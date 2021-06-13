zРадио написав:

pesikot написав: А вот тут ты ТАК крепко сел в лужу :) Анал-итег :)



Я с 2001 года периодически проживаю в Киеве. Знаю, чё па чём

Поэтому, все твои опусы - полная туфта.

Как и твой теперешний пост :) А вот тут ты ТАК крепко сел в лужу :) Анал-итег :)Я с 2001 года периодически проживаю в Киеве. Знаю, чё па чёмПоэтому, все твои опусы - полная туфта.Как и твой теперешний пост :)

airmax78 написав: При этом одного форумчанина мучает вопрос: как Севен может стоить сильно дороже и продаваться, а Урловский стоит мёртвым грузом. При этом одного форумчанина мучает вопрос: как Севен может стоить сильно дороже и продаваться, а Урловский стоит мёртвым грузом.

Та кому ты вообще интересен - хоть с 80-х. Если аренду тяжко платить, это еще не значит, что рынок аренды цветет и пахнет. Платежеспособный спрос тем ниже, чем ниже экономическая динамика, а не чем выше цены - учи матчасть и не грузи остальных своими ЛИЧНЫМИ проблемами. Если кому и хочется излить душу - адептам Киева Фейслесса-Реуса, пожалуйста. Задавай им вопрос, почему в городе медианной зарплаты 1000 долларов тебе тяжело оплачивать аренду, стартующую от 350 долларовОй, не говори, Максим. А ты вообще в курсе, что с обратной стороны Севена, помимо залива, иногда напоминающего болото, тоже гаражи и убогий частный сектор? :mrgreen: Ну и ты бы не манипулировал так безбожно - не с Севеном я сравнивал этот Урловский, а с Грейтом, с которого, судя по всему, и сделана фотография (т.е. видно то же самое)