе судишь - ты же зависаешь на этой ветке именно по этой причине: самоутвердиться своей эмиграцией и снова и снова убедить себя в том, что всеправильносделал.
Таких бывших "ЧИСТИЛЬЩИКОВ ОБУВИ" как change_pm, в эмиграции можно встретить не редко. В основном - это те персонажи, у кого НЕ СЛОЖИЛОСЬ на родине с реализацией их "уникальных" способностей
P.S. Знаю также одного деда с Анталии, топикстартера заблокированной соседней ветки, но там другая история...
roberto dark написав: Таких бывших "ЧИСТИЛЬЩИКОВ ОБУВИ" как change_pm, в эмиграции можно встретить не редко. В основном - это те персонажи, у кого НЕ СЛОЖИЛОСЬ на родине с реализацией их "уникальных" способностей