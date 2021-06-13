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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7803780478057806

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 109
1. Зросли більш, як на 15%
18%
20
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
39%
42
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
18
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 17:52

  airmax78 написав:
  hume написав:Урловский 1.
Место для парковки включено :D

При этом одного форумчанина мучает вопрос: как Севен может стоить сильно дороже и продаваться, а Урловский стоит мёртвым грузом.


смотря куда окна. Возле шоссе Бажана, шум и пробки. Жизнь в кайф. 2 часа на тесле. Вместо того чтобы жить за Киевом и тратить 2.5 часа, вместо 2 часа в севене.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 18:17

  BIGor написав:
  hume написав:Урловский 1.
Место для парковки включено :D
Зображення

Надо смотреть кадастровую карту, что там по земле под гаражами. Скорее всего нет собственности.

Разве есть надежда, что это уродство повсеместно ржавеющее почти во всех районах Киева, будут сносить когда-нибудь?
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 18:32

  BIGor написав:
  hume написав:Урловский 1.
Место для парковки включено :D
Зображення

Надо смотреть кадастровую карту, что там по земле под гаражами. Скорее всего нет собственности.

Так и есть. Обычно в гаражных кооперативах, там где гаражи не капитальные, земля никак не регулируется. Море гаражей не навсегда, здесь будет город сад.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 18:39

  hume написав:
  BIGor написав:
  hume написав:Урловский 1.
Место для парковки включено :D
Зображення

Надо смотреть кадастровую карту, что там по земле под гаражами. Скорее всего нет собственности.

Так и есть. Обычно в гаражных кооперативах, там где гаражи не капитальные, земля никак не регулируется. Море гаражей не навсегда, здесь будет город сад.

Когда вместо гаражей будут 30-этажные человечники, гаражи останутся в памяти как зеленая травка, скверик и озерцо.
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