airmax78 написав:

change_pm написав: airmax78 написав: К чему ты это написал - хз. Тема о недвиге, а не о личностном росте. К чему ты это написал - хз., а не о личностном росте.

А у тебе все переплітається...



Як то кажуть харє проводити порівняння і шукати підтвердження, що твоя канхфетка - КУУЛ!



Поки так воно і є, а через 10 років може так і не бути, але це не важливо. А у тебе все переплітається...Як то кажуть харє проводити порівняння і шукати підтвердження, що твоя канхфетка - КУУЛ!Поки так воно і є, а через 10 років може так і не бути, але це не важливо.

Это здесь не при чем. Мой домик по-сравнению с Чигакой и компанией тоже выглядит уныло, что снаружи, что изнутри. Но, конечно, не так уныло, как дома на Старонаводницкой. Все-таки это был сильно растянувшийся во времени переходный период от мрачного массового совкостроя к модным мопам.И повторюсь, ничего с набившим аскомину Тетрисом или Чикаго через 10 лет не произойдёт. Они все также будут оставаться очень крутыми домами. Судьба Старонаводницкой их не ждёт. Почему - уже много раз объяснял. По той же причине, почему МОПы дореволюционных домов, там где они чудом сохранились, и спустя 100+ лет не кажутся унылым говном.PS А ведь ты по себе судишь - ты же зависаешь на этой ветке именно по этой причине: самоутвердиться своей эмиграцией и снова и снова убедить себя в том, что всеправильносделал.