Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
pesikot написав:А вот тут ты ТАК крепко сел в лужу Анал-итег
Я с 2001 года периодически проживаю в Киеве. Знаю, чё па чём Поэтому, все твои опусы - полная туфта. Как и твой теперешний пост
Та кому ты вообще интересен - хоть с 80-х. Если аренду тяжко платить, это еще не значит, что рынок аренды цветет и пахнет. Платежеспособный спрос тем ниже, чем ниже экономическая динамика, а не чем выше цены - учи матчасть и не грузи остальных своими ЛИЧНЫМИ проблемами. Если кому и хочется излить душу - адептам Киева Фейслесса-Реуса, пожалуйста. Задавай им вопрос, почему в городе медианной зарплаты 1000 долларов тебе тяжело оплачивать аренду, стартующую от 350 долларов
airmax78 написав:При этом одного форумчанина мучает вопрос: как Севен может стоить сильно дороже и продаваться, а Урловский стоит мёртвым грузом.
Ой, не говори, Максим. А ты вообще в курсе, что с обратной стороны Севена, помимо залива, иногда напоминающего болото, тоже гаражи и убогий частный сектор? Ну и ты бы не манипулировал так безбожно - не с Севеном я сравнивал этот Урловский, а с Грейтом, с которого, судя по всему, и сделана фотография (т.е. видно то же самое)
pesikot написав:А вот тут ты ТАК крепко сел в лужу :) Анал-итег :)
Я с 2001 года периодически проживаю в Киеве. Знаю, чё па чём Поэтому, все твои опусы - полная туфта. Как и твой теперешний пост :)
Та кому ты вообще интересен - хоть с 80-х. Если аренду тяжко платить, это еще не значит, что рынок аренды цветет и пахнет. Платежеспособный спрос тем ниже, чем ниже экономическая динамика, а не чем выше цены - учи матчасть и не грузи остальных своими ЛИЧНЫМИ проблемами. Если кому и хочется излить душу - адептам Киева Фейслесса-Реуса, пожалуйста. Задавай им вопрос, почему в городе медианной зарплаты 1000 долларов тебе тяжело оплачивать аренду, стартующую от 350 долларов
airmax78 написав:При этом одного форумчанина мучает вопрос: как Севен может стоить сильно дороже и продаваться, а Урловский стоит мёртвым грузом.
Ой, не говори, Максим. А ты вообще в курсе, что с обратной стороны Севена, помимо залива, иногда напоминающего болото, тоже гаражи и убогий частный сектор? :mrgreen: Ну и ты бы не манипулировал так безбожно - не с Севеном я сравнивал этот Урловский, а с Грейтом, с которого, судя по всему, и сделана фотография (т.е. видно то же самое)
Гаражи - это лучший вид который есть из Урловского. На другую сторону там совсем тоска. А у Севена есть лучший вид, который только может быть на Левом берегу: на Правый берег.
airmax78 написав:Гаражи - это лучший вид который есть из Урловского. На другую сторону там совсем тоска. А у Севена есть лучший вид, который только может быть на Левом берегу: на Правый берег.
Опять ты со своим Севеном... Он был почти весь продан еще в 2019-м, когда рынок был на кураже. Узбагойся. Писалось об очередях в ОП Грейт, виды которого точно такие же унылые, как виды Урловского, а локация - еще хуже (дальше от метро и "цивилизации", очень близко к Дарницкому мосту). Так вот Урловской этот 4-й год не могут распродать. В связи с чем вопрос - кто стоит в очередях Грейта, если там не дешевле? Любители постоять в очередях? Или, возможно, никаких очередей нет? А может это подставные семейные пары гастролируют?